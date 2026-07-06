Strategy temettü ödemeleri için 3 bin 588 Bitcoin sattığını açıkladı

Michael Saylor’ın liderliğini yaptığı Strategy, temettü ödemelerini finanse etmek ve nakit rezervlerini güçlendirmek amacıyla 3 bin 588 Bitcoin sattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan 8 K bildirimine göre şirket bu satıştan 216 milyon dolar gelir elde etti. Böylece Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı 843 bin 775 BTC’ye geriledi.

Satışın kapsamı ve rezerv durumu

Şirket, geçen hafta pazartesi ile salı günleri arasında ortalama 59 bin 256 dolardan 1.363 BTC, çarşamba ile pazar günleri arasında ise ortalama 60 bin 773 dolardan 2.225 BTC sattı. Haziran ayının başında açıklanan 32 BTC’lik işlem de eklendiğinde, bu adım şirketin 2022’deki vergi amaçlı satışından bu yana kayda geçen nadir Bitcoin satışları arasında yer aldı.

Strategy, 29 Haziran tarihli başka bir 8 K bildiriminde, Bitcoin satışlarının temettü finansmanında kullanılmasına imkan tanıyan sermaye çerçevesini duyurmuştu. Aynı bildirimde STRC kodlu imtiyazlı hissenin yıllık temettü oranı yüzde 12’ye çıkarılmış, ABD doları rezervinin de 2,55 milyar dolara yükseldiği açıklanmıştı. Son bildirim, dolar rezervinin bu seviyede kaldığını gösterdi.

Mini sözlük: STRC, Strategy’nin yatırımcılara düzenli temettü sunmak için kullandığı sürekli imtiyazlı hisse aracını ifade eder. Bu tür hisselerde fiyatın hedeflenen nominal değerin altına inmesi, şirketin yeni kaynak toplamasını zorlaştırabilir.

Yahoo Finance verilerine göre STRC, pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde 88,70 dolardan el değiştirdi. Bu seviye, hissenin 100 dolarlık hedef nominal değerinin yüzde 11,3 altında kaldı. STRC’nin nominal değerin altında işlem görmesi, Strategy’nin bu araç üzerinden yeni fon yaratma kapasitesini sınırlayabilir. Bu durum, yatırımcı ilgisini korumak için temettü oranı üzerinde ek baskı yaratabilir.

Strategy, temettü yükümlülüklerini karşılamak ve nakit pozisyonunu desteklemek amacıyla Bitcoin satışına başvurdu; son bildirim, dolar rezervinin 2,55 milyar dolar seviyesinde kaldığını ortaya koydu.

Bernstein değerlendirmesi

Strategy’nin son satış açıklamasından önce Bernstein, şirketin zorunlu Bitcoin satışlarıyla karşı karşıya kalmasının düşük ihtimal olduğunu belirtiyordu. Kurum, bu görüşünü şirketin likidite yapısına ve nakit rezervlerinin temettü ile faiz ödemelerini karşılama kapasitesine dayandırdı.

Bernstein’e göre Strategy’nin nakit pozisyonu, temettü yükümlülükleri ve faiz ödemeleri için yaklaşık 17 aylık koruma sağlıyor. Kurum ayrıca şirketin Bitcoin’de net alıcı konumunu koruduğunu ve ABD’li büyük Bitcoin madencilerinin yapay zeka yatırımlarına yönelmesi nedeniyle satış tarafında yer aldığı bir piyasada dengeleyici rol üstlendiğini vurguladı.

Aynı değerlendirmede, 2026 boyunca Bitcoin spot ETF’lerinden 5,5 milyar dolarlık çıkış yaşandığına dikkat çekildi. Bernstein, bu tablo içinde Strategy’nin birikim politikasının piyasada önemli bir karşı ağırlık oluşturduğunu kaydetti.

Başlık Veri Satılan Bitcoin 3.588 BTC Satış geliri 216 milyon dolar Toplam Bitcoin varlığı 843.775 BTC Dolar rezervi 2,55 milyar dolar STRC temettü oranı yüzde 12

Bernstein, Strategy’nin borç yükümlülüklerinin Bitcoin teminat değerinin yalnızca yüzde 13’üne karşılık geldiğini hesapladı. Şirketin yaklaşık 1 milyar dolarlık bir sonraki anapara ödemesi ise 2028’in üçüncü çeyreğinde vadesine ulaşacak. Kurum, yıl sonu için 150 bin dolarlık Bitcoin fiyat hedefini korurken uzun vadeli görünümde iyimser kaldığını da belirtiyor.

Bernstein, Strategy’nin likidite durumu ve rezerv yapısı nedeniyle zorunlu satış baskısı altında görünmediğini, şirketin Bitcoin piyasasında net alıcı olmayı sürdürdüğünü vurguluyor.