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SEC’in davasından birkaç gün sonra ADA‘nın fiyatının 0,37 dolardan iki yılın en düşük seviyesi olan 0,21 dolara %42,5 düşmesini tetikledi. Peki kripto para biriminde beklentiler ne yönde?

ADA Düşüşü!

ADA, ABD merkezli ticaret uygulamaları Robinhood ve eToro’da listeden çıkarılması nedeniyle daha fazla aşağı yönlü satış baskısı ile karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte ağ, Mayıs ayındaki bir ölçeklenebilirlik yükseltmesinin ardından DeFi etkinliğindeki artışla ilerleme kaydediyor. Uzmanlara göre token’ın teknik ve zincir üstü analizi de pozitif bir toparlanma potansiyeli gösteriyor

Yıllar içinde Cardano, devam eden gecikmeler ve ağ güncellemeleri nedeniyle bazı eleştirilere maruz kaldı. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson yaptığı bir röportajda, ilk yol haritasının %85’inin tamamlandığını kabul ederek, bu aksilikleri “yanlış teknoloji üzerine bahse girmeye ve yol haritası konusunda biraz iddialı olmaya” bağladı.

Bununla birlikte ağ Mayıs 2023’ün ilk haftasında başlatılan uzun süredir beklenen ölçeklenebilirlik yükseltmesi Hydra’nın uygulanmasının ardından etkinlikte bir artış kaydetti. Cardano’da ödenen toplam ücretler, SEC’in davasının ortasında çökmeden önce yükseltmeden sonra bir yıla yükseldi.

ADA Verileri!

Ancak aktivite son birkaç haftadır istikrarlı bir yükseliş trendinde. DeFiLlama verilerine göre, Cardano’daki DeFi uygulamasına yatırılan toplam ADA, güçlü bir şekilde yükseldi ve 2021 boğa piyasasında zirve değerinin iki katına ulaştı. Cardano DEX‘lerdeki işlem hacimleri de Mayıs ayındaki Hydra yükseltmesinden bu yana büyük bir artış kaydetti.

Hydra, bir yan zincirdeki işlemleri işleyerek Cardano blok zincirinin verimini ve ölçeklenebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir Layer-2 ölçeklendirme çözümüdür. Ek olarak bir Jarvis Labs raporu, ağda stake edilen tüm kripto paraların %33,33’ünü toplu olarak kontrol eden minimum varlık sayısını ölçen Nakamoto katsayısına dayalı olarak ADA’nın “merkezi olmayan L1’lerden” biri olduğunu tespit etti. Daha yüksek bir ademi merkeziyetçilik, Cardano’nun ABD’de bir menkul kıymet olup olmadığına karar vermede lehine hareket edebilir.