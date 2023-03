Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB), 2023 yılında meme token yarışını %23’ün üzerinde kazançla önde götürüyor. Shiba Inu ve Dogecoin (DOGE) arasındaki rekabet kripto para endüstrisinde oldukça hararetli. Ancak token’ların bu yılki piyasa performansına bakıldığında, Shiba Inu rakibinden sıyrıldı.

SHIB’a Başarısı!

CoinMarketCap verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar SHIB %23’lük bir fiyat artışına tanık olurken DOGE %4 geriledi. Bu analiz 1 Ocak’tan yazının kaleme alındığı tarih olan 11 Mart 2023’e kadar derlenmiştir. Belirtilen süre zarfında Shiba Inu token başına 0,000081 dolardan 0,00001 dolara yükselirken Dogecoin 0,07024’ten şu anki fiyatı olan 0,066 dolara düştü. Her iki kripto para birimi de Ocak ayında benzer trendlere sahipti ve SHIB, DOGE’nin o dönemdeki yükselişini %45’e karşı %33’lük bir farkla geride bıraktı.

Bununla birlikte meme token’lar arasındaki denge Şubat ayında Shiba Inu’nun lehine döndü ve token hafif bir düşüş yaşamadan önce yıllık en yüksek seviye olan 0,000014 dolara yükseldi. Dogecoin de benzer şekilde yükseldi ancak 13 Şubat’ta keskin bir düşüş yaşadı. O zamandan beri yarışı önde götüren kripto para önceki zirvelerini yakalamak için mücadele etti. Ancak son kripto para çöküşü onu yıl boyunca negatif bir denge sağladı.

SHIB Verileri!

Shiba Inu bu hafta içerisinde %7 düşüşle negatif hareket yaşadı. Kripto para birimdeki düşüş genel kârını etkilemedi ve cüzdan sahipleri yıl içinde %23 oranında kâr elde etti. Ayrıca her iki kripto para biriminin işlem hacimleri son 30 gün içinde benzer hareket ediyor. CoinMarketCap’in verilerine göre, yatırımcılar her iki durumda da borsalardaki her token için yaklaşık 28 milyar dolarlık işlem yaptı.

Dogecoin ekosistemi, birkaç gelişme öngören aktif Shiba Inu alanına kıyasla nispeten sessiz kaldı. Shiba Inu, Layer-2 blok zinciri Shibarium’un yakında piyasaya sürülmesi nedeniyle kripto para alanının ön saflarında kalmayı başardı. Shiba Inu ekibi, Shibarium’un herkese Açık Beta sürümünün bu hafta başlayacağını duyurdu. Merakla beklenen sürümün Shiba Inu ekosistemini geliştirmesi bekleniyor. Çünkü kullanıcılar mevcut Ethereum blok zincirinden daha düşük bir gas ücretiyle işlem gerçekleştirebiliyor. Shiba Inu, kullanıcıları genel betayı test etmeye çekmek için 27 Şubat’ta yeni bir web sitesi, bir Twitter hesabı ve Shibarium için bir giriş formu başlatmıştı.