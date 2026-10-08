Aster DEX’te 26,5 milyon dolarlık kısa pozisyon dikkat çekti

Aster DEX’te 0xdd6a kodlu bir yatırımcının büyük kripto paralarda açtığı 20 kat kaldıraçlı kısa pozisyonlar piyasada öne çıktı. Toplam 26,5 milyon dolar büyüklüğündeki işlemler, mevcut tabloda 586 bin doların üzerinde gerçekleşmemiş kara işaret ediyor. Pozisyonların Ethereum, Solana, Dogecoin, Bitcoin ve bir diğer büyük varlığa dağıtıldığı görüldü.

Pozisyonların dağılımı

Portföyün en büyük bölümünü 9,33 milyon dolarlık Ethereum işlemi oluşturdu. Bu pozisyon 3.629 ETH’ye karşılık gelirken yaklaşık 163 bin dolar kar yazdı. Solana tarafında 73.728 SOL büyüklüğündeki 8,52 milyon dolarlık kısa pozisyonun getirisi 141 bin dolara ulaştı. Dogecoin’de ise 48,37 milyon DOGE’den oluşan 4,24 milyon dolarlık işlem yaklaşık 224 bin dolar ile portföydeki en yüksek tekil kazancı sağladı. Bitcoin tarafında 24 BTC büyüklüğündeki 1,99 milyon dolarlık pozisyonun karı 5.600 dolar seviyesinde kaldı.

0xdd6a kodlu yatırımcının 20 kat kaldıraçla açtığı 26,5 milyon dolarlık kısa pozisyonlar, Aster DEX’te 586 bin doların üzerinde gerçekleşmemiş kar üretti.

Zamanlama ve piyasa yönü

İşlemlerin zamanlaması da dikkat çekiyor. BTC, ETH ve SOL fiyatlarında ağustos ortasından eylül ortasına kadar belirgin bir yükseliş yaşanırken, ardından daha yatay ve dalgalı bir seyir izlendi. Yükseliş ivmesinin zayıflamasıyla birlikte yatırımcının düşüş beklentisiyle pozisyon aldığı anlaşılıyor. Son düzeltmeler de bu stratejiyi kısa vadede destekledi.

20 kat kaldıraç, bu işlemleri fiyat hareketlerine karşı son derece hassas hale getiriyor. Fiyatın kısa pozisyonların tersine yalnızca yüzde 5 hareket etmesi durumunda hesabın değerinin yaklaşık yarısının tasfiye riskiyle karşı karşıya kalabileceği hesaplanıyor. Bu tablo, ya güçlü bir yön beklentisine ya da daha gelişmiş bir korunma stratejisine işaret ediyor olabilir.

Kaldıraçlı işlemlerin etkisi

Tek bir yatırımcı tarafından bu ölçekte açılan kısa pozisyonlar, kaldıraçlı türev işlemlerin fiyat oluşumundaki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Beş farklı varlıkta aynı anda kar oluşması, son geri çekilmenin yalnızca tek bir coin ile sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Mini sözlük: Kısa pozisyon, bir varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle açılan işlemdir. Kaldıraç ise yatırımcının teminatına göre daha büyük pozisyon almasını sağlar; kazancı büyütebildiği gibi zararı ve tasfiye riskini de artırır.

Bununla birlikte, bu kadar yoğunlaşmış kısa pozisyonlar zorunlu tasfiyelerin zincirleme şekilde tetiklenmesi riskini de beraberinde getiriyor. Fiyatın ani biçimde yukarı dönmesi halinde pozisyonların hızla kapanması gerekebilir. Bu da piyasada sıkışma kaynaklı sert hareketlerin önünü açabilir.

Pozisyonların mevcut hali korunursa piyasanın aşağı yönlü baskısı sürebilir; buna karşılık gerçekleşmemiş karların kullanılarak riskin azaltılması da olasılıklar arasında yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde bu işlemlerin büyüyüp büyümeyeceği ya da hızla kapanıp kapanmayacağı, büyük ölçüde yeni bir makroekonomik gelişmeye, düzenleyici adıma veya teknik açıdan belirleyici bir fiyat hareketine bağlı olacak. Yatırımcıların özellikle pozisyon büyüklüğündeki değişimleri ve olası kar realizasyonlarını yakından izlemesi bekleniyor.