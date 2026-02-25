Winvest — Bitcoin investment
KRİPTO PARA BORSALARI

25 Yıllık Mahkumun Son Kozu: FTX Kurucusu SBF Özgürlük İçin Saf Değiştirdi

Özet

  • FTX kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), hapishaneden yürüttüğü sosyal medya kampanyasıyla Trump’tan af istiyor.
  • Eski Demokrat bağışçısı SBF, kurtulmak için MAGA söylemlerini benimseyerek sağa kaydı.
  • Beyaz Saray, Trump'ın SBF’yi affetmeyeceğini ve kararın kesin olduğunu açıkladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para dünyasının en büyük çöküşlerinden birine imza atan FTX kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), 25 yıllık hapis cezasından kurtulmak için rotayı Beyaz Saray’a kırarak Donald Trump’tan af talep ediyor. Federal hapishaneden yürüttüğü sosyal medya kampanyasıyla eski demokrat kimliğini bir kenara iten SBF, Trump lehine paylaşımlar yaparak özgürlüğüne kavuşmayı hedefliyor. Ancak Beyaz Saray, Ocak ayında kesinleşen kararın değişmediğini ve dolandırıcılık suçlusuna kapıların kapalı olduğunu resmen teyit etti.

İçindekiler
1 Cezaevinden Gelen Dijital Flört ve Siyasi Dönüşüm
2 Beyaz Saray’dan Gelen Kesin Red Kararı

Cezaevinden Gelen Dijital Flört ve Siyasi Dönüşüm

Eskiden Demokrat Parti’nin en büyük bağışçılarından biri olan Bankman-Fried, şimdilerde X platformu üzerinden “MAGA” (Make America Great Again) söylemlerine sarılarak dikkat çekmeye çalışıyor. Hapishane telefonları ve e-postaları aracılığıyla vekillerine yazdırdığı mesajlarda, kendisini mahkum eden yargıcın taraflı olduğunu savunurken Donald Trump’ın sisteme karşı duruşunu övüyor. Bu ani ideolojik değişim, Binance kurucusu Changpeng Zhao gibi isimlerin af almasıyla iştahı kabaran eski CEO’nun kurtuluş stratejisi olarak yorumlanıyor.

SBF’nin muhafazakar kitleye yaranma çabaları sadece tweetlerle sınırlı kalmadı; kendisi daha önce Tucker Carlson’ın programına çıkma planları yapmış ve bu süreçte Cumhuriyetçi saflara geçeceğini açıkça dile getirmişti. Hatta geçtiğimiz yıl Tucker Carlson ile yaptığı izinsiz görüşme, disiplin suçuna yol açarak hücre hapsi cezası almasına neden olmuştu. Sosyal medyadaki “sahte” hesaplar aracılığıyla desteklendiği iddia edilen bu kampanya, 25 yıllık mahkumiyetin ağırlığı altında ezilen bir finans figürünün son çırpınışlarını yansıtıyor.

Beyaz Saray’dan Gelen Kesin Red Kararı

Donald Trump’ın kripto oara dostu bir yönetim vaadiyle Ocak 2025’te koltuğa oturması, SBF cephesinde bir umut ışığı yakmış olsa da Washington’dan gelen açıklamalar bu beklentiyi boşa çıkardı. Beyaz Saray sözcüsü, Fortune’a yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın Bankman-Fried’ı affetme niyetinde olmadığını net bir dille yineledi. Ocak ayında bizzat Trump tarafından yapılan açıklamada, af listesinde SBF’nin yanı sıra Robert Menendez ve Nicolás Maduro gibi isimlerin de kesinlikle yer almayacağı belirtilmişti.

Hukuk otoriteleri ve başkent kulislerine göre, Bankman-Fried’ın geçmişte Biden yönetimine verdiği devasa maddi destek, Trump yönetiminin ona sıcak bakmamasındaki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Ayrıca kripto para dünyası içinde hala bir “hain” ve “dolandırıcı” olarak görülmesi, siyasi bir affın halk nezdindeki maliyetini artırıyor. Dolayısıyla, federal temyiz mahkemesinde davası devam eden SBF için sosyal medya üzerinden yürütülen bu yoğun lobi faaliyeti, Beyaz Saray’ın sert duvarına çarparak etkisiz kalıyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
