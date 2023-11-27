Daha Önce 2 Kez Oldu, Yine Olacak! Uzman Bitcoin İçin Tarih Verdi: 11 Aralık!

Zamanında yaptığı Bitcoin (BTC) çağrılarıyla tanınan ve çağrılarının gerçekleşmesiyle yakından takip edilen kripto para analisti Credible Crypto, en büyük kripto paranın 2020’nin sonu ile 2021’in başında yaptığı parabolik rallinin bir benzerini yapmak için hazırlandığını ileri sürdü.

Analiste Göre Bitcoin 11 Aralık’a Kadar 42 Bin 500 Doların Üzerine Çıkacak

Credible Crypto adını kullanan anonim kripto para analisti, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine Bitcoin’in yukarı yönlü büyük bir patlamanın eşiğinde olabileceğini söyledi. Analist, BTC’nin en son birkaç yıl önce, sadece birkaç ay içinde yaklaşık 13 bin dolardan 60 bin dolar yükseldiği bir fiyat modelini taklit ediyor gibi göründüğünü gösteren bir grafik paylaştı.

Analistin işaret ettiği fiyat modeli Bitcoin‘in 4 bin dolardan 14 bin dolara yükseldiği 2019 yılında da görülmüştü. Analistin grafiğine bakıldığında, Bitcoin’in 11 Aralık’a kadar 42 bin 500 doların üzerine çıkacağını tahmin ettiği görülüyor.

Bitcoin’de Yükselişi Destekleyen Faktörleri Sıraladı

Credible Crypto, piyasa yapısına ek olarak, yükseliş eğilimini desteklediğini söylediği diğer veri kaynaklarını tek tek paylaştı. Analiste göre ödenmemiş Bitcoin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin toplam sayısını izleyen Açık Faiz (OI), yüksek kaldıraçlı yatırımcıların çoktan temizlendiğini gösteriyor. Ayrıca, spot Bitcoin yatırımcılarının düşüşleri alım fırsatı olarak görerek birikim yapıyor gibi görünüyor: