🚨 Tether 951 Bitcoin daha aldı, toplamı 97.141 BTC’ye ulaştı.

Kripto para sektörünün en büyük stabilcoin sağlayıcılarından Tether, rezerv cüzdanına 951 Bitcoin ekledi. Bu son alımla birlikte Tether’in toplam Bitcoin varlıkları 97.141 adet oldu. Güncel piyasa değeriyle bu miktar yaklaşık 7,2 milyar dolar ediyor. Transferin blockchain üzerindeki takibi, Bitfinex’ten Tether’in bilinen rezerv adresine yapılan büyük bir hareketi ortaya koydu. Transfer esnasında Bitcoin fiyatındaki dalgalanma nedeniyle işlemin değeri 70,47 milyon dolar ile 70,74 milyon dolar arasında gerçekleşti.

Rezerv Stratejisinde Büyüme

Tether, son iki yıldır rezerv yönetim stratejisini çeşitlendirerek sürdürüyor. Şirket 2023’te açıkladığı planla, elde ettiği faaliyet kârının yüzde 15’ine kadar olan bölümünü Bitcoin’e ayıracağını duyurmuştu. Bu strateji kapsamında, Tether dışarıdan fon bulmak yerine kendi gelirlerinden Bitcoin alımı gerçekleştiriyor. Piyasalarda Tether’in rezerv cüzdanı, yapılan bu düzenli transferlerle sıkça takip edilen adreslerden biri haline geldi.

Şirketin rezerv adresi, şimdi en büyük Bitcoin cüzdanları arasında yer alıyor. Son verilerle birlikte Tether’e ait adresin zincir üstünde beşinci sırada olduğu belirtiliyor. Bu birikimin, Tether’in özel şirketler arasında en büyük Bitcoin rezervine sahip kurumlardan biri haline gelmesine yol açtığı ifade edildi.

Kârla Finanse Edilen Alımlar

Raporda aktarılan on-chain verilere göre, 951 Bitcoin’lik yeni transfer Tether’in 2026 yılı ilk çeyreğindeki alımlarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Alımların Bitfinex aracılığıyla yapılıp çeyrek kapanışlarının ardından rezerv cüzdanına aktarıldığı dikkat çekiyor. Tether ise bu işlemin kamuya açık şekilde doğrulamasını yapmadı; ancak kullanılan adres daha önceki rezerv hareketlerinde de öne çıkmıştı.

Bitcoin yatırımı, Tether’in rezervlerini çeşitlendirmek üzere oluşturduğu geniş kapsamlı risk yönetimi politikasının bir parçası. Şirket geçen yıl Bitcoin’in, ABD Hazine tahvilleri ve altının yanında düzenli şekilde rezervlerin bir bölümü olarak hedefleneceğini belirtmişti. Mevcut hesaplarda, nakit benzeri varlıkların dışına çıkarak Bitcoin ve altının da yer aldığı aktarılmıştı.

Stabilcoin Pazarındaki Liderlik

Tether’in rezervlerinde bu çeşitlilik dikkat çekiyor. Şirketin elinde 17,4 milyar dolar değerinde altın olduğu ve 185 milyar dolarlık USDT piyasa değerini elinde bulundurduğu bildirildi. 2025 yılı için şirketin açıkladığı toplam kâr ise 10 milyar doları aştı. Bu gelirlerin önemli bölümünün USDT kullanımındaki artış ve ABD Hazine tahvillerinden elde edilen kazançlara dayandığı kaydedildi.

Bitcoin pozisyonu, Tether’in geniş rezerv yapısında tek başına bir yatırım olmaktan ziyade, çeşitlendirilmiş bir stratejinin bir parçası olarak görülüyor. Son güncellemeyle birlikte rezerv cüzdanında tutulan Bitcoin miktarındaki artış, şirketin piyasada uzun vadeli talep ve beklentiler üzerindeki rolünü büyütüyor.

Bazı piyasa takibine göre, Tether’in Bitcoin alımında ortalama maliyet 51.312 dolar civarında. Mevcut fiyata oranla, bu yatırımların hatırı sayılır oranda kârlı olduğu belirtiliyor.

Raporlarda, “Tether’in son Bitcoin alımı şirketin faaliyet kârlarından finanse ettiği büyüyen rezerv politikasının son örneği olarak öne çıkıyor. Şirket, spot fiyatlara rağmen alımlara devam ediyor ve kurumsal rezervler içindeki ağırlığını artırıyor,” ifadelerine yer verildi.

Son alım dönemi, Bitcoin’in 70 bin doların üzerinde işlem gördüğü bir sürece denk geliyor. Bu, kurumsal ve büyük ölçekli rezerv yatırımlarının piyasadaki etkisinin daha fazla dikkat çektiği bir dönem olarak öne çıktı. Tether’in birikim modeli, borsa yatırım fonlarından veya halka açık şirketlerden farklılaşıyor; çünkü alımlar doğrudan stabilcoin faaliyetlerinden elde edilen kârla yapılıyor.