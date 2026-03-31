Bitcoin Trump’ın İran’dan çekilme sinyali sonrası dalgalı seyrine devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yaşanan savaş konusunda geri adım atmaya hazır olduğu yönündeki haberlerin ardından finans ve kripto para piyasaları hafta başında dalgalı bir seyre yöneldi. Bitcoin salı sabahı 67.545 dolar seviyesinde yatayda kalırken, kısa süreli bir düşüşün ardından kayıplarını telafi etti. Savaşın başladığı şubat sonundan bu yana Bitcoin, ilk kez 65.200 doların altını görmüş fakat hızla toparlanmış oldu. Ethereum 2.062 dolarda kalırken, Solana (SOL) ve XRP gibi büyük kripto varlıklarda ise haftalık kayıpların sürdüğü görüldü.

Trump’ın stratejisi ve gelen piyasa tepkileri

Donald Trump’ın ve ekibinin, Hürmüz Boğazı’nı açmaya çalışmanın çatışmayı birkaç haftadan uzun bir sürece yayacağı yönündeki değerlendirmeyi dikkate aldığı belirtiliyor. Başkanın danışmanlarına kampanyaya son vermeye hazır olduğunu aktardığı ve boğazın kapalılığı devam etse dahi çekilmeye sıcak yaklaştığı iddia edildi.

Bu gelişme piyasalarda anlık fiyat hareketlerine yol açtı. S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,8 oranında yükseldi. Petrol ise seanstaki yükselişin ardından tekrar gevşedi. İran’ın, Dubai açıklarında bir Kuveyt petrol tankerine yönelik saldırısı, piyasadaki oynaklığı artıran bir diğer gelişme olarak kayda geçti. ABD borsalarında ise S&P 500 ardışık kayıplar yaşayarak 2022’den bu yana en uzun düşüş serisine imza attı. Asya’da da benzer şekilde satış baskısı hakimdi ve MSCI Asya Pasifik endeksinde küresel krizden bu yana en sert aylık düşüş yaşanıyor. ABD tahvillerinin değer kazandığı, doların ise büyük para birimlerine karşı zayıfladığı izleniyor.

Kripto varlıklar neden öne çıkıyor?

Bu dalgalı ortamda kripto para piyasası görece dirençli konumunu koruyor. Toplam kripto piyasa değeri 2,32 trilyon dolar seviyesinde yatay bir çizgide ilerledi. Aynı dönemde Nasdaq 100 endeksinde yüzde 5’e yakın düşüş hesaplanırken, kriptodaki kayıplar sınırlı düzeyde kaldı. Bitcoin savaş boyunca 65.000-73.000 dolar bandında salınırken, jeopolitik gerginliği artıran her olayda satış yaşandı fakat fiyat, geleneksel hisse piyasalarının aksine kritik desteklerini kırmadı.

JPMorgan tarafından yapılan değerlendirmelerde, Bitcoin’in mevcut kriz ortamında altın ve gümüşten daha dayanıklı bir performans ortaya koyduğu saptandı. Uzun süredir güvenli liman kabul edilen altın bu süreçte üst üste kayıplar yaşarken, daha oynak olarak bilinen Bitcoin’in yatay kanal içinde tutunmaya devam etmesi dikkat çekti.

Nisan ayı yaklaşırken piyasalarda kripto varlıkların yönü merak edilmeye başlandı. Savaşın sona ermesi, Bitcoin’in bir süredir sıkıştığı fiyat aralığından çıkmasına zemin hazırlayabilir. Ancak Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve enflasyon beklentilerinin bu nedenle düşmemesi, ABD Merkez Bankası’nın beklenen faiz indirimine dair planları daha da karmaşıklaştırabilir.

Hafta başında Bitcoin’in 65.200 doların altını test edip hızla toparlanmasının, destek seviyelerinin sağlamlığıyla ilgili yeni bir görüş ortaya çıkardığı görülüyor. Bu atağın gerçek bir alıcı kitlesi tarafından desteklenip desteklenmediği, önümüzdeki süreçte savaşın gidişatına ve Trump’ın tutumunun ne kadar istikrarlı bir biçimde uygulanacağına bağlı olacak.