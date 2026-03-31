GüvenlikKripto Para Hukuku

Uranium Finance saldırısından sorumlu olduğu iddia edilen kişi ABD’de tutuklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD Adalet Bakanlığı, Uranium Finance saldırısında ismi geçen Jonathan Spalletta'yı yargı önüne çıkarıyor.
  • Saldırı sonrası aktarılan kripto varlıklarla yüksek değerli koleksiyon ürünleri satın alınmıştı.
  • Bu gelişme, merkeziyetsiz finans dünyasındaki büyük ölçekli saldırılardan biriyle ilgili ilk dava oldu.
ABD Adalet Bakanlığı, 2021 yılında merkeziyetsiz borsa Uranium Finance’den 50 milyon dolardan fazla kripto para çalındığı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Maryland eyaletinde yaşayan Jonathan Spalletta’ya dava açıldığını duyurdu. Rockville kentinde ikamet eden 36 yaşındaki Spalletta, bilgisayar dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanacak.

Uranium Finance saldırısının detayları

Soruşturma kapsamında, Uranium Finance’in sistemlerini hedef alan Spalletta’nın, 8 Nisan 2021 tarihinde platformun ödül sistemindeki bir açığı kullanarak ilk etapta yaklaşık 1,4 milyon dolara ulaşan dijital varlıkları kendi hesabına aktardığı belirtiliyor. Olayın ardından, söz konusu istismarı sahte bir “hata ödülü” anlaşmasına dönüştürdüğü ve bu kapsamda 386 bin dolar değerinde bir miktarı elinde tutmasına izin verildiği iddia ediliyor.

Uzmanlar, Uranium Finance saldırısının ardından platformun kilit havuzlarındaki BNB, BUSD ve diğer varlıkların hızla boşaltıldığını, geri dönüşün ise mümkün olmadığını aktardı. Geniş çaplı fon kaybı, Uranium Finance’in kalıcı olarak kapatılmasına yol açtı. 2025 yılının şubat ayında saldırıyla bağlantılı yaklaşık 31 milyon dolarlık kripto varlığa el konulduğu açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte, DeFi alanında yıllar önce yaşanan bir saldırının ardından ilk kez dava açılması dikkat çekiyor.

Kripto varlıklar nasıl harcandı?

Hazırlanan iddianamede, Spalletta’nın suç gelirlerini kripto karıştırıcı hizmeti Tornado Cash dahil olmak üzere karmaşık işlemler yoluyla akladığı, daha sonra ise yüksek değere sahip koleksiyon ürünlerine harcadığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, koleksiyon ürünleri arasında yaklaşık 500 bin dolarlık Black Lotus Magic: The Gathering kartı, yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde kapalı Alpha booster paketleri, toplamı 1 milyon doları aşan değerde ilk basım Pokémon setleri ve Julius Caesar’ın suikastını simgeleyen yaklaşık 601 bin 500 dolarlık Roma parası “Eid Mar” bulunuyor.

İddianamede ayrıca, Spalletta’nın olay sonrası bir kişiye yazdığı iletide “Kripto soygunu yaptım… Kripto zaten sahte internet parası” ifadelerini kullandığı bilgisi yer aldı.

Hazırlanan suç duyurusunda, Spalletta’nın suçtan elde ettiği kazancı gizlemek amacıyla çeşitli işlemler gerçekleştirdiği, koleksiyon kartları ve nadir paralar da dahil olmak üzere lüks harcamalar yaptığı ileri sürüldü.

Son olarak Spalletta’nın teslim olduğu ve Manhattan’daki bir ABD yargıcı önüne çıkmasının beklendiği bildirildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
