BITCOIN (BTC)

Nakamoto Inc bitcoin satışına giderken zarar ve yeniden yapılanma planını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • Şirket mart ayında bitcoin satışına giderek nakit pozisyonunu güçlendirmeyi hedefledi.
  • Kripto varlık değerindeki düşüşler bilanço üzerinde önemli bir baskı oluşturmuş olabilir.
  • Yeni dönemde büyüme stratejisinin satın almalar ve operasyonel verimlilikle şekillenmesi bekleniyor.
Nasdaq’ta işlem gören Nakamoto Inc, mart ayında 20 milyon dolarlık bitcoin satışı gerçekleştirdi. Şirketin yayımladığı finansal rapora göre yaklaşık 284 BTC elden çıkarıldı ve ortalama satış fiyatı coin başına 70.422 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar, şirketin ortalama maliyetinin altında kaldı.

Nakamoto Inc, girişimci David Bailey’in başkanlığını yürüttüğü ve bitcoin odaklı varlık yönetimi yaklaşımıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Şirket, bilançosunda önemli miktarda dijital varlık tutarken aynı zamanda farklı sektörlerde yatırımlar da gerçekleştiriyor.

Satışın arka planında finansal baskı yer aldı

Yapılan satışın, şirketin temel faaliyetlerine yatırım yapmak ve son birleşmeler sonrası işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Son dönemde yaşanan piyasa baskısı, bu kararın alınmasında etkili oldu.

2025 yılı verileri incelendiğinde şirketin kripto varlıklarının değerindeki değişim nedeniyle 166,2 milyon dolar zarar yazdığı görülüyor. Bitcoin fiyatı yıl sonunda 87.519 dolara gerilerken, şirketin ortalama alım maliyeti 118.171 dolar seviyesindeydi. Bu tablo, mart ayındaki satışın yaklaşık yüzde 40 iskonto ile gerçekleştiğine işaret ediyor.

Şirket, geçen yılın sonundan bu yana yeni bitcoin alımı yapmadı. Bu durum, satışın doğrudan likidite yaratma ve bilanço dengesi sağlama amacı taşıdığını gösteriyor.

Yeniden yapılanma ve büyüme hedefleri öne çıkıyor

Nakamoto Inc, stratejik olarak sağlık sektöründeki eski faaliyetlerinden çıkmayı planlıyor. 2025 yılında bu alandan elde edilen gelir 1,8 milyon dolara gerileyerek önceki yılın altında kaldı.

Şirket yönetimi, büyümenin yeni dönemde daha çok entegrasyon, operasyonel verimlilik ve ürün çeşitliliği üzerinden sağlanacağını vurguladı. CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı David Bailey, şirketin genişleme sürecine odaklandığını belirtti.

Şirketin bir sonraki aşamasının uygulamaya odaklanacağını, satın almaların entegrasyonunun tamamlanacağını ve farklı iş kollarında büyümenin hızlandırılacağını ifade etti.

Bailey ayrıca, yüksek potansiyel gördükleri birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceklerini aktardı. Şirket geçtiğimiz ay BTC Inc ve UTXO Management satın almalarını tamamladı.

Piyasa tarafında ise şirket hisseleri baskı altında kalmaya devam ediyor. Son işlem gününde yüzde 7’nin üzerinde düşüş yaşayan hisse fiyatı kapanış sonrası işlemlerde sınırlı toparlanma gösterdi. Buna rağmen son altı ayda değer kaybı yüzde 80’e ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
