Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin üç ay sonra ilk kez 81 bin doları aştı spot ETF’lere haftalık 1,16 milyar dolar giriş gerçekleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin üç ay sonra ilk kez 81 bin doları aştı.
  • 🔍 Türev piyasasında temkinli hava ve ağda düşük hareketlilik öne çıktı.
  • 💸 ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine dört günde 1,16 milyar dolar giriş gerçekleşti.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken, $BTC ’de kurumsal yatırımcı ilgisinin yükselmeye devam etmesi.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, geçtiğimiz hafta yüzde 7 yükseliş kaydederek üç aydan uzun bir süre sonra ilk defa 81 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu dikkat çekici fiyat artışına rağmen, türev piyasalarında yatırımcıların hâlâ temkinli olduğu göze çarpıyor. Zincir üstü verilere bakıldığında da kullanıcı faaliyetlerinin henüz toparlanmadığı görülüyor. Fakat ABD’de işlem gören Bitcoin spot ETF’lerine rekor düzeyde fon girişi, özellikle kurumsal alıcıların piyasaya ilgisini güçlendirdiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Türev piyasalarında temkinli hava
2 Zincir üstü göstergelerde zayıf tablo
3 ETF girişlerinde rekor seviyeler

Türev piyasalarında temkinli hava

Vadeli işlemler ve opsiyon verileri, Bitcoin’deki ralliye rağmen profesyonel yatırımcıların temkinli davrandığını gösteriyor. Salı günü Bitcoin’in iki aylık vadeli işlem kontratlarında yıllıklandırılmış prim oranı yüzde 1 seviyesinde kaldı. Genellikle satıcılar, sermaye maliyetlerini karşılamak için yüzde 4 ile 8 arası bir prim talep ediyor. Bu düşük seviye, piyasadaki ihtiyatlı havanın devam ettiğine işaret ediyor.

Opsiyon piyasasında da benzer bir tablo öne çıkıyor. Alım ve satım opsiyonları arasındaki fiyat farkı -6 ila +6 aralığında dengeli seyrederken, profesyonel yatırımcıların aşağı yönlü risklerden endişe ettiğini gösteren delta sapması göstergesi de salı günü nötr eşiğe yaklaştı fakat hâlâ hafifçe negatif tarafta kaldı. Büyük yatırımcılar olası büyük bir düşüşten çok kaygılanmasa da, yükselişe inançlarının güç kaybettiği gözleniyor.

Küresel makroekonomik gelişmelerin de piyasadaki havaya etkisi olduğu görülüyor. Brent petrol fiyatlarının 110 dolara yaklaşması ve ABD’de beş yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 2,5 ile son on yılın en yüksek seviyesine çıkması, risk iştahını kısmen törpülüyor. Bununla birlikte, teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak riskli varlıklar için olumlu bir sinyal verdi.

Zincir üstü göstergelerde zayıf tablo

Fiyat hareketine rağmen Bitcoin ağındaki işlem miktarı ve kullanıcı faaliyeti, piyasa canlılığının görece düşük olduğunu ortaya koyuyor. Son üç ayda günlük ağ transfer hacmi yüzde 54 azalarak 4,1 milyar dolara geriledi. İşlem sayısı ise son beş yılın en düşük seviyelerine yaklaştı. Bu tür zincir üstü veriler, kullanıcı ilgisinin zayıfladığını ve geniş ölçekli benimsemenin henüz hızlanmadığını düşündürüyor.

Buna ek olarak, Michael Saylor yönetimindeki MicroStrategy’nin üç ayda bir bilanço açıklamaları öncesi Bitcoin alımlarına ara vermesi, yatırımcılar arasında zaman zaman temelsiz endişelere yol açtı. Ancak şirket, son dört haftada agresif şekilde birikime devam etti. Analistlerin beklentisi, mark-to-market muhasebe kuralları sebebiyle MicroStrategy’nin bu çeyrekte net zarar açıklayacağı yönünde.

ETF girişlerinde rekor seviyeler

Öne çıkan bir diğer gelişme de Bitcoin spot ETF’lerine gerçekleşen büyük çaplı fon akışı oldu. Cuma ile pazartesi arasındaki dört günlük süreçte ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine toplam 1,16 milyar dolar net giriş tespit edildi. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisinin önemli oranda arttığını gösteriyor ve fiyattaki yükselişe katkı sağladı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, 81 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak üç ayın zirvesini gördü.

Türev piyasasında kaldıraçlı alım talebinin zayıf kalması ise, kısa pozisyondaki yatırımcıların fiyat yükselirse pozisyonlarını kapatmak zorunda kalacağını ve bunun da yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini düşündürüyor.

Spot ETF’lere güçlü fon akışı dikkat çekerken, zincir üstü aktivite ve türev piyasalardaki durgunluk, kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında ayrışan bir tablo bulunduğunu ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy bitcoin satarak 1,5 milyar dolarlık temettü yükümlülüğünü karşılamayı değerlendirdi

Bitcoin üç ayın en yüksek günlük kapanışını 80.470 dolar civarında yaptı

Bitcoin 81.500 dolar seviyesini koruyor 87.000 dolara yönelim için kritik dirençler gündemde

Ark Invest toplam kripto piyasa değeri için 28 trilyon dolar tahmini açıkladı

Bitcoin fiyatı üç ay sonra 81.500 doları aştı yeni hedef 84.000 dolar

Strategy’nin bitcoin portföyüyle yılın ilk çeyreğinde 12,54 milyar dolar zarar kaydedildi

Son Dakika: Strategy 2026’da devasa hisse senedi ihraç etti

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Dogecoin ve Shiba Inu hızla yükselirken XRP 1.30 dolar seviyesinde sıkıştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin ve Shiba Inu hızla yükselirken XRP 1.30 dolar seviyesinde sıkıştı
SHIBA INU (SHIB)
Kelp DAO, 292 milyon dolarlık saldırı sonrası rsETH köprüsünü Chainlink CCIP’ye taşıyor
CHAINLINK (LINK)
Strategy bitcoin satarak 1,5 milyar dolarlık temettü yükümlülüğünü karşılamayı değerlendirdi
BITCOIN (BTC) Ekonomi
Solana/BTC haftalık grafiğinde son 9 ayın en düşük seviyesi görüldü
Solana (SOL)
OnRe, Solana tabanlı reasürans altyapısı için 5 milyon dolarlık yatırım aldı
Solana (SOL)
Lost your password?