Solana fiyatında 87,87 dolar reddi sonrası kritik destek bölgesi öne çıktı

Kripto para piyasasında son günlerde hareketli seyreden Solana, farklı analizcilerin öngörülerinde ikiye bölünmüş bir tablo sunuyor. Bir tarafta, kısa vadeli analizlerde fiyatın önemli bir dirençte reddedildiği ve düşüş riskinin yükseldiği vurgulanıyor. Öte yandan, uzun vadeli bakış açısında ise güçlü bir destek üzerinde kalındıkça büyük bir yükseliş potansiyeli olduğuna dikkat çekiliyor.

Kısa vadede destek seviyesi yeniden gündemde

Solana fiyatı, 87,87 dolarlık hedef seviyesine yaklaşmasının ardından yükselişini sürdüremedi ve burada satıcı baskısıyla geri çekildi. Daha önce paylaşım yapan ve teknik analizleriyle bilinen More Crypto Online, bu geri çekilmenin ardından destek bölgesinin yeniden öne çıktığını belirtti. Analiste göre fiyat, 87,87 dolara yaklaştıktan sonra 83,46 dolara geriledi; bu seviye kısa vadede önemli bir direnç olarak öne çıktı ve alıcıların direncini test etti.

Güncel analizde, Solana’nın kısa vadede 78,76 dolar ile 81,65 dolar aralığındaki destek bölgesine odaklandığı belirtiliyor. Söz konusu bölge, fiyatın daha fazla düşüş yaşamaması açısından kritik önem taşıyor. Son hareket, analistlere göre piyasada net bir yükseliş trendinin başlamadığını ve mevcut yükselişin düzeltici bir nitelik taşıdığını gösteriyor. Elliott Dalga analiziyle bakan More Crypto Online, yükselişin beş dalgalı ve güçlü bir yapı göstermediğini, bu nedenle düşüş yönlü risklerin hala masada olduğunu söyledi.

Küçük zaman dilimlerinde de, fiyat hareketinin belirlediği bant üstünde kısa vadeli bir destek bulunsa da, gözler yine de 78,76 ile 81,65 dolar arasındaki ana destek alanında. Bu bölgenin aşağı yönde kırılması durumunda, satış baskısının güçlenebileceği aktarılıyor.

“Yükseliş sırasında net beş dalga yapısı oluşmadı, bu yüzden fiyat yapısı hâlâ zayıf görünüyor ve daha derin bir düzeltmenin gelmesi olası. Güçlü bir yukarı hareket için önce bu zayıflıkların aşılması gerekiyor,” şeklinde görüş paylaşıldı.

Yukarı yönlü hamle ise, fiyatın 87,87 ile 89,75 dolar aralığındaki yeni direnç bölgesini aşmasına bağlı. Şu aşamada burası geçilemedi ve kısa vadede net bir yön değişiminin sinyali alınamadı. Bu nedenle analiz, ihtiyatlı bir yaklaşım ve destek bölgesine dikkat çekiyor.

Uzun vadede Solana’da büyük yükseliş olasılığı masada

Öte yandan, X platformunda paylaşım yapan trader Don, Solana için uzun vadeli tabloya dikkat çekiyor. Don’un günlük grafik üzerinde yaptığı analize göre, fiyat şu anda yaklaşık 86,11 dolar civarında bulunuyor ve alçalan bir direnç çizgisinin hemen altında işlem görüyor. Eğer fiyat yükselen trend hattının üzerinde kalmaya devam ederse, önemli bir kırılmayla birlikte yukarıda 227,12 dolar seviyelerine doğru yeni bir hareketin başlaması mümkün olabilir.

Don’un analizine göre, mevcut destek bölgesi korunursa Solana’da yüzde 300 ila 400 arasında ciddi bir yükseliş yaşanabilir. Hedeflenen uzun vadeli direnç seviyelerinden biri ise 407,06 dolar olarak gösteriliyor. Bu ise, ilerleyen dönemde trend çizgisi yukarı kırılırsa fiyatın daha yüksek seviyeleri test edebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte, yükseliş senaryosunun geçerli olabilmesi için Solana’nın ilk olarak mevcut yükselen desteği koruması ve üst direnç çizgisinin üzerinde günlük kapanışlar yapabilmesi gerekiyor. Uzun vadeli yapı sağlam durduğu sürece, analistler daha iyimser bir görünümün sürdüğünü savunuyor. Ancak, şu aşamada aşağı yönlü riskler de tamamen ortadan kalkmış değil.

Don’un değerlendirmesinde, “Mevcut taban ve yükselen destek korunursa Solana’da büyük bir fiyat hareketinin önü açılabilir. Ancak, bu olumlu senaryo için kesin teyit fiyat hareketinden gelmeli ve fiyat önce önemli direnç çizgisini aşmalı” görüşlerine yer verildi.

CryptoAppsy verilerine göre, Solana güncel olarak 86,11 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hem kısa vadeli baskılar hem de uzun vadede potansiyel fırsatlar, fiyat hareketlerinin yakından izlenmesini gerektiriyor. Yatırımcılar için kritik eşikler, hem destek hem direnç tarafında yakından takip edilmeye devam ediyor.