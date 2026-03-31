KuCoin platformuna ABD’de süresiz erişim yasağı getirildi

Kripto para borsası KuCoin’in operatörü Peken Global Limited’in, ABD’deki kullanıcılar için platformunu açmasına mahkeme kararıyla süresiz şekilde yasak getirildi. New York Güney Bölge Mahkemesi tarafından onaylanan düzenleyici karar, şirketin ABD’deki faaliyetlerine son verme sürecini kalıcı hale getirdi.

Yargı kararı uyarınca Peken Global Limited, ABD’li katılımcılara yalnızca ‘yabancı borsa’ statüsüyle kayıt yaptırması halinde hizmet verebilecek. Şirketin ayrıca 500 bin dolar tutarında idari para cezası ödemesi gerekiyor. Alınan bu karar, daha önce en az iki yıl süreceği açıklanan ABD’den çekilme zorunluluğunu süresiz bir yasağa dönüştürdü.

Peken Global Limited, KuCoin platformunun arkasındaki esas şirket konumunda bulunuyor ve uluslararası kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Şirketin dünya çapında önemli bir kullanıcı kitlesi bulunuyor; ABD pazarındaki faaliyetleriyle ilgili olarak ise son dönemde artan hukuki ve düzenleyici incelemelere maruz kaldı.

KuCoin’in ABD pazarındaki macerasında yeni bir sayfa, 2025 yılı Ocak ayında verilen ‘izinsiz para transferi işletmeciliği’ suçundan dolayı şirketin suçunu kabul etmesiyle açılmıştı. Bu süreçte 297 milyon dolar civarında ceza ve el koyma uygulandı. Son gelen mahkeme kararı ise ABD’li makamların KuCoin’e karşı hem ceza hem de piyasa erişimi tarafında harekete geçtiğini gösteriyor.

İhlaller, kullanıcı hesapları ve yaptırımlar

ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre KuCoin’in ülkedeki kayıtlı kullanıcı sayısı 1,5 milyon civarındaydı ve borsa bu müşterilerden en az 184,5 milyon dolar işlem ücreti topladı. Platformun kimlik doğrulama (KYC) zorunluluğu getirmesi, ancak bunu yalnızca yeni hesaplar için uygulayıp mevcut hesaplara yaymaması, soruşturmanın temel dayanaklarından biri oldu.

İlgili davada ayrıca KuCoin ile ilişkili olduğu öne sürülen Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. ve Flashdot Limited hakkındaki iddiaların da mahkeme tarafından düşürüldüğü açıklandı.

CFTC tarafından yöneltilen dava kapsamında verilen para cezası diğer yaptırımlarla karşılaştırıldığında daha sınırlı kaldı. Düzenleyici kurum, şirketin yetkililere iş birliği göstermesi ve Adalet Bakanlığı süreciyle birlikte getirilmiş el koyma kararlarını gerekçe göstererek ayrıca bir gelir iadesi talebinde bulunmadı.

Peken Global Limited’in ceza sürecinde iş birliği yapması ve mahkeme tarafından verilen el koyma hükmüne uyum göstermesi, ek yaptırımların sınırlı tutulmasında belirleyici oldu.

ABD’de arka arkaya devam eden bu davalar, kripto para platformlarının düzenleme ve güvenlik standartlarına uygunluk zorunluluğunu daha da gündeme taşımış oldu. İlk etapta ceza davası ile başlayan süreç, sivil piyasa erişimi yasağıyla birlikte tamamlanmış görünüyor.

Sonuç olarak KuCoin’in ABD’deki faaliyeti, mahkeme kararıyla tamamen kapatıldı. Bundan sonraki dönemde şirketin bu pazarda yeniden hizmet sunabilmesi, ancak gerekli düzenleyici izinleri alması koşuluna bağlandı.