Bitcoin üç ay sonra ilk kez 81 bin doları aştı spot ETF’lere haftalık 1,16 milyar dolar giriş gerçekleşti

Bitcoin, geçtiğimiz hafta yüzde 7 yükseliş kaydederek üç aydan uzun bir süre sonra ilk defa 81 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu dikkat çekici fiyat artışına rağmen, türev piyasalarında yatırımcıların hâlâ temkinli olduğu göze çarpıyor. Zincir üstü verilere bakıldığında da kullanıcı faaliyetlerinin henüz toparlanmadığı görülüyor. Fakat ABD’de işlem gören Bitcoin spot ETF’lerine rekor düzeyde fon girişi, özellikle kurumsal alıcıların piyasaya ilgisini güçlendirdiğine işaret ediyor.

Türev piyasalarında temkinli hava

Vadeli işlemler ve opsiyon verileri, Bitcoin’deki ralliye rağmen profesyonel yatırımcıların temkinli davrandığını gösteriyor. Salı günü Bitcoin’in iki aylık vadeli işlem kontratlarında yıllıklandırılmış prim oranı yüzde 1 seviyesinde kaldı. Genellikle satıcılar, sermaye maliyetlerini karşılamak için yüzde 4 ile 8 arası bir prim talep ediyor. Bu düşük seviye, piyasadaki ihtiyatlı havanın devam ettiğine işaret ediyor.

Opsiyon piyasasında da benzer bir tablo öne çıkıyor. Alım ve satım opsiyonları arasındaki fiyat farkı -6 ila +6 aralığında dengeli seyrederken, profesyonel yatırımcıların aşağı yönlü risklerden endişe ettiğini gösteren delta sapması göstergesi de salı günü nötr eşiğe yaklaştı fakat hâlâ hafifçe negatif tarafta kaldı. Büyük yatırımcılar olası büyük bir düşüşten çok kaygılanmasa da, yükselişe inançlarının güç kaybettiği gözleniyor.

Küresel makroekonomik gelişmelerin de piyasadaki havaya etkisi olduğu görülüyor. Brent petrol fiyatlarının 110 dolara yaklaşması ve ABD’de beş yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 2,5 ile son on yılın en yüksek seviyesine çıkması, risk iştahını kısmen törpülüyor. Bununla birlikte, teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak riskli varlıklar için olumlu bir sinyal verdi.

Zincir üstü göstergelerde zayıf tablo

Fiyat hareketine rağmen Bitcoin ağındaki işlem miktarı ve kullanıcı faaliyeti, piyasa canlılığının görece düşük olduğunu ortaya koyuyor. Son üç ayda günlük ağ transfer hacmi yüzde 54 azalarak 4,1 milyar dolara geriledi. İşlem sayısı ise son beş yılın en düşük seviyelerine yaklaştı. Bu tür zincir üstü veriler, kullanıcı ilgisinin zayıfladığını ve geniş ölçekli benimsemenin henüz hızlanmadığını düşündürüyor.

Buna ek olarak, Michael Saylor yönetimindeki MicroStrategy’nin üç ayda bir bilanço açıklamaları öncesi Bitcoin alımlarına ara vermesi, yatırımcılar arasında zaman zaman temelsiz endişelere yol açtı. Ancak şirket, son dört haftada agresif şekilde birikime devam etti. Analistlerin beklentisi, mark-to-market muhasebe kuralları sebebiyle MicroStrategy’nin bu çeyrekte net zarar açıklayacağı yönünde.

ETF girişlerinde rekor seviyeler

Öne çıkan bir diğer gelişme de Bitcoin spot ETF’lerine gerçekleşen büyük çaplı fon akışı oldu. Cuma ile pazartesi arasındaki dört günlük süreçte ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine toplam 1,16 milyar dolar net giriş tespit edildi. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisinin önemli oranda arttığını gösteriyor ve fiyattaki yükselişe katkı sağladı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, 81 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak üç ayın zirvesini gördü.

Türev piyasasında kaldıraçlı alım talebinin zayıf kalması ise, kısa pozisyondaki yatırımcıların fiyat yükselirse pozisyonlarını kapatmak zorunda kalacağını ve bunun da yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini düşündürüyor.

Spot ETF’lere güçlü fon akışı dikkat çekerken, zincir üstü aktivite ve türev piyasalardaki durgunluk, kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında ayrışan bir tablo bulunduğunu ortaya koyuyor.