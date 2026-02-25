Kurumsal ve Devlet Düzeyinde Bitcoin Benimsenmesi 2025’te Rekor Seviyede

Bitcoin fiyatı tarihi zirvesinden yaklaşık yarı yarıya düşmüş olsa da, benimsenme oranlarında dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Finansal hizmetler şirketi River tarafından yayımlanan yeni rapor, 2025’in Bitcoin’in hem kurumlar hem de hükümetler nezdinde yaygınlaştığı bir yıl olarak öne çıktığını gösteriyor.

Kurumlar ve Bankalar Bitcoin’e Yöneliyor

River’ın tahminlerine göre, firmaların ve kamuya ait kuruluşların yıl boyunca toplamda 829.000 Bitcoin satın aldığı bildirildi. Bu alımlarda şirket hazineleri, borsada işlem gören fonlar, egemen fonlar ve devlet kurumları başı çekiyor. Ayrıca ABD’deki kayıtlı yatırım danışmanlarının son sekiz çeyrektir kesintisiz şekilde Bitcoin aldıkları, geçen iki yılda ortalama her çeyrek 1,5 milyar dolarlık fonun Bitcoin ETF’lerine aktarıldığı kaydedildi.

Bu yatırımcıların büyük bir kısmı, aracı kurumlar ve emeklilik planları aracılığıyla dolaylı olarak kripto varlığa erişim sağlıyor. Raporda, geleneksel finans alanındaki önemli değişime de dikkat çekiliyor. ABD’nin en büyük bankalarının yüzde 60’ının artık Bitcoin odaklı ürünler geliştirdiği ve daha elverişli düzenleyici ortam sayesinde, bankaların Bitcoin saklama ve müşterilere yenilikçi çözümler sunma şansı bulduğu ifade edildi.

Perakende Benimsenme ve Lightning Network’te Büyüme

2025’te, özellikle kripto varlık hazinesine sahip şirketlerin Bitcoin alımlarının iki buçuk katına çıktığı vurgulandı. ABD’de Bitcoin ile ödeme kabul eden işletme sayısının üçe katlanması ve dünya genelinde Bitcoin’le ödeme kullanımının yüzde 74 büyümesi, perakende düzeydeki kabule işaret ediyor.

Teknoloji tarafında ise Lightning Network faaliyetinin kayda değer şekilde arttığı gözlemlendi. Lightning üzerinden yapılan ödeme hacmi yüzde 300’lük bir sıçramayla aylık 1,1 milyar dolar seviyesini aştı. River, bu artışı altyapı büyümesi ve daha fazla şirket ile bireyin ağı kullanmasına bağlıyor.

Devletlerin Bitcoin’e Olan Yaklaşımı Değişiyor

Yıl içinde Bitcoin’e sahip olan ülke ve resmi kuruluşlar açısından da yeni gelişmeler dikkat çekti. Lüksemburg ve Suudi Arabistan’daki kamu fonlarının yanı sıra, Çekya Merkez Bankası’nın Bitcoin satın aldığı ve Brezilya ile Tayvan’ın resmi rezervlerinde bu varlığı bulundurduğu bilgisi raporda yer buldu. Toplamda 23 ülkenin çeşitli yollarla, madencilik, el koyma veya rezerv tahsisiyle Bitcoin portföyüne sahip olduğu belirtildi.

River’ın açıklamasında, piyasa duyarlılığındaki dalgalanmalara rağmen Bitcoin’e olan inancın tıpkı internetin ilk zamanlarındaki büyüme hızına benzer şekilde sürdüğü ifade edildi.

River’ın açıklamasında, “Bitcoin benimsenmesinde ayı piyasası yok” ifadesine yer verildi.

Rapor, fiyat hareketleri ve geçici düşüşlere rağmen, altyapı ve kullanıcı güveninin büyümeye devam ettiğine dikkati çekiyor. Şirket, Bitcoin’in küresel ölçekte bir değer saklama aracı olarak konumlandığının altını çiziyor.