31 Mart trader günlüğü: balinalar risk artırdı, piyasada tansiyon yükseldi

31 Mart günü kripto piyasasında yalnızca fiyat hareketleri değil, borsa kaynaklı gelişmeler de trader’ların yön arayışını etkiledi. Gün boyunca Ethereum (ETH) tarafında yüksek kaldıraçlı işlemler öne çıkarken, Binance ve Huobi HTX gibi büyük platformlardan gelen listeleme ve delist duyuruları yer alıyor.

ETH balinaları yüksek riskli pozisyonlarla öne çıktı

ETH fiyatı gün içinde yüksek hacimle 2.090 dolar seviyesini aşsa da kısa sürede geri çekildi. Bu süreçte 0x4ce ile başlayan bir cüzdan, 2.063 dolardan 9x kaldıraçlı long pozisyon açtı. Ardından 2.043 dolardan 3.208 ETH daha ekleyerek yaklaşık 6,55 milyon dolarlık alım yaptı.

Toplam pozisyon büyüklüğü 13,68 milyon dolara ulaşırken ortalama giriş fiyatı 2.052 dolar oldu. Likidasyon seviyesinin 1.852 dolarda olması ve teminatın 50 bin doların altına gerilemesi, pozisyonun oldukça sınırlı bir hareket alanına sahip olduğunu gösterdi.

Bir diğer balina ise 25x kaldıraçlı, 8.572 ETH büyüklüğünde (yaklaşık 17,63 milyon dolar) long pozisyonunu kademeli şekilde büyüttü. Ortalama giriş 2.039 dolar seviyesinde kalırken, likidasyon fiyatı 2.046 dolara kadar yükseldi. Bu da fiyat ile likidasyon arasında yalnızca %0,48’lik bir fark bırakarak pozisyonu kritik eşiğe taşıdı.

Binance’ten hem yeni ürün hem de delist kararı

Günün dikkat çeken borsa gelişmelerinden biri Binance tarafından geldi. Platform, Tether Gold (XAUT) varlığını Flexible Savings ve VIP Loans ürünlerinde teminat olarak kabul etmeye başladığını duyurdu. Bu adım, altın destekli dijital varlıkların kullanım alanının genişlediğine işaret etti.

Öte yandan Binance, 2 Nisan saat 11:00 ET itibarıyla bazı işlem çiftlerini platformdan kaldıracağını açıkladı. Delist edilecek pariteler şu şekilde sıralandı: ALT/BNB, ARB/TUSD, BNB/ARS, GALA/ETH, INJ/BNB, SOLV/FDUSD ve XRP/TUSD. Bu tür kararlar genellikle ilgili paritelerde likidite ve hacim düşüşüyle ilişkilendiriliyor.

Huobi HTX EDGE listeleme takvimini açıkladı

Huobi HTX, EDGE token için listeleme sürecini detaylı şekilde paylaştı. Buna göre yatırma işlemleri 31 Mart saat 15:00 (GMT+8) itibarıyla açıldı. EDGE/USDT spot işlemleri aynı gün saat 20:30’da başlatılırken, çekim işlemleri ise 1 Nisan saat 20:30’da aktif olacak.

EDGE projesinin arkasındaki EdgeX altyapısının 10 milisaniyenin altında işlem gecikmesi sunduğu ve bugüne kadar 800 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştığı belirtiliyor. Platformun 300 binden fazla kullanıcıya sahip olması da dikkat çekiyor.

Altcoin transferleri ve listeleme etkisi fiyatlara yansıdı

Upbit’in SKY/KRW işlem çiftini açmasının ardından zincir üstü hareketlilik arttı. Bir cüzdan, staking kontratından 31,45 milyon SKY çekerek Binance’e taşıdı. Yaklaşık 2,46 milyon dolar değerindeki bu transfer, listeleme sonrası olası satış baskısına işaret etti. İşlem fiyatı 0,078 dolar seviyesindeyken mevcut fiyatın 0,072 dolara gerilemesi dikkat çekici.

Öte yandan Predict.Fun için Binance Wallet entegrasyonu sonrası piyasa beklentileri yükseldi. Tahmin piyasalarında, projenin değerlemesinin kısa sürede 50 milyon doların üzerine çıkma ihtimali %96 olarak fiyatlanırken, 100 milyon dolar için bu oran %83 seviyesinde ölçüldü.