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BITCOIN (BTC)

Bitcoin geliştiricisi Luke Dashjr, BIP110 teklifinin geri çekilmeyeceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de BIP110 tartışması, ağın veri kullanımı konusunda yeni bir ayrışma yarattı.
  • 📌 Luke Dashjr, teklifin geri çekilmeyeceğini söylerken $BTC’de ödeme ağı odağını savunanlar öne çıktı.
  • 🧩 Karşı çıkanlar, işlem türlerine sınır getirilmesinin ağ kuralları için risk oluşturabileceğini düşünüyor.
  • 📉 Tartışma sürerken Bitcoin son 24 saatte yüzde 1’den fazla gerileyerek 62.080 dolara düştü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin ağında hangi kullanım alanının öncelikli olması gerektiğine ilişkin tartışma, BIP110 adlı öneriyle yeniden alevlendi. Teklif, blokzincirde tutulan finansal olmayan bazı verileri geçici olarak sınırlandırmayı hedefliyor. Bu başlık, Bitcoin’in eşler arası ödeme ağı rolüne mi odaklanacağı, yoksa Ordinals ve Runes gibi veri yoğun uygulamalara da açık kalmayı sürdüreceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 BIP110 etrafındaki görüş ayrılığı büyüdü
2 Destekleyenler ve karşı çıkanlar farklı risklere işaret etti
3 Michael Saylor’ın açıklamaları tartışmaya dolaylı olarak dahil oldu
4 Piyasa baskısı sürerken Bitcoin geriledi

BIP110 etrafındaki görüş ayrılığı büyüdü

Bitcoin geliştiricisi Luke Dashjr, BIP110’un geri çekilmesi yönündeki çağrıları reddetti. Dashjr, Michael Saylor’ın son açıklamalarının bu tekliften vazgeçilmesini desteklediği yönündeki yorumlara karşı çıkarak, Saylor’ın BIP110 hakkında herhangi bir şey söylemediğini belirtti. Ayrıca teklifin iptali için artık çok geç olduğunu kaydetti.

Reduced Data Temporary Softfork olarak anılan BIP110, Bitcoin işlemlerine eklenen bazı keyfi veri türlerine geçici sınırlama getirmeyi amaçlıyor. Öneriye göre değişiklikler yalnızca etkinleştirme sonrasında oluşturulan UTXO’lar için geçerli olacak, daha eski coin’ler ise bu kapsamın dışında kalacak. UTXO, harcanmamış işlem çıktısını ifade eder ve Bitcoin’de sahip olunan bakiyenin teknik temelini oluşturur.

Mini sözlük: UTXO, Bitcoin’de henüz harcanmamış işlem çıktısı anlamına gelir. Yeni bir işlem yapılırken cüzdanlar bu çıktıları girdi olarak kullanır ve kalan tutar yeni bir UTXO olarak oluşur.

Saylor, BIP110 hakkında doğrudan konuşmadı. Bu aşamada BIP110’u iptal etmek için artık çok geç.

Destekleyenler ve karşı çıkanlar farklı risklere işaret etti

Teklifi destekleyenler, inscription işlemleri, Ordinals, Runes ve benzeri veri yoğun kullanım biçimlerinin blok alanını tükettiğini, depolama yükünü artırdığını ve Bitcoin’i asıl işlevinden uzaklaştırdığını savunuyor. Bu görüşe göre geçici bir sınır, ağdaki gereksiz yükü azaltabilir ve Bitcoin’in dijital para odağını koruyabilir.

Karşı çıkanlar ise Bitcoin blok alanının, gerekli işlem ücretini ödeyen herkes için açık kalması gerektiğini düşünüyor. Bu kesime göre belirli işlem türlerini sınırlamak, ağda hangi kullanımın kabul edilebilir olduğuna dair öznel kuralların önünü açabilir. Eleştiriler, bunun ileride daha geniş kapsamlı müdahaleler için emsal oluşturabileceği endişesinde yoğunlaşıyor.

Michael Saylor’ın açıklamaları tartışmaya dolaylı olarak dahil oldu

Tartışmanın büyümesinde Michael Saylor’ın Bitcoin’in uzun vadeli yapısına ilişkin son değerlendirmeleri de etkili oldu. Strategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Saylor, Bitcoin’in bir teknoloji platformu ya da yazılım ürünü olarak rekabet etmek üzere tasarlanmadığını, temel amacının yavaş ilerlemek ve bozulmamak olduğunu söyledi. Ancak bu açıklamalar, BIP110’a doğrudan bir destek ya da karşı çıkış içermedi.

Bitcoin’in amacı, bir teknoloji platformu olarak yarışmak değil; yavaş ilerlemek ve bozulmamaktır.

Piyasa baskısı sürerken Bitcoin geriledi

Ağın geleceğine ilişkin bu görüş ayrılığı, Bitcoin’in aynı zamanda piyasa baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde yaşanıyor. Spot ETF’lerden çıkan para ve makroekonomik belirsizlikler, fiyat üzerinde ek baskı oluşturdu. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek 62.080 dolar seviyesine geriledi.

Böylece BIP110 etrafındaki teknik tartışma, yalnızca geliştirici çevrelerinde değil, daha geniş kripto para piyasasında da dikkatle izlenen başlıklardan biri haline geldi. Özellikle blok alanının nasıl kullanılacağına ilişkin yaklaşım, Bitcoin’in gelecekteki yönüne dair temel ayrışmalardan biri olarak öne çıktı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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