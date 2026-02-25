Bitcoin, Trump’ın Ekonomik Mesajlarıyla 66.000 Doların Üzerini Gördü

Bitcoin fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusa sesleniş konuşmasının öncesinde yaşanan risk iştahındaki artışla birlikte 66.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükselişin ardından kısa bir geri çekilme gözlense de Bitcoin, 65.500 dolar civarında istikrar kazanmış durumda. Analistler, fiyat hareketinin, geniş çaplı borsa rallisiyle beraber gelen ekonomik mesajların kripto paralar için yerel bir dip oluşturma ihtimalini güçlendirdiğini değerlendiriyor.

Trump’ın Açıklamaları ve Kripto Para Piyasasına Etkisi

Donald Trump’ın konuşmasında gündeme getirdiği, enflasyondaki düşüş ve ekonomik toparlanma vurguları, özellikle son üç ayda çekirdek enflasyonun yüzde 1,7 oranında gerilemesine dikkat çekiyor. Başkanlık koltuğuna yeniden oturduktan sonraki ilk yılını tarihi bir ekonomik dönüş olarak nitelendiren Trump’ın bu mesajı, regülasyon belirsizliğiyle baskılanan riskli varlıklarda kısa süreli bir rahatlama sağladı. ABD ekonomisinin önceki politikalara dönmeyeceği yönündeki taahhüt de piyasada olumlu etki yarattı; Bitcoin fiyatı, Trump’ın açıklamalarını takip eden saatlerde 64.000 dolardan 66.000 dolara kadar tırmandı.

Teknik Görünüm ve Kritik Destekler

Bitcoin’in 66.000 dolardaki direnci aşamayıp reddedilmesi, fiyat hareketini sıkışık bir konsolidasyon bölgesine taşıdı. 64.500 dolarda belirgin bir destek oluşurken, fiyat kısa süreli olarak yüzde 3,7’lik yükseliş gösterdi. Ancak dört saatlik kapanışların 66.500 doların üzerinde gerçekleşememesi, alış tarafında ivmesizliğin devam ettiğine işaret ediyor. Destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde, bu hafta başında 60.000 doları korumak için toplamda 370 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edildiği belirtiliyor. Polymarket ve CryptoQuant verileri, 55.000 dolar bandının bir sonraki yerel dip olabileceğine işaret ediyor.

Yine de derinleşen destek bölgelerine karşın, toparlanma beklentisinin devamı için alıcıların yeni düşük seviyeleri test etmemesi gerekiyor. Üç teknik gösterge halen kapitülasyon sinyalleri verirken, Bitcoin son rekor seviyesinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem görüyor. Kısa vadede işlem hacmindeki toparlanma dikkat çekse de, 66.000 dolar üzerine kalıcı bir hareket gelmemesi teknik analiz tarafında endişe yaratıyor.

Piyasa Risk Algısı ve Hisse Senedi Korelasyonu

Geniş piyasa görünümü, Bitcoin’in yine hisse senetleriyle yakın hareket ettiğini gösteriyor. Asya borsalarında yaşanan yükselişler ve çarşamba günü açıklanacak Nvidia bilançoları öncesindeki iyimserlik, teknoloji payları öncülüğünde kripto varlıklara da yansıdı. Solana yüzde 8, Chainlink ise yüzde 5 yükseldi; bu gelişmeler özellikle altcoin cephesinde Bitcoin’den daha güçlü bir alış dalgası yarattı.

Kurumsal yatırım trendinde ise daha temkinli bir tablo izleniyor. Son günlerde kripto endekslerine bağlı ETF’lerde fon çıkışları kurumsal yatırımcıların piyasaya temkinli yaklaştığına işaret ediyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’in yapısal direnç noktalarını net şekilde aşmadan büyük miktarda kurumsal giriş beklenmiyor.

Ek olarak, Nvidia finansallarının piyasa beklentilerinin altında kalması halinde, teknoloji hisselerinden risk çıkışının Bitcoin’i 63.000 dolar seviyelerine çekebileceği değerlendiriliyor.

Gelecek 24 saat kritik olabilir; Bitcoin’in 67.500 doları tekrar kazanması, kısa vadede düşüş trendinin kırıldığına yönelik teyit sayılabilir ve fiyatı 70.000 dolara doğru taşıyabilir. Ancak 64.000 doların altına inilmesi, Trump’ın ekonomi vaatlerine rağmen piyasanın yeniden zayıflayabileceğine işaret ediyor. Polymarket’teki mevcut işlem oranları, makroekonomik baskı sürerse 55.000 dolar seviyesine inişin gündeme gelebileceğini gösteriyor.