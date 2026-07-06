Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Strategy temettü ödemeleri için 3 bin 588 Bitcoin sattığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, temettü ödemeleri ve nakit rezervi için 3 bin 588 $BTC sattı.
  • 📉 Satıştan 216 milyon dolar gelir elde edilirken toplam varlık 843 bin 775 BTC’ye indi.
  • 💵 STRC hissesi 100 dolarlık nominal değerin altında, 88,70 dolardan işlem gördü.
  • 📊 Bernstein, 2026’daki ETF çıkışlarına rağmen şirketin zorunlu satış riski taşımadığını savunuyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Michael Saylor’ın liderliğini yaptığı Strategy, temettü ödemelerini finanse etmek ve nakit rezervlerini güçlendirmek amacıyla 3 bin 588 Bitcoin sattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan 8 K bildirimine göre şirket bu satıştan 216 milyon dolar gelir elde etti. Böylece Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı 843 bin 775 BTC’ye geriledi.

İçindekiler
1 Satışın kapsamı ve rezerv durumu
2 Bernstein değerlendirmesi

Satışın kapsamı ve rezerv durumu

Şirket, geçen hafta pazartesi ile salı günleri arasında ortalama 59 bin 256 dolardan 1.363 BTC, çarşamba ile pazar günleri arasında ise ortalama 60 bin 773 dolardan 2.225 BTC sattı. Haziran ayının başında açıklanan 32 BTC’lik işlem de eklendiğinde, bu adım şirketin 2022’deki vergi amaçlı satışından bu yana kayda geçen nadir Bitcoin satışları arasında yer aldı.

Strategy, 29 Haziran tarihli başka bir 8 K bildiriminde, Bitcoin satışlarının temettü finansmanında kullanılmasına imkan tanıyan sermaye çerçevesini duyurmuştu. Aynı bildirimde STRC kodlu imtiyazlı hissenin yıllık temettü oranı yüzde 12’ye çıkarılmış, ABD doları rezervinin de 2,55 milyar dolara yükseldiği açıklanmıştı. Son bildirim, dolar rezervinin bu seviyede kaldığını gösterdi.

Mini sözlük: STRC, Strategy’nin yatırımcılara düzenli temettü sunmak için kullandığı sürekli imtiyazlı hisse aracını ifade eder. Bu tür hisselerde fiyatın hedeflenen nominal değerin altına inmesi, şirketin yeni kaynak toplamasını zorlaştırabilir.

Yahoo Finance verilerine göre STRC, pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde 88,70 dolardan el değiştirdi. Bu seviye, hissenin 100 dolarlık hedef nominal değerinin yüzde 11,3 altında kaldı. STRC’nin nominal değerin altında işlem görmesi, Strategy’nin bu araç üzerinden yeni fon yaratma kapasitesini sınırlayabilir. Bu durum, yatırımcı ilgisini korumak için temettü oranı üzerinde ek baskı yaratabilir.

Strategy, temettü yükümlülüklerini karşılamak ve nakit pozisyonunu desteklemek amacıyla Bitcoin satışına başvurdu; son bildirim, dolar rezervinin 2,55 milyar dolar seviyesinde kaldığını ortaya koydu.

Bernstein değerlendirmesi

Strategy’nin son satış açıklamasından önce Bernstein, şirketin zorunlu Bitcoin satışlarıyla karşı karşıya kalmasının düşük ihtimal olduğunu belirtiyordu. Kurum, bu görüşünü şirketin likidite yapısına ve nakit rezervlerinin temettü ile faiz ödemelerini karşılama kapasitesine dayandırdı.

Bernstein’e göre Strategy’nin nakit pozisyonu, temettü yükümlülükleri ve faiz ödemeleri için yaklaşık 17 aylık koruma sağlıyor. Kurum ayrıca şirketin Bitcoin’de net alıcı konumunu koruduğunu ve ABD’li büyük Bitcoin madencilerinin yapay zeka yatırımlarına yönelmesi nedeniyle satış tarafında yer aldığı bir piyasada dengeleyici rol üstlendiğini vurguladı.

Aynı değerlendirmede, 2026 boyunca Bitcoin spot ETF’lerinden 5,5 milyar dolarlık çıkış yaşandığına dikkat çekildi. Bernstein, bu tablo içinde Strategy’nin birikim politikasının piyasada önemli bir karşı ağırlık oluşturduğunu kaydetti.

BaşlıkVeri
Satılan Bitcoin3.588 BTC
Satış geliri216 milyon dolar
Toplam Bitcoin varlığı843.775 BTC
Dolar rezervi2,55 milyar dolar
STRC temettü oranıyüzde 12

Bernstein, Strategy’nin borç yükümlülüklerinin Bitcoin teminat değerinin yalnızca yüzde 13’üne karşılık geldiğini hesapladı. Şirketin yaklaşık 1 milyar dolarlık bir sonraki anapara ödemesi ise 2028’in üçüncü çeyreğinde vadesine ulaşacak. Kurum, yıl sonu için 150 bin dolarlık Bitcoin fiyat hedefini korurken uzun vadeli görünümde iyimser kaldığını da belirtiyor.

Bernstein, Strategy’nin likidite durumu ve rezerv yapısı nedeniyle zorunlu satış baskısı altında görünmediğini, şirketin Bitcoin piyasasında net alıcı olmayı sürdürdüğünü vurguluyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin geliştiricisi Luke Dashjr, BIP110 teklifinin geri çekilmeyeceğini açıkladı

Bitcoin’de 62.800 dolar eşiği korunursa 65.000 dolar hedefi gündemde kalacak

Bitcoin cephesinde BIP 110 gerilimi büyüdü! Ağın geleceğinde hangi detay öne çıkıyor?

SoSoValue verilerinde 527 milyon dolarlık çıkış dikkat çekti! Kripto ETF’lerinde yön nereye dönüyor?

Spot Bitcoin ETF’lerine 10 gün sonra gelen $221,7 milyonluk giriş, Bitcoin’i 63.500 dolar desteğinde tuttu

Binance’a taşınan Bitcoin balina girişleri 12 Haziran’dan bu yana %34 geriledi

Bitcoin 63 bin dolar eşiğinin üzerinde kalırsa 66 bin 500 dolar direnci gündeme geliyor

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı CertiK, 2026’nın ilk yarısında kripto kayıpları gerilese de saldırıların daha hedefli ve yıkıcı hale geldiğini açıkladı
Bir Sonraki Yazı Ethereum ağında düşük likiditeli havuzdan geçen 1.126 ETH’lik takas, yatırımcıya yaklaşık 2 milyon dolar kaybettirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum ağında düşük likiditeli havuzdan geçen 1.126 ETH’lik takas, yatırımcıya yaklaşık 2 milyon dolar kaybettirdi
Kripto Para
CertiK, 2026’nın ilk yarısında kripto kayıpları gerilese de saldırıların daha hedefli ve yıkıcı hale geldiğini açıkladı
Kripto Para
Bitcoin geliştiricisi Luke Dashjr, BIP110 teklifinin geri çekilmeyeceğini açıkladı
BITCOIN (BTC)
Travala, XRP ile 230 ülkede 2,2 milyondan fazla konaklama rezervasyonunu kullanıma açtı
Kripto Para
Vitalik Buterin, Ethereum ağının çok yıllı Lean Ethereum planında öncelikleri güncelledi
Ethereum (ETH)
Lost your password?