Shiba Inu’da kısa vadeli satış baskısı artıyor

Shiba Inu’da kısa vadeli grafiklerde görülen çift ölüm kesişimi, ekim ayında beklenen yükseliş senaryosuna ilişkin soru işaretlerini artırdı. Saatlik ve iki saatlik zaman dilimlerinde 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk ortalamanın altına inmesi, teknik görünümde ivme kaybına işaret etti.

Kısa vadeli teknik görünüm zayıfladı

Piyasalarda ölüm kesişimi, kısa vadeli ortalamanın daha uzun vadeli ortalamanın altına sarkmasıyla oluşuyor. Yatırımcılar bu yapıyı çoğu zaman zayıflayan momentumun işareti olarak izliyor. Shiba Inu’da aynı sinyalin hem saatlik hem de iki saatlik grafikte görülmesi, satış baskısının birden fazla kısa vadeli göstergede öne çıktığını gösterdi.

Bu görünüm, Shiba Inu’nun son iki yıldaki ilk günlük altın kesişiminin hemen ardından ortaya çıktı. Geçen hafta günlük grafikte oluşan altın kesişim, kasım 2024’ten bu yana ilk kez görülmüş ve fiyatın yönüne ilişkin iyimserliği desteklemişti. SHIB, kasım 2024’teki benzer sinyalin ardından aralık 2024’te 0.0000334 dolara kadar yükselmişti.

Çift ölüm kesişimi, ekimde beklenen yükselişi doğrulamak yerine SHIB’in önce kritik teknik seviyeleri yeniden kazanması gerektiğine işaret ediyor.

Uptober beklentisi baskı altında kaldı

Kripto para piyasasında ekim ayı uzun süredir olumlu performansla anılıyor. Buna karşın son teknik sinyaller, Shiba Inu özelinde bu anlatıyı zayıflattı. Mevcut tablo, alıcıların yeniden güç kazanabilmesi için fiyatın önemli seviyelerin üzerine dönmesi ve ivmenin yeniden kurulması gerektiğini ortaya koyuyor.

Teknik seviyelerin yakından izlendiği dönemlerde yatırımcı ilgisi özellikle yüksek oynaklık taşıyan varlıklarda daha da belirginleşiyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Fed tutanakları piyasayı baskıladı

Shiba Inu son 24 saatte %1.36 düşüşle 0.000005405 dolara geriledi. Geniş piyasa da aynı dönemde baskı altında kaldı. Çarşamba günü yayımlanan ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, yetkililerin enflasyonu dizginlemek amacıyla yıl bitmeden bir faiz artışını daha gerekli görebileceğini ortaya koydu.

Piyasa katılımcıları, Fed’in 28 Ekim toplantısında faizi sabit bırakabileceğini, 9 Aralık toplantısında ise artış seçeneğini masada tutabileceğini fiyatlıyor. Yatırımcılar şimdi perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularına ve cuma günü yayımlanacak Michigan Üniversitesi ekim ayı öncü tüketici güveni verisine odaklanmış durumda.

Fed yetkilileri, enflasyonu kontrol altına almak için yıl sonundan önce bir faiz artışını daha gerekli görebileceği mesajını verdi.

Destek seviyeleri yeniden test ediliyor

Shiba Inu, 5 Ekim’de gördüğü 0.000006018 dolar zirvesinin ardından geriledi ve üst üste üçüncü işlem gününde de düşüş kaydetti. Fiyat, 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 0.00000544 desteğinin altına indi. Piyasa şimdi 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0.00000523 seviyesinin korunup korunamayacağını izliyor.

Kısa vadeli göstergelerdeki zayıflık sürerken, teknik görünümde toparlanma için önce kaybedilen desteklerin geri alınması gerekecek. Aksi halde satış baskısının bir süre daha etkisini koruması beklenebilir.