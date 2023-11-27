İnanılmaz Artış! Popüler Altcoin’de Yüzde 500 Binlik Güçlü Büyüme!

Ethereum tabanlı popüler bir altcoin olan Shiba Inu (SHIB), artan token yakım aktivitesi ve fiyat artışının ortasında kripto para piyasasında bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. SHIB’in token yakım oranı son 24 saatte yüzde 500 bin gibi son derece yüksek bir oranda artmış durumda.

Shiba Inu İçin Yakım Oranındaki Çarpıcı Artış

SHIB token yakımlarıyla ilgili veriler sağlayan bir platform olan Shibburn‘ün sağladığı son verilere göre, Shiba Inu’nun yakım oranı olağanüstü bir artış göstererek son 24 saat içinde yüzde 500 bin oranında yükseldi. Güncel veriler son 24 saatte 264.20 milyon adet SHIB’in yakıldığını gösteriyor. Ayrıca, ilk arzdan yakılan SHIB miktarı 410.66 trilyon adete ulaştı.

Yakım konusunda Shiba Inu topluluğunun dikkatini anonim bir cüzdan adresi tarafından gerçekleştirilen bir işlem çekti. Verilere göre 0x95ad… ile başlayan cüzdan adresi yaklaşık 2 saat önce tam 261.40 milyon adet SHIB’i ölü bir cüzdan adresine taşıyarak yaktı.

Son birkaç gündür istikrarlı bir şekilde sürekli SHIB yakılıyor oluşu, Shiba Inu topluluğunun özellikle fiyatın artması konusunda destek oluşturma çabasının bir sonucu olarak öne çıkıyor.

SHIB’in Fiyatında Son Durum

Yakım oranındaki artışla birlikte SHIB’in fiyatı son 24 saatte yüzde 1,64’lük hafif bir artışla 0,000008519 dolardan işlem görüyor. Fiyat grafiği altcoin’in son 24 saat içinde yüksek volatilite gösterdiğini ortaya koyuyor. Dahası veriler SHIB’in fiyatının haftalık zaman diliminde yüzde 2,26 düştüğünü gösteriyor. Bu durum yüksek volatilitenin bir yansıması olarak kabul edilebilir.

Bu noktada altcoin‘in işlem hacminin son 24 saatte yüzde 49,21 arttığı ve piyasa değerinin gün içinde yüzde 1,65 yükselerek 160.37 milyon dolara ulaştığını da not etmek gerekiyor.

SHIB’deki son fiyat artışı son günlerde muazzam miktarda token’ın yakılmasıyla eşzamanlı olarak gerçekleşirken, popüler altcoin’in geleceğine yönelik olumlu görünüm onun birçok piyasa meraklısı tarafından yakından takip edilmesine neden oluyor.