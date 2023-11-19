  Yüzde 10 Milyon Yükseldi! Onlarca Yeni Milyoner Yaratan Altcoin’de “Konsolidasyon” Geri Sayımı!

Bitcoin‘in fiyatının 38 bin dolar direncini aşmakta zorlanması, Shiba Inu (SHIB) dahil olmak üzere altcoin piyasasını etkiledi. Ağustos 2020’de piyasaya sürülen ve kısa süre içinde yüzde 10 milyon gibi inanması güç bir oranda yükselerek onlarca yeni milyoner yaratan popüler memecoin kısa süre önce 0,00000965 dolarda bir yerel tepe oluşturdu ve şu anda geçen haftadan bu yana birbirine yaklaşan iki trend çizgisi içinde konsolide oluyor. Bu oluşum, SHIB’nin 0,00001dolar bariyerini aşmasına potansiyel olarak yardımcı olabilecek bir yükseliş bayrağı formasyonunun göstergesi.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu’nun fiyatı geçtiğimiz 30 gün içinde yüzde 30’luk bir artışla 0,00000612 dolardan mevcut işlem fiyatı olan 0,00000863 dolara yükselerek kayda değer bir büyüme yaptı. Ancak, bu yükseliş eğilimi, piyasa genelinde belirsizliğin arttığı dönem ile aynı zamanda görülen 0,00000965 dolar seviyesi civarında dirençle karşılaştı.

Bu durum, yüzde 50 Fibonacci geri çekilme seviyesine denk gelen 0,000008 dolar seviyesine varan geçici bir geri çekilmeye yol açtı. Uzun vadeli bir boğa koşusu bağlamında, bu geri çekilme seviyesi genellikle sağlıklı bir düzeltme olarak görülür.

4 saatlik zaman dilimi grafiği incelendiğinde, bu konsolidasyon aşamasının “bayrak” olarak bilinen bir yükseliş devam formasyonu oluşturduğu görülüyor. Tipik olarak bu formasyon, yukarı yönlü kesin bir kırılmadan önce kısa bir süre yatay hareketi içermektedir. SHIB bu bayrak formasyonunun üst trend çizgisinden bir kırılma yapacak olursa yüzde 18’lik bir potansiyel kazanç ile ilk olarak 0,0000150 doları hedefleyebilir.

SHIB İle DOGE’nin Performans Karşılaştırması

SHIB’nin son üç aylık fiyat davranışı en büyük rakibi Dogecoin (DOGE) ile karşılaştırıldığında, DOGE’nin daha güçlü bir ivme gösterdiği ve sürekli olarak yeni tepeler ve dipler oluşturduğu görülüyor. Buna karşılık SHIB, 0,00000969 dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor. Piyasadaki yükseliş eğilimi göz önüne alındığında, Dogecoin’in fiyatı bir long (uzun) pozisyon için daha uygun fırsatlar sunabilir.

Öte yandan SHIB’in günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) satıcı baskısına işaret ederek düşen dipler oluşturuyor. Yine de SHIB’in fiyatındaki bozulmadan kalan yükseliş trendi, yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. RSI ile birlikte Bollinger Bantları (BB) göstergesinde birbirine giderek yaklaşan bantlar piyasanın potansiyel bir kırılma veya trendin devamından önce tipik olan bir düzeltme aşamasında olduğuna işaret ediyor.