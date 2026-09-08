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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de fırtına öncesi sessizlik mi?

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin’de düşük oynaklık yanıltabilir!
  • 📉 Glassnode’a göre Bitcoin’de oynaklığın düşük kalmasını açıklayan en güçlü değişken, uzun vadeli yatırımcıların elindeki arz.
  • 🔒 Uzun vadeli yatırımcı arzının açıklama gücü yaklaşık yüzde 19–20 olurken, piyasa değerinin payı yüzde 3–3,5 düzeyinde kaldı.
  • 🐋 Kısa vadeli $BTC balinalarının kârı 9,07 milyar dolara ulaşarak olası kâr satışlarını gündeme taşıdı.
  • ⏳ Darkfost, uzun vadeli tutulan arzın artışını olumlu bulsa da bunun hemen bir trend dönüşü anlamına gelmediğini vurguluyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin’de fiyat oynaklığı tarihsel olarak düşük seviyelere gerilerken, zincir üstü veriler bu sakinliğin arkasında uzun vadeli yatırımcıların elindeki arzın bulunduğunu gösteriyor. Ancak kısa vadeli balinaların kârının 9,07 milyar dolarla rekor kırması, kâr realizasyonu kaynaklı satış baskısının artabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’de sakinliğin anahtarı yatırımcı yapısı
2 Balinaların rekor kârı satış riskini artırıyor
3 Uzun vadeli tutulan arz artıyor, ancak dönüş teyidi yok

Bitcoin’de sakinliğin anahtarı yatırımcı yapısı

Zincir üstü analiz şirketi Glassnode, 8 Eylül’de X üzerinden paylaştığı değerlendirmede, Bitcoin’in gerçekleşen oynaklığındaki değişimleri açıklamada uzun vadeli yatırımcı arzının diğer göstergelerden daha güçlü bir ilişki ortaya koyduğunu belirtti.

Şirketin trend etkisinden arındırılmış gerçekleşen oynaklık üzerinde uyguladığı regresyon modelinde, uzun vadeli yatırımcı arzının açıklama gücü yaklaşık yüzde 19–20 seviyesine ulaştı. Likit olmayan arz yaklaşık yüzde 12, aktivite göstergesi ise yüzde 11,5 ile bu değişkeni izledi.

Buna karşılık piyasa değerinin açıklama gücü yaklaşık yüzde 3–3,5 düzeyinde kalırken, stablecoin oranının açıklayıcılığı sıfıra yakın çıktı. Vadeli işlem açık pozisyonlarının piyasa değerine oranı ve spot işlem hacmi de uzun vadeli yatırımcı arzının gerisinde kaldı. Bulgular, oynaklıktaki düşüşü yalnızca Bitcoin’in piyasa değerinin büyümesine bağlayan yaklaşımı desteklemiyor.

Analize göre daha fazla Bitcoin’in seyrek işlem yapan yatırımcıların elinde toplanması, piyasada alım satıma konu olabilecek arzı azaltarak fiyat hareketlerini sınırlıyor. Ancak bu denge kalıcı olmayabilir. Uzun vadeli yatırımcıların satışa yönelmesi ve likit olmayan arzın yeniden dolaşıma girmesi, oynaklığın hızla yükselmesine yol açabilir.

Balinaların rekor kârı satış riskini artırıyor

Piyasadaki sakinliğe rağmen kısa vadeli büyük yatırımcıların kârındaki artış dikkat çekiyor. CryptoQuant haberine göre, kısa vadeli Bitcoin balinalarının kârı 9,07 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Cointelegraph, bu tutardaki yükselişin kâr realizasyonu amaçlı satış ihtimalini artırabileceğini belirtiyor. Böylece uzun vadeli yatırımcıların arzı tutması oynaklığı baskılarken, kısa vadeli balinaların olası satışları piyasadaki denge açısından izlenen bir diğer unsur haline geldi.

Uzun vadeli tutulan arz artıyor, ancak dönüş teyidi yok

CryptoQuant analisti Darkfost ise Bitcoin’in 80.000 doların üzerine çıkmasının ardından yaşanan sınırlı geri çekilmede olumlu bir zincir üstü sinyale dikkat çekti. Analiste göre, altı aydan uzun süredir tutulan Bitcoin’lerin toplam arz içindeki payı belirgin biçimde arttı.

Bu değişim, geri çekilmeler sırasında alınan coin’lerin kısa sürede satılmayıp altı aylık eşiği aşmasıyla kısa vadeli yatırımcı kategorisinden uzun vadeli yatırımcı kategorisine geçmesini yansıtıyor. Darkfost, özellikle ayı piyasalarında veya sert düşüşlerde görülen bu davranışın, sık işlem yapmak yerine elde tutma eğilimini ortaya koyduğunu belirtti.

Analiste göre daha düşük likiditeye sahip ve satışa daha az yatkın olan bu arz, daha sağlam bir destek zemini oluşturabilir. Bununla birlikte uzun vadeli tutulan Bitcoin miktarındaki artış, piyasa yönünün hemen değişeceği anlamına gelmiyor. Darkfost, dip oluşumunun zamana yayıldığını ve yatırımcı yapısındaki bu değişimin söz konusu sürecin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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