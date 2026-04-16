DEFIKripto Para Hukuku

Trump destekli World Liberty Financial’da 62 milyar WLFI için çarpıcı kilitlenme kararı tartışma yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Trump destekli World Liberty Financial’ın 62,2 milyar WLFI token için önerdiği dört yıllık kilitlenme, yatırımcıları ayağa kaldırdı.
  • Justin Sun ve yatırımcılar, kararı “mantık tuzağı” ve “baskıcı” olarak nitelendirip toplu dava hazırlığına girişti.
  • 🔥 Teklifi reddedenlerin token’ları süresiz kilitli kalacak; projedeki #WLFI sahipleri arasında büyük huzursuzluk oluştu.
Trump ile ilişkilendirilen kripto para projesi World Liberty Financial, erken yatırımcıların ellerindeki WLFI token’ların kilitli kalma süresini dört yıla kadar uzatmayı teklif eden yeni bir öneri sonrası yatırımcılardan yoğun eleştiri aldı.

İçindekiler
1 Yeni kilitlenme teklifi yatırımcıları ikiye böldü
2 Justin Sun’dan sert tepki: “Mantık tuzağı”
3 Toplulukta ve yatırımcılarda artan tepkiler

Yeni kilitlenme teklifi yatırımcıları ikiye böldü

World Liberty Financial ekibi tarafından açıklanan teklif, toplamda 62,2 milyar WLFI token’in süresiz kilitli yapısından çıkarılıp, sabit bir hak ediş takvimine bağlanmasını hedefliyor. Bununla birlikte, kurucu ekip, danışmanlar ve ortakların token’ları için iki yıl kilitli kalacak şekilde bir düzenleme planlanırken, ardından üç yıl boyunca kademeli olarak serbest bırakılması ve bu süreçte 4,5 milyar WLFI’nın yakılması öngörülüyor.

Öte yandan, 17 milyardan fazla WLFI token’ı elinde bulunduran erken destekçilere ise iki yıl boyunca erişim sağlanmayacak, ardından iki yıl içinde token dağıtımı kademeli gerçekleşecek. Yani yatırımcılar için toplam bekleme süresi dört yıla çıkacak.

Teklifin kabul edilmesi için 1 milyar WLFI ile toplantı yeter sayısı (quorum) sağlanması ve basit çoğunluğun oy vermesi gerekiyor. Oylama yedi gün sürecek, kabul sonrası ise 10 günlük kabul süreci işleyecek.

Justin Sun’dan sert tepki: “Mantık tuzağı”

Tron ağının kurucusu Justin Sun, World Liberty Financial’ın en büyük bireysel yatırımcısı olmasına rağmen ekiple yaşadığı anlaşmazlıklar ve özellikle WLFI token’larının dondurulması tartışması nedeniyle projeyle ciddi bir gerilim yaşıyor. Teklifin açıklanmasının ardından Sun, sosyal medya üzerinden mevcut yapıyı ağır şekilde eleştirdi.

Sun, bu teklifin bir “yönetişim değil, aldatmaca” olduğunu belirterek, “teklif demokratik karar alma süreci gibi sunulsa da farklı düşünenleri ödüllendirmek yerine cezalandırıyor, böyle bir oylama ancak dışlayıcı baskı aracıdır” değerlendirmesini yaptı.

Sun, yalnızca teklife olumlu bakanların token’larının serbest bırakılacağına, karşı çıkan ya da oylamaya katılmayanların ise token’larının süresiz kilitli kalacağına dikkat çekti. Ayrıca oylamadan bazı büyük yatırımcıların ekibin kararıyla etkin bir şekilde uzaklaştırıldığını da ifade etti.

Tron kurucusu, projenin akıllı kontrat kontrolünün anonim çoklu imza cüzdanında olduğunu ve tek bir hesabın WLFI sahiplerinin adreslerini engelleyebildiğini öne sürdü. Topluluğun yaptığı zincir üstü oylama ve tartışmaların ise, kontrolün bu cüzdanda olması nedeniyle adeta “göstermelik” olduğunu savundu.

Toplulukta ve yatırımcılarda artan tepkiler

Justin Sun’ın başlattığı eleştiriler sosyal medya kullanıcıları tarafından da benimsendi. Birçok yatırımcı, projenin uygulamalarının istişareden uzak olduğunu ve kendilerini teklifi kabul etmeye zorlanmış hissettiklerini söyledi. Hatta bazı kullanıcılar, projeye karşı toplu dava açma arayışında olduklarını belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “2 yıllık kilitlenme Trump’ın başkanlık döneminin bitimiyle sona erecek, WLFI’nın o zamanki değeri sıfırlanabilir” şeklinde çekincelerini dile getirirken, başka bir kullanıcı da “Bir yıldır projenin istediği gibi token üzerinde işlem yaptığı, şimdi ise dört yıl daha beklemekle süresiz kilitli kalmak arasında bırakıldıkları” yorumunda bulundu.

Yatırımcıların gerginliğinin temelinde, World Liberty Financial’ın geçtiğimiz dönemde projenin danışmanlarından birinin ortak olduğu Dolomite platformunda 5 milyar WLFI token’i teminat olarak kullanarak 75 milyon dolarlık stabilcoin borçlanması yapması da yer alıyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen proje ekibi, topluluktan gelen eleştirileri “temelsiz panik” olarak nitelendirip resmi bir yanıt paylaşmadı. The Block tarafından ulaşılan ekibin konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
