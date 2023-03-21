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  •   Son Dakika! Dünyaca Ünlü Şirketten Açıklama Geldi: SEC Tarafından Mahkeme Celbi Aldık! Bu Sefer XRP Değil!

Son Dakika! Dünyaca Ünlü Şirketten Açıklama Geldi: SEC Tarafından Mahkeme Celbi Aldık! Bu Sefer XRP Değil!

FOMC toplantısı öncesi gelen haber kripto para dünyasının ortasına bomba gibi düştü. SEC yeni bir şirketi hedefine almış görünüyor.
20:10
21 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklama göre SEC hedefine yeni bir şirketi aldı. Dünyaca ünlü DEX’ten açıklama geldi. Twitter ve resmi site aracılığıyla yapılan açıklamaya göre SushiSwap (Sushi), SEC tarafından bir mahkeme celbi aldıklarını kamuoyu ile paylaştı.

İçerik Rehberi

SEC Durmak Bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) bir başka kripto varlığına daha el attı. Bu kez komisyon, merkezi olmayan bir borsa olan SushiSwap’e karşı bir mahkeme celbi yayınladı. Buna ek olarak, DEX’in CEO’su Jared Gary’ye de bir mahkeme celbi tebliğ edildi. SEC tarafından çıkarılan bir mahkeme celbi, komisyon tarafından soruşturulan bir davayla ilgili belirli belgelerin üretilmesini talep ediyor.

Duyuru bugün erken saatlerde topluluğun forumunda yapıldı ve Gary şu anda düzenleyici otorite ile işbirliği yaptıklarını belirtti. Bununla birlikte yönetici, Sushi 2.0’ın onaylanmasından bu yana aktif olan “çekirdek katılımcıların yasal masraflarını karşılamak” amacıyla bir yasal savunma fonu oluşturulmasını da öneriyor. Yeniden yapılandırma için 2.0 önerisi Nisan 2022’de yapılmıştı.

Özellikle Gary’nin önerisi, Sushi DAO’nun çekirdek üyelerin yasal harcamaları için USDT stablecoin cinsinden 3 milyon dolar ayırmasını istiyor. Ayrıca, bu fonlar yeni bir multi-sig’de saklanacak ve ekibin gerektiğinde kullanmasına olanak sağlayacaktı.

Haberin detayları gelmeye devam ediyor…

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