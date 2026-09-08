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Zcash (ZEC)

Zcash’ta teknik göstergeler düzeltme riskinin arttığını gösteriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash'ta teknik göstergeler kısa vadeli düzeltme riskinin arttığını gösterdi.
  • 📈 Son yükseliş dalgasında $ZEC 800 dolardan 1.250 dolara kadar tırmandı.
  • ⚠️ RSI göstergesi yeni zirveyi teyit edemedi ve ivmede zayıflama öne çıktı.
  • 🧭 Analistler 1.040 ile 1.080 dolar aralığını ilk kritik destek bölgesi olarak izliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Zcash son yükseliş dalgasında kritik seviyelerin üzerine çıkarak güçlü görünümünü korudu. Buna karşın son hareketin hızı ve teknik göstergelerdeki zayıflama, kısa vadede sert bir düzeltme olasılığını gündeme taşıdı. ZEC fiyatı yaklaşık 1.250 doları gördükten sonra 1.124 dolar civarında işlem görüyor.

İçindekiler
1 Yükseliş sürerken momentum zayıfladı
2 Hareketli ortalamalarla fark açıldı
3 İzlenen destek bölgeleri öne çıktı

Yükseliş sürerken momentum zayıfladı

ZEC yalnızca birkaç işlem seansı önce 800 dolar civarında bulunuyordu. Son yükseliş ayağı tek başına yaklaşık yüzde 50 kazanç getirdi. Fiyatın ağustos zirvesindeki yaklaşık 880 dolar seviyesinden 1.200 doların üzerine çıkması, trendin yukarı yönlü kaldığına işaret etti.

Buna rağmen göreli güç endeksi olan RSI aynı ölçüde yeni zirve üretemedi. Fiyat daha yüksek seviyelere taşınırken RSI ağustostaki ralli sırasında ulaştığı tepenin üzerine çıkamadı ve 74 civarında kaldı. Bu görünüm, fiyat yeni zirveler yaparken yükseliş ivmesinin zayıfladığına işaret eden negatif uyumsuzluk olarak değerlendiriliyor.

ZEC fiyatı yeni zirveleri test etse de RSI göstergesinin aynı gücü teyit edememesi, rallinin ivme kaybettiğini ortaya koyuyor.

RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen yaygın bir teknik göstergedir. Özellikle sert ve dik yükselişlerin ardından fiyat ile RSI arasındaki uyumsuzluklar, piyasada kar satışlarının artabileceğine işaret edebilir.

Hareketli ortalamalarla fark açıldı

İkinci önemli sinyal ise fiyatın hareketli ortalamalardan belirgin biçimde uzaklaşması oldu. Son geri çekilmeye rağmen ZEC, 20 günlük hareketli ortalamanın yaklaşık 847 dolar düzeyinde bulunması nedeniyle bu desteğin hala yaklaşık yüzde 33 üzerinde seyrediyor. 50 günlük ortalama yaklaşık 650 dolar, daha uzun vadeli ortalamalar ise 614 dolar ve 512 dolar civarında yer alıyor.

GöstergeSeviyeNot
Güncel fiyat1.124 dolar1.250 dolar zirvesinin altında
20 günlük ortalama847 dolarEn yakın önemli dinamik destek
50 günlük ortalama650 dolarFiyatın belirgin biçimde altında

Bu tablo, son rallinin ardından mevcut fiyatın altında geniş bir teknik boşluk oluştuğunu gösteriyor. Fiyatın bu ortalamalara hemen dönmesi gerekmese de, kar satışlarının hız kazanması halinde yakın destek eksikliği aşağı yönlü baskıyı artırabilir.

İzlenen destek bölgeleri öne çıktı

Kısa vadede 1.040 dolar ile 1.080 dolar aralığı ilk kritik bölge olarak öne çıkıyor. Bu alan, son kırılmanın gerçekleştiği bölgeye karşılık geliyor. Bu seviyenin korunması halinde ZEC yeniden denge bulabilir ve 1.200 dolar ile 1.250 dolar bandını tekrar test edebilir.

Aşağı yönlü kırılma halinde ise 950 dolar bölgesi önemli destek konumunda bulunuyor. Bunun altında 800 dolar ile 850 dolar aralığındaki önceki yatay birikim alanı izlenebilir. Bu bölge aynı zamanda hızla yükselen 20 günlük hareketli ortalamaya da yakın duruyor.

Zcash güçlü yükseliş trendini koruyor, ancak fiyatın trend ortalamalarının çok üzerine çıkması ve negatif RSI uyumsuzluğu kısa vadede daha dikkatli bir görünümü gerekli kılıyor.

Mevcut görünüm, Zcash’ta ana trendin yukarı yönlü kaldığını ancak rallinin karakterinin değiştiğini gösteriyor. Yükselişin devamı için alım ilgisinin daha güçlü kalması gerekecek. Aksi halde son haftalardaki sert çıkışın ardından daha derin bir soluklanma görülebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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