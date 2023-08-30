Bitcoin’in yatay fiyat hareketinden bu yana neredeyse iki hafta geçti ve bu da piyasanın hala belirsizlik içinde olduğuna işaret ediyor. Bunun nedeni, piyasanın bir sonraki piyasa hareketini gösteren net bir işaret bekliyor olması olarak yorumlanabilir.

Bitcoin İşlem Hacmi Düştü

Piyasadaki bu sonucun kapsamı Bitcoin’in ölçümlerinde açıkça görülmekte. Ağ aktivitesi son birkaç gün içinde önemli ölçüde yavaşladı ve özellikle işlem hacminde belirginleşti. En son Santiment analizine göre, işlem hacmi son üç yılın en düşük seviyesinde.

Düşük hacim, daha az alım satım/işlem anlamına geliyor; dolayısıyla madenci ücretleri de düştü. Bazıları bunu bir endişe kaynağı olarak görse de, BTC alım satım faaliyeti seviyesinin düştüğü ve yatay fiyat hareketine yol açtığı dönemleri görmek oldukça yaygın bir olaydır. Ancak, bunu genellikle hacimde bir artış ve yönlü bir fiyat hareketi takip eder.

Bitcoin Sahipleri Biriktiriyor

Piyasa yazım zamanında belirsizlik içinde kalsa da, bir sonraki piyasa hareketine ilişkin içgörü sunabilecek belirli bir metrik vardı. Sahip büyüme oranı tarihsel olarak Bitcoin döngülerinin güvenilir bir ölçütü olmuştur. Aynı tutucu ölçütü kısa süre önce azalan trend çizgisini yeniden test etti ve yazı yazıldığı sırada birikimin yavaşladığına dair işaretler gösteriyordu.

Birikimden bahsetmişken, Bitcoin’in ortalama kripto para yaşı istikrarlı bir şekilde yükseliyor ve yayın sırasında 6 ayın en yüksek seviyesindeydi. Bu da uzun vadeli hodling’in devam ettiğini teyit ediyordu. Bunun yanı sıra 24 saatlik aktif adres sayısı Ağustos ortasından bu yana keskin bir düşüş gösterdi ve bu düşüş yukarıda bahsedilen alım satım faaliyetlerindeki düşüşle paralellik gösterdi.

Bitcoin’in Geleceği

Bitcoin’in yatay fiyat hareketlerini genellikle volatilitenin yeniden yükselişi takip eder. Özellikle Ağustos ayının başında bunun gerçekleştiğini görebiliriz. Ancak, bu oynaklığın yönü gizemini koruyor.

Bununla birlikte, Bitcoin yazım zamanında Grayscale davasından gelen haberin etkisiyle yükselişini gerçekleştirmiş ve 27.500 dolar seviyeisnde işlem görüyordu. Bu durum yatırımcıların bir toparlanma beklentisiyle alım yapma olasılığını ortaya koyuyordu. Öte yandan, özellikle ABD’nin faiz oranlarını artırabileceğine dair son açıklamasından sonra, piyasa henüz belirsizlikten çıkmış görünmüyordu. Bu durum öncü kripto paranın çıkmazını mükemmel bir şekilde özetliyordu.