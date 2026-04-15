Bitcoin 75.000 dolar sınırını yine aşamadı, Nasdaq ve S&P 500 rekor tazeledi

Kripto para piyasalarında son dönemde atmosfer olumluya dönerken, Bitcoin kritik 75.000 dolar seviyesini bir kez daha aşmaya çalıştı fakat yükseliş yeniden durma noktasına geldi. Piyasa analistlerinin “meek rally” olarak nitelendirdiği bu dönemde, Bitcoin’in şubat ayındaki dip seviyelerden başlattığı ralli momentum kaybetti. Özellikle son aylarda 75.000 ve 80.000 dolar aralığı, yukarı yönlü hareketlerin önünde ciddi bir engel oluşturmaya devam ediyor.

ABD borsalarında rekor serisi devam ediyor

Amerikan hisse senedi piyasaları, Orta Doğu’daki tansiyona rağmen güçlü performans sergiliyor. Nasdaq endeksi, yüzde 1,6 artışla üst üste 11. işlem gününü kazançla kapattı ve tarihinde ilk kez 24.000 puan barajını geçti. S&P 500 endeksi de yüzde 0,8 yükselişle yeni bir tarihi zirve olan 7.000 puanın üzerine çıktı. Bu yükseliş, yatırımcıların risk iştahının canlı olduğunu ve klasik piyasalarda ralli havasının sürdüğünü gösteriyor.

Kripto bağlantılı şirket hisseleri de bu pozitif havadan etkilendi. ABD merkezli büyük platformlardan Coinbase’in hisseleri yüzde 6,2 yükseldi. Bireysel yatırımcıların aktif olduğu Robinhood hisseleri ise yüzde 10’un üzerinde artış gösterdi. Bitcoin varlık yönetimiyle öne çıkan Strategy ise hisselerini yüzde 4,4 oranında artırdı.

Bitcoin’de dalgalı hareketler ve kritik seviyeler

Çarşamba günü sabah saatlerinde Bitcoin, yeniden 75.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışsa da, bu noktada alımlar zayıfladı ve fiyat yine dirençle karşılaştı.

Wintermute piyasa yapıcısı Jasper de Maere, “Dün itibarıyla bu iki aylık yatay bandın üst sınırından geri çevrildik. Dünkü olumlu tablo bugün için sorgulanmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

CoinDesk’in paylaştığı verilere göre, Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,45 yükseliş göstererek 75.134 dolar civarında işlem gördü. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’deki fiyat bu aralıkta şekillendi.

Analistler, 72.000 dolar seviyesini kısa vadede önemli bir eşik olarak takip ediyor. Özellikle belirlenen seviyenin üzerinde kalınması halinde, piyasanın yukarı yönlü hareketi sürdürme ihtimali bulunuyor. Tersine bir kırılım yaşanması durumunda ise, volatilitenin azalacağı ve Bitcoin’in yeniden yatay bir görünüm kazanacağı öngörülüyor.

Piyasa beklentileri ve ileriye dönük ihtimaller

Şubat ayında yaşanan sert düşüşten sonra kripto piyasaları özellikle büyük endekslerin yeni rekorlar kırmasına rağmen toparlanma sürecini henüz tamamlamış değil. Bitcoin, klasik finansal araçlarla kıyaslandığında bu yılın başındaki kaybını telafi etmekte zorlanıyor.

Hem hisse senedi hem de kripto tarafındaki ralli yatırımcıları heyecanlandırsa da, Bitcoin için direnç noktaları aşılamadıkça temkinli görünüm korunuyor. Piyasadaki ana başlık, volatil seyrin hangi yöne kırılacağına odaklanmış durumda.