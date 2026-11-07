CZ ve Elon Musk, Binance hakkında yayılan iddiayı yalanladı

Binance hakkında sosyal medyada hızla yayılan bir paylaşım, Elon Musk’ın borsanın kripto piyasasındaki hakim konumunu eleştirdiği iddiasını gündeme taşıdı. Paylaşımda Musk’ın Binance’in yüzde 80 pazar payına ulaştığını öne sürdüğü ve kullanıcıları rekabeti artırmak için farklı platformlara yönelmeye çağırdığı ileri sürüldü.

Viral paylaşım kısa sürede tartışma yarattı

İddialar, Binance kurucusu Changpeng Zhao ile Elon Musk arasında kısa süre önce sosyal medyada yaşanan esprili atışmanın ardından ortaya çıktı. Bu nedenle söz konusu paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve kripto para topluluğunda farklı tepkilere yol açtı.

Changpeng Zhao, kripto para sektöründe uzun yıllardır öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Sektörde genellikle CZ kısaltmasıyla anılan Zhao, paylaşımda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açık biçimde söyledi ve yanıltıcı bilgi yayıldığını belirtti.

Changpeng Zhao, Elon Musk’a atfedilen sözlerin doğru olmadığını belirterek paylaşımın yanıltıcı bilgi içerdiğini vurguladı.

CZ iddialara karşı ekran görüntüsü paylaştı

Zhao, iddiayı reddetmekle kalmadı, görüşünü desteklemek için bir yapay zeka arama sonucunun ekran görüntüsünü de paylaştı. Bu sonuçta, Musk’ın Binance’in pazar payı hakkında böyle bir açıklama yaptığına dair özgün bir paylaşım bulunmadığı görüldü.

Aynı içerikte, Musk’ın kullanıcıları fonlarını rakip borsalara taşımaya çağırdığı yönündeki iddianın da desteklenmediği aktarıldı. Böylece sosyal medyada dolaşıma giren metnin doğrulanamadığı ortaya kondu.

Elon Musk da iddiayı reddetti

CZ’nin açıklamasından birkaç saat sonra Elon Musk da tartışmaya katıldı. Musk, kendisine atfedilen sözlerin hiçbirini söylemediğini belirterek paylaşımın uydurma olduğunu doğruladı.

Elon Musk, paylaşımda yer alan ifadeleri kullanmadığını belirterek metnin kurgulanmış olduğunu doğruladı.

Musk’ın doğrudan yalanlamasıyla birlikte, Binance’in piyasa hakimiyetine ilişkin söz konusu değerlendirmelerin kendisine ait olmadığı netleşti. Böylece hem Zhao hem de Musk, aynı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını ayrı ayrı ortaya koymuş oldu.

Olay, kripto para piyasasında yüksek etkileşim alan hesaplardan yayılan içeriklerin ne kadar hızlı dolaşıma girebildiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle tanınmış isimlere atfedilen açıklamaların, özgün kaynak kontrolü yapılmadan yayılması yeni tartışmaları beraberinde getirebiliyor.