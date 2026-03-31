Bitcoin’de yükseliş sınırlı kalırken kurumsal talep ve faiz baskısı öne çıkıyor

Bitcoin, son haftada yüzde 2 oranında değer kazanmasına rağmen, piyasadaki arz-talep dengesi ve yükselen reel faizler nedeniyle bu yükselişi sürdürmekte zorlanıyor. Son dönemde spot ETF’lere yönelik girişlerin yavaşlaması, kurumsal ilginin zayıfladığı şeklinde yorumlanıyor. Ek olarak, stabilcoin arzında da büyümenin durması, yeni fiat para girişlerinin azaldığını gösteriyor.

Kurumsal talepte düşüş ve madenci arzı

Bitcoin’in toplam arzı, mevcut protokol takvimi doğrultusunda blok başına 3,125 BTC ödülünün devam ettiği nisan 2024 yarılanması sonrası günde ortalama 450 yeni Bitcoin üretimiyle artıyor. Bu süreçte, Bitfinex’in kurumsal talebe dair kullandığı “absorbe etme oranı” son dönemlerde ciddi şekilde düşüş gösterdi. Şubat ayı sonunda 5,3 seviyesindeyken, bu oran şu anda 1,3’e kadar gerilemiş durumda.

Raporda, talebin hala madencilerden gelen yeni arzın biraz üzerinde olduğu, ancak bu farkın son derece azaldığı vurgulanıyor. Analizlerde talebin bu seviyede pasif kategoriye geçtiği belirtilirken, anlamlı bir yükselişin yeniden görülebilmesi için 2024 sonundaki ve 2025’in ilk yarısındaki gibi güçlü ve sürekli bir sermaye girişi gerektiği aktarıldı.

Bitfinex analistleri, “Şu anki 1,3’lük oran piyasayı pasif absorpsiyon bandına koyuyor. Burada talep, madenci arzını çok az aşabiliyor,” tespitine yer verildi.

Yükselen ABD faizleri ve Bitcoin üzerindeki etkisi

ABD Hazine tahvilleri ve enflasyona endeksli menkul kıymetlerin getirilerindeki yükseliş, kripto paralara olan ilgiyi baskılıyor. 10 yıllık enflasyona endeksli tahvilin (TIPS) getirisi, yıl içinde yaşanan jeopolitik gelişmelerin ardından yüzde 2,02 seviyesine çıktı; bu oran geçen hafta yüzde 2,12’ye ulaşarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek düzeye erişti.

Söz konusu reel getiriler yükseldiğinde, riskli ve getiri sunmayan varlıklardan sermaye çıkışı hızlanabiliyor. Bitcoin’in ise hem riskli teknoloji varlığı hem de bazı yatırımcılarca “dijital altın” olarak görülmesi, bu baskıdan iki şekilde etkilenmesine yol açıyor. Yatırımcılar alternatif olarak sabit getiri sağlayan araçlara yöneliyor.

Bitfinex raporunda, “Fed’in faiz indirimi ve likiditenin artışı olmadan, reel getirilerin yükselmesi Bitcoin gibi getirisi olmayan enstrümanlardan ciddi kaçış yaratıyor” ifadelerine yer verildi.

Piyasalarda yakın döneme ilişkin olarak reel faizlerin yüksek seyredeceği beklentisi oluştu. Bu durumun, mevcut tabloyu desteklemeye devam etmesi olasılığı dile getiriliyor.

Mott Capital Management kurucusu ve CEO’su Michael J. Kramer, 10 yıllık ABD reel faizlerinin hızlı yükseldiğine değindi ve finans piyasalarında sıkılaşma beklentisinin güçlendiğine dikkat çekti. Özellikle petrol fiyatlarındaki artışın genel finansal koşulları daha da daralttığına vurgu yaptı.

Kramer, “Petrol fiyatlarındaki yükseliş finansal koşulları sıkılaştırıyor ve bu sürecin petrol yükselmeye devam ettikçe etkili olması bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.