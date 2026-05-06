Dogecoin ve Shiba Inu hızla yükselirken XRP 1.30 dolar seviyesinde sıkıştı

Kripto para piyasasında son günlerde volatilite yeniden artarken, spekülatif alanda ön plana çıkan Shiba Inu ve Hyperliquid, fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor. Uzun süre düşüş trendinde kalan Shiba Inu, son haftalarda toparlanma işaretleri vermeye başladı. Fiyatın önemli direnç seviyelerinin hemen altında dar bir aralıkta sıkışması ve art arda daha yüksek dipler oluşturması, yeni bir yükseliş hamlesinin habercisi olarak görülüyor.

Shiba Inu’da toparlanma sinyalleri

Shiba Inu, aylardır süren zayıf fiyat hareketlerinin ardından yatay bir kanal içinde tutundu ve yukarı yönlü seri hareketlerle alıcıların tekrar piyasaya dahil olduğunu gösterdi. Şu anda oluşan yapı, genellikle güçlü yükselişlere öncülük eden yükselen üçgen formasyonuna benziyor. Analistler, sıkışan fiyat aralığının ve zayıflayan borsaya transferlerin, satıcıların baskısını azalttığını ve fiyatın yükselmesini kolaylaştırdığını belirtiyor.

Shiba Inu’nun kısa vadede işlem hacminin artması ve güçlü bir yutan mum formasyonu oluşturması, alıcıların yeniden aktifleştiğini gösteriyor.

Fiyat, son aylarda direnç bölgesi olan 100 günlük hareketli ortalamaya yaklaşırken, bu seviyenin her testte zayıfladığı dikkat çekiyor. Eğer bu direnç kırılır ve üzerinde kalıcılık sağlanırsa, satıcıların pes etmesiyle yükselişin hızlanabileceği ifade ediliyor.

Hyperliquid yeni yükseliş evresine giriyor

Piyasanın son dönem sürprizlerinden biri olan Hyperliquid, toparlanma döneminin ardından ivme kazandı. Fiyat dip seviyelerinden toparlanarak ilerlerken, teknik göstergelerde de yukarı yönlü sinyaller hakim. 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde hareket eden fiyat, alıcıların kontrolü ele geçirdiğine işaret ediyor.

Hyperliquid’de son geri çekilmenin desteğin üzerinde karşılanması, bir kırılım yerine devam formasyonu oluşmasını sağladı.

Şu anda Hyperliquid, 40 dolar bölgesine yakın ana direncin hemen altında işlem görüyor. Grafiklerde bu seviyenin defalarca test edildiği, her seferinde satıcıların etkisinin azaldığı görülüyor. Eğer fiyat direnç seviyesini aşarsa, kısa vadede 50 dolar psikolojik eşiğinin test edilmesi öngörülüyor. Artan likidite ve hacmin, yukarı yönlü hareketi daha da hızlandırabileceği belirtiliyor.

XRP piyasada geride kalıyor

Diğer yandan, Ripple‘ın geliştirdiği XRP ise genel piyasanın gerisinde kalmaya devam ediyor. Özellikle Dogecoin ve Shiba Inu gibi yüksek riskli varlıklara artan talep, XRP’nin momentumu yakalamasını engelliyor.

Grafiklerde XRP’nin aylardır düşüş trendinde olduğu, önemli ortalamaların altında işlem gördüğü ve 1.30-1.40 dolar bandında sıkışık kaldığı dikkat çekiyor.

XRP’nin fark yaratan bir yükseliş sergileyememesi ve likiditenin yüksek volatilite sunan diğer kripto paralara kayması, yatırımcıların ilgisinin azalmasına yol açtı. XRP’nin daha olgun ve altyapı odaklı yapısına rağmen, kısa vadede hızlı fiyat hareketlerinin dışında kalması piyasadaki yapısal ayrışmayı gösteriyor.

Düşen trend çizgisinin fiyatı her yükseliş denemesinde tekrar aşağı ittiği, hacmin ise kayda değer şekilde artmadığı gözlemleniyor. Bu nedenle mevcut konsolidasyondan bir kopuş olmadıkça, XRP’nin yavaş ve belirsiz seyri sürmesi bekleniyor.

Kısa vadede XRP’nin direnç bölgesini aşabilmesi, piyasada yeniden hareketlilik yaratabilir. Ancak henüz böyle bir sinyal bulunmuyor; varlık şimdilik diğer büyük coinlerin gölgesinde.