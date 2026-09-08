Petrol 100 dolara yaklaşırken küresel borsalarda faiz endişesi büyüdü

Brent petrolün varil fiyatının 100 dolara yaklaşması, enflasyonu kontrol altına almak için merkez bankalarının faiz artırımlarını sürdürmek zorunda kalabileceği endişesini güçlendirdi. Küresel hisse senetleri gerilerken piyasaların odağı, Orta Doğu’daki gerilim ve cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi.

Petroldeki yükseliş, Suudi Arabistan’ın ülkenin güneyindeki tesislerde saldırılar nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamasının ardından hızlandı. Brent petrol 98 doların üzerine çıkarken Çin’den gelen güçlü alımlar da petrol piyasasındaki arz sıkışıklığını artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Avrupa ve Asya borsalarında kayıplar görüldü. ABD’de tatil nedeniyle kısalan işlem haftasının başlangıcında S&P 500 endeksinin yüzde 0,3 düşüşle açılması bekleniyordu.

Enflasyon verisi Fed’in kararında belirleyici olabilir

Enerji fiyatlarındaki artış, para politikasına ilişkin beklentilerin önem kazandığı bir döneme denk geldi. Cuma günü yayımlanacak ABD enflasyon raporu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararı açısından belirleyici olabilir. Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın bu ay faiz artıracağı beklentisi ise piyasa fiyatlarına büyük ölçüde yansımış durumda.

Emtia kaynaklı enflasyon endişelerini güçlendiren bir diğer gelişme bakır piyasasında yaşandı. Bakır fiyatları, kısa vadeli arzın sınırlı kalması ve ABD’nin rafine metal ithalatına gümrük vergisi getireceği beklentisiyle üst üste ikinci seansta rekor kırdı.

Döviz piyasasında dolar genel olarak yatay seyrederken yen, dolar karşısında yüzde 1’e kadar değer kazandı. Dolar/yen paritesinin 154’ün altına inmesiyle Japon para birimi şubat ayından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Japonya Merkez Bankası’nın daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentisi ve teknik ivme, yenin yükselişini destekledi.

Tahvil piyasasında yoğun ihraç haftası

ABD Hazine tahvilleri, 58 milyar dolarlık üç yıl vadeli tahvil ihalesi öncesinde değer kaybetti. Salı günkü bu ihaleyi, hafta içinde 10 ve 30 yıl vadeli tahvil satışları izleyecek.

Yoğun borçlanma takvimi, uzun vadeli tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyrettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Birleşik Krallık’ın da yaklaşan tahvil satışında en az 1998’den bu yana görülen en yüksek borçlanma maliyetiyle karşılaşması bekleniyor.