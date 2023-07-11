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Mart ayına damga vurmuştu ve heyecan çabuk söndü. Fakat MATIC Coin fiyatı bu hafta tekrar canlanıyor. Kripto para yatırımcıları için en gözde altcoinler arasında olan Polygon (MATIC) hali hazırda en popüler Ethereum ölçeklendirme çözümlerinden biridir. Üstelik hedeflediği yenilikler uzun vadede fiyatının daha fazla yükselebileceğini gösteriyor.

MATIC Coin Neden Yükseliyor?

Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon’un yerel tokenı olan MATIC, yatırımcıların yaklaşan Polygon 2.0 yükseltmesini beklemesiyle dünün en düşük seviyesi olan 0,67 dolardan yaklaşık %10 artışla yeni lokal zirvesine ulaştı. CoinMarketCap’e göre, Salı günü günlük hacimdeki %62’lik artışın ardından popüler kripto para 0,73 dolardan el değiştiriyor ve son 24 saat içinde 500 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Polygon, geçen ay “internetin değer katmanını” oluşturmayı amaçlayan 2.0 versiyonu için planlarını açıkladı. Aynı dönemdeki blog yazısında protokolün ve hazinenin daha fazla merkeziyetsiz hale geleceği de yazıyordu.

SEC ve MATIC

Long pozisyonlardaki artışla desteklenen spot fiyat rallisi büyük haberi bekliyor. Temmuz sonuna kadar başlatılması beklenen Polygon 2.0 birçok yeniliği beraberinde getirecek. Önümüzdeki günlerde heyecanı artırmak için ekip gerekli adımları atmaya başlayabilir. Özellikle reklam, pazarlama alanında son derece başarılı işlere imza atan Polygon ekibi bunu da yükseliş için bir fırsata dönüştürmek adına elinden geleni yapacaktır.

Peki ya SEC? Bu ciddi bir sorun ancak sadece MATIC Coin’i ilgilendirmiyor. SEC’in esnetilmiş Howey Test’i neredeyse tüm altcoinleri menkul kıymet olarak damgalıyor. MATIC ve diğerlerinin dezavantajı Haziran ayındaki davalarda isimlerini geçiyor olmasıydı. Bundan dolayı birçok platform MATIC ve diğerlerini delist etmek zorunda kaldı. Son “merkeziyetsizleşme” hamlesi SEC’i kandırmak için yeterli olacak mı? Bunu bugünden bilemeyiz ancak MATIC çözüm için bir şeyler yapabiliyor.

Diğer taraftan SEC ile karşı karşıya gelen altcoinler içinde en şansız grup yargılama giderlerini karşılayamayacak kadar düşük bütçeli projeler olacak. MATIC, ADA Coin gibi projeler XRP’ye benzer şekilde milyon dolarları bu işte harcayabilecek güçte görünüyor. SEC’in vereceği para cezasını da karşılayacakları varsayımıyla uzun vadede SEC karşısında zafer elde edememeleri o kadar kötü değil. Elbette gelecekte açılacak olası davanın XRP örneğindeki gibi yıllarca sürmemesi gerekiyor.

Peki Polygon 2.0 duyurusuyla eş zamanlı olarak Ripple mahkemede zaferini ilan ederse? Bu oldukça heyecan verici olurdu.