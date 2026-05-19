Coca-Cola hissesi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 82,05 dolara ulaştı

Coca-Cola hisseleri, haftanın ilk işlem gününde 82,05 dolara kadar çıkarak bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. Gün içi yüzde 1,5’lik artışla hissede yıl başından bu yana yükseliş oranı yaklaşık yüzde 17 sınırına yaklaştı. Şirketin toplam piyasa değeri ise 352,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Güçlü mali sonuçlar yatırımcıları destekledi

Coca-Cola’nın bu hızlı çıkışında önemli etkenlerden biri, beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrek sonuçları oldu. Organik gelir artışının yüzde 10 ile Wall Street beklentisini 300 baz puan aşması dikkat çekti. Ayrıca bir yıl öncesine göre birim satış hacmi de yüzde 3 yükseldi. Bu sonuçlar, yatırım kurumlarının şirket için hedef fiyatlarını birbiri ardına yukarı çekmesine yol açtı.

Piyasa gözlemcisi UBS, yeni fiyat öngörüsünü 90 dolardan 92 dolara taşıdı. Bank of America ise güçlü satış performansı ve hacimdeki artışı vurgulayarak tahminini 90 dolara güncelledi. Piper Sandler, markanın tüketiciyle etkileşimine ve marka konumlandırmasına dikkat çekerek tahminini 88 dolara çıkardı. Citigroup ise analist Filippo Falorni’nin değerlendirmesiyle hedef fiyatı 90 dolardan 91 dolara yükseltti.

Değerleme ve Piyasa Görüşleri

Bununla birlikte, bazı analizler mevcut borsa değerlemesinin adil bulunmadığına işaret ediyor. GuruFocus, Coca-Cola hissesi için adil değer seviyesini 70,35 dolar olarak belirledi. Şirketin mevcut fiyatı ise bu hesaba göre neredeyse yüzde 15’lik bir prim içeriyor.

Fakat hisse başına fiyat/kazanç oranı (F/K) 25,47 ile şirketin son beş yılındaki ortalamasının biraz altında kalıyor. Bu da mevcut seviyelerin tarihsel açıdan aşırı yüksek olmadığını gösteriyor. Hissenin GF Skoru 100 üzerinden 81 olarak ölçülürken, özellikle karlılık ve ivme bakımından yüksek puanlar öne çıkıyor.

Barclays, son değerlendirmesinde Coca-Cola ve benzeri tüketici ürün devlerinin, artan girdi maliyetlerine rağmen finansal öngörülerini koruduklarına dikkat çekti.

İçerden satışlar dikkat çekiyor

Şirketin üst düzey yöneticileri tarafından son üç ayda 61,7 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirilmesi yatırımcıların ilgisini çekti. Analistler, dışarıdan bakıldığında tablo kötümser görünmese de, bu boyuttaki satışların dikkatle izlenmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Piper Sandler, Coca-Cola’nın Dünya Kupası için Panini ile yürüttüğü koleksiyoncu çıkartma işbirliğine de değinerek, şirket için olumlu görüşünü yineledi ve 88 dolarlık fiyat hedefini korudu.

Son durum ve piyasa verileri

Coca-Cola hisseleri, şu anda 52 haftalık zirvesine yüzde 1’lik bir mesafede işlem görüyor. Son 12 ayda yatırımcısına yüzde 16,2 oranında toplam getiri sağladı. Organik gelir büyümesi, güçlü marka konumlandırması ve büyük ölçekli pazar değeriyle şirket, tüketici ürünleri sektöründe üst sıralardaki yerini koruyor.