XRP kritik $1,42 seviyesini aşarak haftalık bazda %9 yükseldi

  • 🚨 XRP 1,42 doları aşarak haftalık bazda %9 yükseldi.
  • 📈 Yükselişin arkasında 2025’teki boğa flaması benzeri bir formasyon var.
  • 💡 Ana direnç 1,42 dolarda, kalıcı geçişte 1,47 ile 1,50 dolar gündeme gelebilir.
  • ⚠️ Kritik nokta: 1,40 dolar altına inişler satış baskısını tetikleyebilir, $XRP için kısa vadeli fiyat hareketi belirleyici olacak.
XRP’de fiyat yükselişi yeniden hız kazandı. Son işlemlerde XRP 1,42 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcıların ve teknik analiz takipçilerinin dikkatini çekti. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sürmesi teknik göstergeler açısından kritik bir döneme işaret ediyor. 2025 yılındaki önemli bir yükseliş formasyonunu hatırlatan bu hareket, kısa vadede yeni bir ralli ihtimalini konuşulur hale getirdi.

İçindekiler
1 Grafikte 2025’ten tanıdık yükseliş formasyonu
2 $1,40 ve $1,42 ana destek ve dirençler
3 Kısa vadede ana senaryolar ve beklentiler

Grafikte 2025’ten tanıdık yükseliş formasyonu

XRP piyasasında izlenen mevcut fiyat yapısı, teknik analistler tarafından geçmişte büyük fiyat artışlarının öncüsü olarak bilinen bir grafik formasyonunun tekrarlandığı değerlendirmelerine yol açtı. Analistler, 2025 yılında görülen ve XRP’nin iki haftadan kısa sürede %66 değer kazanmasını sağlayan “boğa flaması” formasyonunun tekrar gündemde olduğunu aktardı.

Bu teknik yapıda fiyat, ani bir yükselişin ardından bir süre yatay veya hafif aşağı yönlü dalgalanır; ardından yeni bir yükseliş ile üst seviyelere hareket gerçekleşebilir. XRP’de şu anda hem 20 günlük hem 50 günlük hareketli ortalamaların yukarı yönlü kesişim sinyali vermesi de teknik anlamda pozitife işaret eden detaylar arasında öne çıkıyor.

$1,40 ve $1,42 ana destek ve dirençler

Yatırımcıların radarında şimdilik iki kritik seviye bulunuyor: 1,40 dolar ve 1,42 dolar bandı. 1,40 dolar noktası hem önemli bir psikolojik destek hem de flama yapısının üst sınırı olarak öne çıkıyor. Fiyat, gün içinde 1,4011 dolardan 1,4184 dolara çıkarak haftalık toplam kazancı %9’a yaklaştırdı. 13:00 sularında 74,6 milyon dolarlık bir hacim artışı fiyatı 1,4207 dolara kadar taşıdı; sonrasında ise 1,417 ile 1,420 dolar aralığında bir dengelenme gözlendi.

Analistler, “XRP’de 1,42 doların tekrarlanan testleri, bu seviyenin direnç niteliğinin zayıfladığını gösteriyor. Satıcıların güçlü bir geri çekilme sağlayamaması, yukarı yönlü hareketin önünü açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli platformlarda yapılan karşılaştırmalı analizlere göre, Binance borsasındaki likidite son dört yılın en düşük seviyelerine geriledi. Piyasada bu likidite daralması görüldüğünde, fiyatların belirli bir aralığı kırmasının ardından genellikle sert hareketler yaşanabiliyor. Son fiyat yapısında da bu yönde bir hazırlık olduğu öne sürülüyor.

Kısa vadede ana senaryolar ve beklentiler

XRP, bir süredir düşük dip seviyelerle yukarı yönlü yapısını koruyor. 1,42 dolar seviyesinin temiz biçimde aşılması halinde teknik olarak 1,47 ile 1,50 dolar arası yeni hedefler gündeme gelebilir. Ancak yukarı tepki kalıcı olmaz ve satış dalgası gelir ise 1,34 ile 1,37 dolar aralığı ilk takip edilen ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar özellikle 1,40 dolar üzerinde tutunmanın ve 1,42 doların net biçimde aşılmasının kısa vadeli fiyat yönünü belirleyeceğini düşünüyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP işlemlerinde kısa sürede görülen hacim artışları da yatırımcı ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
