Kripto Paralar İçin Şimdi Karar Zamanı

Aylardır devam eden yükseliş heyecanlı, umut verici ve güzeldi. Uykusuz geceler 2 yıldır aralıksız devam ediyor. Son birkaç aydır sevinçten uyuyamayan yatırımcılar önceki yaklaşık 15 ayda Bitcoin’in 12.000 dolarlık seviyelere düşeceği endişesiyle huzursuzluğa kapılmıştı. Peki bugün Asya piyasalarının açılışıyla başlayan düzeltme yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Bitcoin Yükselişi Bitti Mi?

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 41.967 dolardan alıcı buluyor. Yıllık zirvesi olan 44.000 dolar aralığından gelen hızlı düşüş yüz milyonlarca dolarlık kaldıraçlı pozisyonu temizledi. Göstergelerin düşüş sinyali vermesi ve yatırımcıların bu haftaki gündem yoğunluğu nedeniyle kar satışlarına yoğunlaşması %7’lik düşüşü tetikledi.

Günlük grafikteki keskin geri çekilme 300 milyon doların üzerinde kayba neden oldu. Long yönlü pozisyonlarda devasa kayıplar yaşayan yatırımcılar bunun bu kadar hızlı olmasını beklemiyordu. Genelde büyük yükselişlerin ardından molalar olur ancak yüksek karlı cüzdanlar daha fazlasını tetikledi.

Yine de günlük grafik incelendiğinde bu hareket uzun vadeli yükseliş yolculuğunda minik bir mola gibi görünüyor. Dahası RSI gevşedi ve bu da daha fazla yükseliş için umut verici. Asıl önemli hareket Çarşamba günü ABD verileri ve Fed kararlarında başlayacak. Eğer Fed önümüzdeki yıla dair iyimserliği baskılarsa ciddi kayıplar görebiliriz.

Kripto Paralar İçin Karar Zamanı

Şimdi piyasaların için net biçimde karar zamanı. BTC düşüşü derinleşirse altcoinlerde çok daha büyük kayıplar izleyeceğiz. Ancak kral kripto para birimi 42.000 dolar bölgesinde yatay seyrini sürdürürse bu altcoinler için iyi bir toparlanma fırsatı olabilir.

Yazı hazırlandığı sırada fiyat tam olarak karar bölgesinde seyrediyordu. 2021’den bu yana önemli olan 31.860, 28.050 ve 25.200 dolar seviyelerinin nasıl çalıştığını gördük. Şimdi 42.000 dolar bölgesinin aynı şekilde önceki dirençlerin desteğe dönüştüğü gibi desteğe çevrilmesine ihtiyaç var.

BTC fiyatının halen yukarıdaki dönüm noktası seviyelerden yukarıda olması ve son yükseliş trendinin küçük direnç seviyelerini kolaylıkla aşacak kadar güçlü olması bize yükseliş eğiliminin devam edeceğini söylüyor. Bu bir tersine dönüşten ziyade düzeltme hareketi olarak kalabilir.

Önceki boğa sezonlarında da benzer düzeltme hareketleri gördük. Hatta tam tersi şekilde çalışırken bunu ayı piyasalarında da gördük. BTC sert düşüşler yaşadıktan sonra yüzde 7’yi aşan toparlanmalar yaşadı, yatırımcılar umutlandı ancak yine trend ne yöneyse bu yukarı yönlü düzeltmelerin ardından trend yönünde hareket etti.

Fakat yatırımcılar boğa düzeltmelerinin yüzde 20’ye kadar uzadığını ve hatta ETF retleri gibi sürpriz ancak düşük ihtimalli haberlerin trendi tersine çevirebileceğini de unutmamalı. Kripto her zaman sürprizlerle dolu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.