Bitcoin 83 bin doların altına inerken piyasa ikiye ayrıldı

Bitcoin 83 bin doların altına gerilerken kripto para piyasasında temkinli beklentiler öne çıktı. Fiyat hareketi, Orta Doğu’da gerilimin tırmanabileceğine dair haber akışıyla aynı döneme denk gelirken, Ethereum ekosisteminden bir araştırmacının yaptığı “sığınak modu” uyarısı da yatırımcılar arasında görüş ayrılığı yarattı.

Piyasada riskten kaçış öne çıktı

Bitcoin’deki düşüş, petrol fiyatlarının İran’a yönelik olası bir saldırı planına ilişkin haberlerin ardından yükselmesiyle birlikte hız kazandı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik kaygılar, yüksek riskli varlıklarda satış baskısını artırırken, kripto paralarda da benzer bir tablo görüldü.

Bitcoin 83 bin doların altına inerken, piyasanın odağında hem jeopolitik riskler hem de kripto topluluğundaki sert görüş ayrılıkları yer aldı.

Ethereum araştırmacısının kullandığı “sığınak modu” ifadesi, piyasanın kısa vadeli yönüne ilişkin tartışmaları derinleştirdi. Bu çıkış, bazı yatırımcılar tarafından daha fazla düşüş ihtimaline karşı erken bir uyarı olarak değerlendirilirken, bazı kesimler söylemi gereğinden fazla karamsar buldu.

Gündemde yalnızca fiyat hareketi yok

Piyasadaki dalgalanmanın yanında kurumsal ve düzenleyici başlıklar da dikkat çekti. Standard Chartered, kurumsal kripto ve gerçek dünya varlıkları saklama hizmetlerini Singapur’a genişletmeyi planlıyor. Yunanistan ise kripto paralardan elde edilen kazançlara yüzde 10 sermaye kazancı vergisi getirmeye hazırlanıyor.

Bunun yanında Samsung’un, sınır ötesi para transferlerinde USDC entegrasyonu üzerinde çalıştığı aktarıldı. Şirketin Galaxy ekosistemindeki geniş kullanıcı tabanı dikkate alındığında, bu adım stabilcoin kullanımının günlük finans işlemlerine daha fazla yaklaşmasına zemin hazırlayabilir. RLUSD ise Ripple tarafından geliştirilen ABD dolarına endeksli stabilcoin olarak bölgedeki düzenlenmiş finans tartışmalarında öne çıkan varlıklar arasında yer alıyor.

Şirketler ve ürünler cephesinde yeni gelişmeler yaşandı

Kripto yatırım şirketi Deus X Capital faaliyetlerini durdururken, destekçilerinin farklı stratejilere yöneldiği kaydedildi. Ripple’ın ise uzun süredir bankaların hakim olduğu kaldıraçlı hisse işlemlerinin finansmanından ücret geliri elde ettiği belirtildi. Bu başlık, şirketin ödeme altyapısı dışındaki gelir alanlarını büyütme çabasına işaret ediyor.

Standard Chartered’ın Singapur hamlesi ve Yunanistan’ın vergi hazırlığı, Asya Pasifik ile Avrupa’da kriptoya yönelik kurumsal çerçevenin eş zamanlı biçimde şekillendiğini gösteriyor.

Öte yandan Bitcoin teminatlı kredilerin yalnızca alım satım amaçlı kullanılmadığı, eğitim giderleri ve işletme sermayesi için de değerlendirildiği bildirildi. Ethereum tarafında ise Glamsterdam testlerinin, güncelleme sonrası blok başına yaklaşık 200 milyon gas düzeyine yaklaştığı görüldü.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon veya gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasını ifade eder. Saklama hizmeti ise kurumların kripto varlıklarını güvenli biçimde tutmasına yönelik altyapıyı kapsar.

Aynı zaman diliminde kripto haber platformu Cointelegraph’ın, internet trafiğindeki sert düşüşün ardından alıcı aradığı bilgisi de gündeme geldi. Piyasada hem fiyat oynaklığı hem de şirket ve düzenleme odaklı gelişmelerin art arda gelmesi, yatırımcıların kısa vadede haber akışına daha duyarlı hareket etmesine neden oldu.