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Hani Çin Kripto Paraları Kucaklayacaktı? İşler Karıştı!

Özet

  • 8btc kripto para odaklı içerik üretmeyi bırakacak.
  • Çin merkezli kuruluş 2018 yılında devasa yatırım almıştı.
  • 8btc artık yapay zeka ve metaverse alanında içerik üretecek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:00
25 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ufak görünen bazı adımlara fazla anlam yüklüyor olabiliriz. Son Hong Kong hamlesi ve peşinden olanlar gibi. Aynı şekilde bunun zıddında da bazı adımları yatırımcıların abarttığı oldu. Bugün enteresan bir gelişme oldu. Haber Çin cephesinden geldi ve yatırımcıları geleceğe yönelik şüpheye düşürebilecek cinsten.

8BTC Kriptodan Ayrılıyor

Çin’in en eski kripto para içerik/haber platformlarından biri olan 8btc artık kripto paralarla ilgili içerik üretmeyeceğini açıkladı. Yine Çin’den popüler kripto muhabiri Wu Blockchain (kullanıcı adlı) hesaba göre artık yapay zekaya odaklanacaklar. 2018 yılında (henüz çoğu popüler hesap bile kripto paraları duymamışken) 8btc bugünün kuruyla 352 milyon TL’lik (Çin yuanı cinsinden) yatırım aldı. En büyük kripto madencilik platformlarından Bitmain’in yatırımı o günlerde ses getirmişti.

Şimdi ülkenin en büyük kripto içerik platformlarından birinin artık bu alandan uzaklaştığını görüyoruz. Bu Çin’de 2021 yılında ivme kazanan baskının aslında yavaşlamadığını gösteriyor olabilir. Daha da önemlisi Hong Kong’un adımına rağmen burada muhtemelen gelecek görmediği için uzaklaşan 8btc karamsarlığı da besliyor.

Çin ve Kripto Paralar

Ülke halen kripto madenciliğinde önemli bir bölge ve vatandaşlar kripto para yatırımı yapabiliyor. Şirket açarak veya OTC masaları üzerinden yatırım yapabilen kullanıcılara karşı şimdilik caydırıcı yaptırım kuralları uygulanmaya da başlanmadı. FTX çöküşü daha 8 ay önce oldu ve alacaklıların içinde önemli ölçü Çin’de ikamet eden müşteriler de var.

Öte yandan Hong Kong kripto şirketleri için geniş bir oyun alanı oluşturdu. Elbette bu oyun alanının yüksek ve korunaklı sınır duvarları da var. Çin’in Hong Kong eliyle yaptığı regülasyon testlerinin daha sonra ana karaya uygulanıp uygulanmayacağı muallak. Tıpkı 8btc’nin kripto odaklı faaliyetini muhtemel baskıdan dolayı sonlandırıp sonlandırmadığının muallak oluşu gibi.

Net olan tek şey Çin en önemli kripto içerik platformlarından birini kaybetti. Bu durum bölgede kriptoya ilgi bitiyor algısının yayılmasına neden olabilir. Veya kimse umursamaya bilirde. Sonuçlarını zamanla göreceğiz, umalım ki bu Çin’in medyada baskısının bir sonucu olmasın.

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