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Solana (SOL)

Solana, 9 Eylül’de işlem kapasitesini 3,3 kat artıracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 9 Eylül'de azami işlem boyutunu 1.232 bayttan 4.096 bayta çıkaracak.
  • ⚙️ Yeni kapasite yalnızca v1 işlem formatında kullanılacak ve legacy işlemler değişmeyecek.
  • 🔐 Güncelleme, tek bir atomik işlem içinde ZK tabanlı daha karmaşık süreçlere alan açabilir ve $SOL ekosisteminde yeni kullanım alanları doğurabilir.
  • 🧪 Transaction V1, ana ağ geçişinden önce test ağında devreye alındı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana ağı, 9 Eylül’de devreye alınacak önemli bir güncellemeyle blokzincir üzerindeki azami işlem boyutunu 1.232 bayttan 4.096 bayta çıkaracak. Yaklaşık 3,3 katlık bu artış, tek bir atomik işlem içinde daha karmaşık işlemlerin yürütülmesine imkan verebilir.

İçindekiler
1 Yeni sınır v1 işlem formatıyla gelecek
2 Teknik sınırın kaynağı değişti
3 Güncelleme test ağında devreye alındı
4 Uygulama mimarisi üzerindeki etki izlenecek

Yeni sınır v1 işlem formatıyla gelecek

Değişiklik, Solana’nın yeni v1 işlem formatı üzerinden sunulacak. Ağdaki tüm işlemler otomatik olarak büyümeyecek. Mevcut legacy ve v0 işlemleri bugünkü kurallarla çalışmayı sürdürecek. Ek kapasiteden yararlanmak isteyen geliştiricilerin v1 formatını kullanması gerekecek.

Solana’nın kurucu ortaklarından Anatoly Yakovenko, yaklaşan güncellemenin olası kullanım alanlarına dikkat çekti. Yakovenko, Solana’nın veriyi iki farklı zk kökü arasında atomik biçimde taşıyan tek bir işleme ihtiyaç duyduğunu söylerken, based rollup yapılarının da Solana üzerinde mümkün olabileceğini belirtiyor.

Yakovenko, verinin iki zk kökü arasında tek bir atomik işlemle taşınmasının hedeflendiğini, ayrıca based rollup yapılarının Solana üzerinde kurulabileceğini belirtiyor.

Teknik sınırın kaynağı değişti

Halen kullanılan 1.232 baytlık sınır, Solana’nın ilk ağ mimarisinden kaynaklanıyordu. Ağ iletişimindeki ek yük hesaba katıldığında işlemlerin, IPv6 için belirlenen asgari MTU sınırına sığması gerekiyordu. QUIC kullanımının yaygınlaşmasıyla bu kısıtı koruma gereği ortadan kalktı ve SIMD 0296 ile yeni 4.096 bayt tavanı önerildi.

Mini sözlük: QUIC, internet üzerinde daha hızlı ve daha kararlı veri iletimi için geliştirilen bir taşıma protokolüdür. MTU ise bir ağın tek seferde taşıyabildiği en büyük veri paketini ifade eder.

Bu teknik değişiklik yalnızca işlem başına daha fazla veri taşınması anlamına gelmiyor. Sıfır bilgi ispatları ve rollup bağlantılı işlemler korunmuş atomiklikle birlikte daha kolay uygulanabilecek. Bu yapı sayesinde bir işlemin ya bütünüyle gerçekleşmesi ya da tamamen iptal olması sağlanıyor.

Güncelleme test ağında devreye alındı

Transaction V1 güncellemesi test ağında zaten etkin hale geldi. Ana ağ dağıtımından bir ay önce devreye alınan bu adım, geliştiricilere yeni işlem formatını önceden deneme imkanı verdi.

Solana Foundation, ek alanın yalnızca ZK sistemleriyle sınırlı kalmayacağını belirtiyor. Büyük çoklu imza yapıları, BLS imzaları, Winternitz tek kullanımlık imzalar ve Gizli Transferler de bu kapasite artışından yararlanabilecek alanlar arasında gösteriliyor. Solana Foundation, bu sayede daha önce birden fazla işleme bölünmesi gereken bazı süreçlerin artık tek bir atomik işlem içinde tamamlanabileceğini değerlendiriyor.

Ek alan, daha önce birkaç işleme yayılan bazı süreçlerin tek bir atomik işlemde tamamlanmasına imkan verebilir.

Uygulama mimarisi üzerindeki etki izlenecek

Yakovenko’nun zk kökleri ve based rollup vurgusu, güncellemenin etkisinin yalnızca yüzde 3,3’lük kapasite artışıyla sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor. Asıl belirleyici unsur, geliştiricilerin bu ek alanı hangi yoğunlukta ve hangi mimari tercihlerle kullanacağı olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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