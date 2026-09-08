Kayıt Banner
Ekonomi

Petrol 100 dolara yaklaşırken küresel borsalarda faiz endişesi büyüdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🛢️ Brent petrol, Suudi Arabistan’daki tesislere yönelik saldırıların ardından 98 doların üzerine çıktı.
  • 📉 Artan enflasyon ve faiz endişeleriyle Avrupa ve Asya borsaları gerilerken ABD’de de düşüşle açılış beklentisi oluştu.
  • 📊 Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, Fed’in eylül ayındaki faiz kararı açısından belirleyici olabilir.
  • 💴 Yen, Japonya Merkez Bankası’nın daha sıkı para politikası izleyeceği beklentisiyle şubat ayından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Brent petrolün varil fiyatının 100 dolara yaklaşması, enflasyonu kontrol altına almak için merkez bankalarının faiz artırımlarını sürdürmek zorunda kalabileceği endişesini güçlendirdi. Küresel hisse senetleri gerilerken piyasaların odağı, Orta Doğu’daki gerilim ve cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi.

İçindekiler
1 Enflasyon verisi Fed’in kararında belirleyici olabilir
2 Tahvil piyasasında yoğun ihraç haftası

Petroldeki yükseliş, Suudi Arabistan’ın ülkenin güneyindeki tesislerde saldırılar nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamasının ardından hızlandı. Brent petrol 98 doların üzerine çıkarken Çin’den gelen güçlü alımlar da petrol piyasasındaki arz sıkışıklığını artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Avrupa ve Asya borsalarında kayıplar görüldü. ABD’de tatil nedeniyle kısalan işlem haftasının başlangıcında S&P 500 endeksinin yüzde 0,3 düşüşle açılması bekleniyordu.

Enflasyon verisi Fed’in kararında belirleyici olabilir

Enerji fiyatlarındaki artış, para politikasına ilişkin beklentilerin önem kazandığı bir döneme denk geldi. Cuma günü yayımlanacak ABD enflasyon raporu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararı açısından belirleyici olabilir. Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın bu ay faiz artıracağı beklentisi ise piyasa fiyatlarına büyük ölçüde yansımış durumda.

Emtia kaynaklı enflasyon endişelerini güçlendiren bir diğer gelişme bakır piyasasında yaşandı. Bakır fiyatları, kısa vadeli arzın sınırlı kalması ve ABD’nin rafine metal ithalatına gümrük vergisi getireceği beklentisiyle üst üste ikinci seansta rekor kırdı.

Döviz piyasasında dolar genel olarak yatay seyrederken yen, dolar karşısında yüzde 1’e kadar değer kazandı. Dolar/yen paritesinin 154’ün altına inmesiyle Japon para birimi şubat ayından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Japonya Merkez Bankası’nın daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentisi ve teknik ivme, yenin yükselişini destekledi.

Tahvil piyasasında yoğun ihraç haftası

ABD Hazine tahvilleri, 58 milyar dolarlık üç yıl vadeli tahvil ihalesi öncesinde değer kaybetti. Salı günkü bu ihaleyi, hafta içinde 10 ve 30 yıl vadeli tahvil satışları izleyecek.

Yoğun borçlanma takvimi, uzun vadeli tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyrettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Birleşik Krallık’ın da yaklaşan tahvil satışında en az 1998’den bu yana görülen en yüksek borçlanma maliyetiyle karşılaşması bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed bu ay politika faizini 25 baz puan artırabilir

Fed’den şahin mesaj: Enflasyon düşmezse faiz artışı gündeme gelebilir

Petrol şoku piyasaları sarstı: Faiz artışı beklentileri güçlendi

İyi haber: Risk iştahı artıyor, Kötü haber: Bitcoin para akışından henüz pay alamıyor

Fed’den enflasyon mesajı: Barkin %2 hedefini vurguladı

ABD’den şaşırtan veri: Fed beklentileri bir anda değişti

İran ve Umman Hürmüz Boğazı için anlaşmaya yaklaştı: İsrail görüşmelerin askıya alınmasını istedi

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de fırtına öncesi sessizlik mi?
Bir Sonraki Yazı Solana, 9 Eylül’de işlem kapasitesini 3,3 kat artıracak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Solana, 9 Eylül’de işlem kapasitesini 3,3 kat artıracak
Solana (SOL)
Bitcoin’de fırtına öncesi sessizlik mi?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?