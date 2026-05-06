MicroStrategy ilk çeyrekte 12,5 milyar dolar zarar açıkladı BTC piyasasında yeni strateji sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MicroStrategy ilk çeyrekte 12,5 milyar dolar net zarar açıkladı.
  • 👀 Şirket piyasalarda panik oluşmasını önlemek için BTC satışı seçenekleri üzerinde duruyor.
  • 📈 MicroStrategy’nin yıl başından bu yana toplam BTC varlığı 818 bin 334’e, değeri 66,7 milyar dolara çıktı ve $BTC önemli bir artış kaydetti.
  • 🛑 Kritik olan, Bitcoin teminatlı finans dünyasında Stretch ve yeni dijital getiri ürünlerinin hızlı yükselişi.
ABD merkezli yazılım şirketi MicroStrategy, 2020 yılından bu yana bilançosunun büyük bir bölümünü Bitcoin ile yöneten ve sektörde agresif BTC yatırımları ile tanınan bir kurum olarak biliniyor. Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde Bitcoin fiyatındaki düşüşün de etkisiyle 12,5 milyar dolarlık net zarar açıkladı.

İçindekiler
1 Bitcoin satış sinyali ve değişen strateji
2 Dev Bitcoin alımları ve Stretch stratejisi
3 Bitcoin teminatlı finans ürünlerinde yeni dönem

Bitcoin satış sinyali ve değişen strateji

MicroStrategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, şirketin şimdiye kadar uyguladığı “asla satmama” politikasından farklı olarak, piyasalarda panik havasını kırmak veya yatırımcılara güven vermek amacıyla gerekirse Bitcoin satabileceklerini söyledi. Saylor, ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda, “Muhtemelen piyasanın bağışıklık kazanması ve bunun bir mesaj olması için temettüye kaynak bulmak adına bir miktar Bitcoin satabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

Şirketin ve Bitcoin’in durumu iyi, sektör sağlam ve dünya için tehlike yok, dedi Saylor, BTC fiyatının çeyreklik bazda yüzde 23,8 gerilediği dönemde ortaya çıkan kayıp sonrası.

Şubat ayında CNBC’de yaptığı açıklamada ise Saylor, MicroStrategy’nin olası fiyat düşüşlerinde bile borçlarını BTC satmadan ödeyebileceğini ve uzun vadede Bitcoin alımlarını sürdüreceklerini belirtmişti. Şirket, Bitcoin fiyatı 8 bin dolara kadar gerilese dahi borç yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu savundu.

Dev Bitcoin alımları ve Stretch stratejisi

MicroStrategy’nin Bitcoin alımları özellikle 2020’den bu yana hız kazandı. Şirket, son aylarda temettü ödeyen Stretch (STRC) adlı sürekli imtiyazlı hisse senedi ihracı yoluyla, yıl başından bu yana 145 bin 834 Bitcoin satın aldı. Böylece toplam BTC varlıkları 818 bin 334’e, bunun değeri de 66,7 milyar dolara ulaştı.

Saylor, Stretch’ın dünyanın en büyük kredi enstrümanı haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Şirketin yönetim altındaki varlık büyüklüğü arttıkça likiditenin güçleneceğini, böylece ürüne olan ilginin ve benimsenmenin artacağı öngörülüyor.

Bitcoin teminatlı finans ürünlerinde yeni dönem

Açıklamalara göre, son dönemde Pendle ve Saturn gibi bazı Bitcoin odaklı merkeziyetsiz finans protokolleri, Stretch’ın aylık yüzde 11 getiri sağlayan temettüsünü tokenleştirerek yatırımcılara daha likit ürünler sunmaya başladı. Bu adımlar, Bitcoin teminatlı kredi piyasasının hızla büyümesini sağladı.

Michael Saylor, yakın gelecekte dijital getiri hesabı hizmeti sunan bir neobankın, Bitcoin teminatıyla bu ürünleri bireysel yatırımcılara taşıyacağına inandığını kaydetti. Son sekiz ila on iki haftada bu alanda üç düzineye yakın yeni girişim ortaya çıktığı ifade edildi.

Saylor, Bitcoin teminatlı dijital getiri ürünlerinin yatırımcılara yüzde 8’e varan kazanç sunabileceğini, bunun birçok stabilcoin’den daha yüksek olduğunu belirtti.

Kendisi, on iki hafta sonra Bitcoin kredi piyasasında daha heyecan verici gelişmelerin yaşanacağını düşünüyor.

Açıklanan finansal sonuçların ardından MicroStrategy’nin hisse fiyatı, mesai sonrası işlemlerde yüzde 4,33 değer kaybederek 178,80 dolara geriledi.

Öte yandan Bitcoin’in 1 Nisan’dan bu yana neredeyse yüzde 20 değer kazanarak 81 bin 250 dolara yükselmesiyle, MicroStrategy ikinci çeyrekte daha güçlü sonuçlar açıklamaya hazırlanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

