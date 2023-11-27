BITCOIN (BTC)

Daha Önce 2 Kez Oldu, Yine Olacak! Uzman Bitcoin İçin Tarih Verdi: 11 Aralık!

Özet

  • Kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin'in yaklaşık 13 bin dolardan 60 bin dolara yükselten modelin tekrar etmesini bekliyor.
  • Analist aynı modelin 2019'da BTC'nin 4 bin dolardan 14 bin dolara yükselmesini sağladığını da ekledi.
  • Credible Crypto, Bitcoin'in 11 Aralık'a kadar 42 bin 500 doların üzerine çıkacağı yönünde dikkat çeken bir tahminde bulundu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Zamanında yaptığı Bitcoin (BTC) çağrılarıyla tanınan ve çağrılarının gerçekleşmesiyle yakından takip edilen kripto para analisti Credible Crypto, en büyük kripto paranın 2020’nin sonu ile 2021’in başında yaptığı parabolik rallinin bir benzerini yapmak için hazırlandığını ileri sürdü.

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Analiste Göre Bitcoin 11 Aralık’a Kadar 42 Bin 500 Doların Üzerine ÇıkacakBitcoin’de Yükselişi Destekleyen Faktörleri Sıraladı

Analiste Göre Bitcoin 11 Aralık’a Kadar 42 Bin 500 Doların Üzerine Çıkacak

Credible Crypto adını kullanan anonim kripto para analisti, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine Bitcoin’in yukarı yönlü büyük bir patlamanın eşiğinde olabileceğini söyledi. Analist, BTC’nin en son birkaç yıl önce, sadece birkaç ay içinde yaklaşık 13 bin dolardan 60 bin dolar yükseldiği bir fiyat modelini taklit ediyor gibi göründüğünü gösteren bir grafik paylaştı.

Analistin işaret ettiği fiyat modeli Bitcoin‘in 4 bin dolardan 14 bin dolara yükseldiği 2019 yılında da görülmüştü. Analistin grafiğine bakıldığında, Bitcoin’in 11 Aralık’a kadar 42 bin 500 doların üzerine çıkacağını tahmin ettiği görülüyor.

Bitcoin’de Yükselişi Destekleyen Faktörleri Sıraladı

Credible Crypto, piyasa yapısına ek olarak, yükseliş eğilimini desteklediğini söylediği diğer veri kaynaklarını tek tek paylaştı. Analiste göre ödenmemiş Bitcoin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin toplam sayısını izleyen Açık Faiz (OI), yüksek kaldıraçlı yatırımcıların çoktan temizlendiğini gösteriyor. Ayrıca, spot Bitcoin yatırımcılarının düşüşleri alım fırsatı olarak görerek birikim yapıyor gibi görünüyor:

İlk olarak, toplam OI bu dar aralıkta düşmeye devam ederek şu anda bir miktar kaldıraç azaltması olduğunu gösteriyor. Bu her iki yönde de likidasyon basamaklarının o kadar önemli olmayabileceği anlamına geliyor. Genel olarak sağlıklı bir durum.

İkincisi, Coinbase‘deki spot yatırımcıları henüz satış yapmaya başlamadılar ve bunun yerine son yazımdan bu yana sürekli olarak alım yapıyor. Bu da sağlıklı bir durum.

Üçüncüsü, bu dar aralıkta net satış yapan alıcılara rağmen (Coinbase’in 20 milyon dolarlık alımına karşılık 50 milyon dolarlık satış yapan Binance spot satıcıları sayesinde) fiyatın sabit kaldığını görebiliyoruz, bu da muhtemelen bu piyasa satışlarının önemli bir bölümünü emen alıcıların olduğunu gösteriyor. Bu da sağlıklı bir durum.

Son olarak, fonlama ve sürekli primler de son yazımdan bu yana nispeten yatay seyrediyor ki bu oldukça sağlıklı.

Genel olarak, bu seviyelerde gördüğümüz net spot talep ve likidasyon akışını tetikleyecek OI eksikliği nedeniyle buradaki düşüşlerin başlangıçta tahmin edilenden daha sığ olabileceğini düşünüyorum.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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