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Kripto Para

Travala, XRP ile 230 ülkede 2,2 milyondan fazla konaklama rezervasyonunu kullanıma açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Travala, XRP ile 230 ülkede 2,2 milyondan fazla konaklama rezervasyonunu açtı.
  • ✈️ Kullanıcılar, bankaya veya karta ihtiyaç duymadan $XRP ile doğrudan ödeme yapabiliyor.
  • 📈 XRP Ledger üzerindeki zincir üstü işlemler mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 65 arttı.
  • 🌍 Bu adım, kripto varlıkların günlük hizmet ödemelerinde daha geniş kullanım bulduğunu gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto odaklı seyahat platformu Travala, XRP ile 230 ülkede 2,2 milyondan fazla otel ve konaklama seçeneği için ödeme yapılabildiğini duyurdu. Böylece XRP sahipleri, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Tayland ve Singapur dahil çok sayıda destinasyonda doğrudan kripto varlıklarıyla rezervasyon oluşturabilecek.

İçindekiler
1 XRP ile doğrudan rezervasyon dönemi
2 Günlük kullanım alanı genişliyor
3 Kripto ödemelerde ticari benimseme artıyor

XRP ile doğrudan rezervasyon dönemi

Yeni entegrasyon, kullanıcıların geleneksel banka kanalları veya kredi kartı ağlarına ihtiyaç duymadan konaklama ödemesini doğrudan XRP ile tamamlamasına imkan tanıyor. Travala, rezervasyonların ardından onayın çok kısa sürede alınabildiğini kaydetti.

Travala, dünya genelinde 2,2 milyondan fazla otelin XRP ile rezerve edilebildiğini, bu süreçte bankalara ihtiyaç duyulmadığını ve onayın hızlı biçimde verildiğini bildirdi.

Travala, kripto para ile çalışan önde gelen seyahat rezervasyon platformları arasında yer alıyor. Platform; otel, tatil köyü, apart daire ve kısa dönem kiralama seçeneklerini bir araya getirirken, çok sayıda dijital varlığın yanı sıra geleneksel ödeme yöntemlerini de destekliyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple ekosistemiyle bağlantılı dolar bazlı stabilcoin yapısını ifade eder. XRP Ledger ise XRP işlemlerinin kaydedildiği blokzincir ağıdır.

Günlük kullanım alanı genişliyor

Gelişme, XRP’nin yalnızca sınır ötesi ödemeler ve kurumsal finans alanındaki rolüyle sınırlı kalmadığını gösteren adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Hızlı transfer süresi ve görece düşük işlem maliyetiyle bilinen varlık, günlük harcamalarda kullanılabilen bir ödeme seçeneği olarak daha görünür hale geliyor.

Bu adım, XRP ekosistemindeki hareketliliğin arttığı bir döneme denk geldi. Mayıs ayında XRP Ledger üzerindeki faaliyet rekor seviyelere ulaştı. Zincir üstü işlemler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 yükseldi.

BaşlıkVeri
Konaklama seçeneği2,2 milyondan fazla
Kapsanan ülke sayısı230
XRP Ledger işlem artışıYıllık yüzde 65

Ağdaki artışta, kripto para borsası Bitstamp kaynaklı kullanımın yükselmesi ve Ripple’ın RLUSD stabilcoinine yönelik ilginin güçlenmesi etkili oldu. Bu tablo, XRP çevresindeki kullanım senaryolarının yatırım amaçlı tutmanın ötesine taşındığına işaret ediyor.

XRP, kurumsal mutabakat işlemlerinden stabilcoin transferlerine ve küresel seyahat rezervasyonlarına kadar farklı alanlarda daha somut kullanım örnekleri üretmeye devam ediyor.

Kripto ödemelerde ticari benimseme artıyor

Travala entegrasyonu, XRP sahiplerine geniş ölçekli bir seyahat pazarına erişim sunarken, kripto varlıkların tüketici hizmetlerinde daha sık kullanılmaya başladığını da yansıtıyor. Dijital varlıklarla günlük mal ve hizmet ödemesi yapılabilmesi, sektör açısından ticari benimsemenin hızlandığına dair bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Bu çerçevede XRP, spekülatif işlemlerin ötesinde pratik kullanım alanları oluşturan kripto varlıklar arasında konumunu güçlendiriyor. Seyahat rezervasyonlarının doğrudan XRP ile tamamlanabilmesi, varlığın günlük ödeme aracı olarak kullanımını daha görünür hale getirdi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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