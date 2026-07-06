Ethereum ağında düşük likiditeli havuzdan geçen 1.126 ETH’lik takas, yatırımcıya yaklaşık 2 milyon dolar kaybettirdi

Ethereum ağında büyük tutarlı bir merkeziyetsiz finans işlemi, düşük likiditeli bir havuz üzerinden yönlendirildiği için yaklaşık 2 milyon dolarlık kayıpla sonuçlandı. Zincir üstü verileri izleyen Lookonchain’in işaret ettiği ve GoPlus Security’nin incelediği işlemde, 1.126,44 ETH karşılığında yaklaşık 2,01 milyon dolar değerinde varlık takas edildi.

İşlem rotası zararı derinleştirdi

Bu işlem karşılığında yatırımcının eline yalnızca yaklaşık 14.200 dolar değerinde 5.776 LIT geçti. GoPlus Security, zararın bir saldırıdan ya da klasik bir önden işlem düzeninden kaynaklanmadığını, aynı blok içinde çalışan bir geri izleyici arbitraj mekanizmasının fiyat dengesizliğinden yararlanmasıyla ortaya çıktığını bildirdi. GoPlus Security, blokzincir işlemleri ve akıllı sözleşme riskleri üzerine çalışan bir güvenlik şirketi olarak biliniyor.

GoPlus Security, olayın bir ihlal ya da klasik önden işlem olmadığını, aynı blok içinde gerçekleşen geri izleyici arbitraj nedeniyle fiyat dengesizliğinin kullanıldığını değerlendirdi.

Sorunlu takas, Uniswap V3 üzerindeki AVAIL/WETH havuzundan geçirildi. Söz konusu havuzdaki likiditenin son derece sınırlı olması, büyük miktarlı ETH emrinin AVAIL fiyatını sert biçimde yukarı taşımasına yol açtı. Böylece yatırımcı, tokeni piyasa değerinin çok üzerinde bir seviyeden almak zorunda kaldı.

Kalem Veri Başlangıç varlığı 1.126,44 ETH Başlangıç değeri Yaklaşık 2,01 milyon dolar Elde edilen varlık 5.776 LIT Son değer Yaklaşık 14.200 dolar

Aynı blok içindeki arbitraj dikkat çekti

İşlem daha sonra ek rotalar üzerinden devam etti. AVAIL tokenleri önce USDC’ye çevrildi, ardından Uniswap V4 üzerinde LIT alımı tamamlandı. Ancak rota boyunca oluşan zayıf fiyatlama nedeniyle, başlangıçtaki ETH’nin neredeyse tüm değeri silindi.

GoPlus Security’nin aktardığı yapıya göre, büyük emir AVAIL/WETH havuzunda fiyatı bozduktan sonra bir geri izleyici, başka bir kaynaktan AVAIL’i normal piyasa fiyatına yakın seviyeden aldı. Ardından bu tokenleri şişmiş fiyatın oluştuğu havuza satarak 1.072 WETH’nin üzerinde çekim yaptı.

Mini sözlük: MEV, blok üretimi sırasında işlemlerin sıralanmasından kaynaklanan ek kazanç imkanını ifade eder. Backrunner ise genellikle büyük bir işlemin hemen arkasına yerleşerek o işlemin yarattığı fiyat sapmasından faydalanan katılımcıdır.

Zincir üstü veriler, yaklaşık 1.018 ETH’nin daha sonra Titan Builder’a üretici ödemesi olarak gönderildiğini gösterdi.

Düşük likidite büyük emirlerde riski artırıyor

Zincir üstü kayıtlar, yaklaşık 1.018 ETH’nin daha sonra Titan Builder’a üretici ödemesi olarak aktarıldığını ortaya koydu. Bu durum, blok üretimi sürecinde fiyat dengesizliklerini yakalayan MEV katılımcılarının nasıl gelir elde ettiğini de gösterdi. Titan Builder, Ethereum blok üretim akışında işlemleri derleyen yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Olay, sınırlı likiditeye sahip havuzlar üzerinden büyük emir geçirilmesinin taşıdığı riski yeniden gündeme getirdi. İşlem rotası sığ piyasalardan geçtiğinde, tek bir büyük emir bile fiyatları kısa süre içinde keskin şekilde oynatabiliyor. Arbitraj işlemleri dengeyi sonradan kursa da kullanıcılar bu süreçte varlığın gerçek piyasa değerinin çok üzerinde ödeme yapabiliyor.

Bu örnek, merkeziyetsiz işlemlerde daha gelişmiş yönlendirme sistemlerine duyulan ihtiyacı da ortaya koydu. Likiditesi zayıf havuzlardan kaçınan ve işlem maliyetini rota bazında daha sağlıklı hesaplayan sistemler, benzer büyüklükte uygulama zararlarını azaltabilir.