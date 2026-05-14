Bitcoin 4,2 milyon dolara çıkarsa Saylor, Elon Musk’ı geçebilir

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar, lider token Bitcoin’in fiyat hareketlerindeki değişimle yeniden gündeme taşındı. Özellikle son dönemde Michael Saylor’ın potansiyel servet artışı, XRP’deki duraksama ve Cardano yatırımcılarının yeni alımları dikkat çekti.

Michael Saylor’ın servet yarışı

Michael Saylor, MicroStrategy’nin kurucusu ve CEO’su olarak son yıllarda agresif Bitcoin alımlarıyla tanınıyor. Teknoloji alanında faaliyet gösteren MicroStrategy, 2026 Mayıs itibarıyla toplam 818.869 adet Bitcoin’e sahip. Şirket bu BTC’leri ortalama 75.543 dolardan alarak, 61,86 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Saylor ise şirketin Bitcoin kasasındaki yüzde 9,9’luk payı ve kişisel cüzdanındaki 17.732 BTC ile toplamda yaklaşık 98.800 Bitcoin’e doğrudan erişebiliyor.

Bir modellemeye göre, Tesla CEO’su Elon Musk’ın 839–850 milyar dolarlık servetini geride bırakabilmek için, Saylor’ın Bitcoin varlığının değerinin yaklaşık 850 milyar dolara ulaşması gerekiyor. Bu doğrudan hesaplamayla Bitcoin fiyatının 8,6 milyon dolar olması gerekirken, MicroStrategy hisselerinin net aktif değerine göre primli işlem görmesi bu eşiği düşürüyor. Eğer Bitcoin başına fiyat 4,2 milyon dolara erişirse, Saylor Musk’ı geçebilir. Şirketin pay prim oranı bu hesaplamada önemli bir rol oynuyor.

Musk’ın serveti ise Tesla, SpaceX ve gelecekteki projeleriyle birlikte daha da artabilir. Örneğin, Tesla ve SpaceX şirketleri birlikte 19.794 BTC’ye sahip. Kripto piyasasındaki yükseliş devam ederse, bu Bitcoin varlıkları da Musk’ın toplam servetine katkı yapacak.

Öte yandan Saylor’ın şirketi, Bitcoin biriktirmeye devam etmek için STRD adlı tahvil gibi yeni borçlanma enstrümanları çıkarıyor. Bu strateji, Saylor’ın kripto piyasasındaki elini güçlendirmeyi hedefliyor.

XRP’de duraklama: Hyperliquid ETF etkisi

XRP fiyatındaki kısa vadeli yükseliş hareketi, 1,42–1,47 dolar arasında sıkıştıktan sonra hız kesti. Ana nedenlerden biri ABD’de Nasdaq’ta işlem görmeye başlayan ilk Hyperliquid ETF’nin (THYP) piyasaya sürülmesi oldu. Bu gelişme ile birlikte, piyasadaki yatırımcı ilgisi XRP’den geçici olarak uzaklaştı ve alternatif ürünlere yöneldi.

SoSoValue verilerine göre, XRP fonlarına girişler dün sıfıra gerilerken, piyasada özellikle büyük varlıklarda ciddi bir kar alma hareketi görüldü. Bitcoin’de ise 635,23 milyon dolarlık rekor düzeyde tek günlük çıkış gözlendi; Ethereum ise 36,3 milyon dolarlık çıkışla karşılaştı. Aynı dönemde Hyperliquid (HYPE) ETF ise ikinci işlem gününde 1,36 milyon dolar net giriş elde etti. Bloomberg uzmanları, yeni fonun açılışını sektör için güçlü bir başlangıç olarak nitelendirdi.

THYP’nin ilk gün hacmi, geçen kasımda açıldığında 58 milyon doları bulan tarihî Canary XRP ETF’ye göre düşük kaldı. Buna rağmen, gelişme XRP’de uzun süredir artan talebin ardından doğal bir konsolidasyon yaratmış oldu. ABD’de Senato Bankacılık Komitesi’nin devam eden toplantısında ise kripto regülasyonuna dair kritik CLARITY Act oylaması yapılıyor. Eğer yasa kabul edilirse, XRP’nin “emtia” statüsü yasal olarak kesinleşecek ve Wall Street’in XRP’ye erişimi önündeki engeller kalkmış olacak.

Cardano’da büyük yatırımcıların tarihi birikimi

Cardano’da son dokuz ayda piyasa değeri yüzde 71 oranında ciddi bir düşüş yaşanırken, bireysel yatırımcılar piyasadan çekildi. Ancak, 1 milyon ADA ve üzeri bakiyeye sahip cüzdanlar tarihi bir birikim yaptı. Kripto analiz platformu Santiment’in sağladığı verilere göre, bu büyük cüzdanlar toplam 25,09 milyar ADA biriktirdi ve Cardano’nun dolaşımdaki arzının yüzde 67,47’si bu adreslerin kontrolüne geçti.

Bu süreç 2023 Aralık ayında başladı ve büyük yatırımcılar sistemli şekilde ADA toplamaya devam etti. Güç dengesi böylece bireyselden kuruma kaydı. Teknik analizlerde ise SuperTrend göstergesinin uzun süredir devam eden satış sinyalinden, ilk kez alım sinyaline geçtiği görüldü. Analist Ali Martinez, bu gelişmenin piyasa için satıcı yorgunluğuna işaret ettiğini aktardı.

Bundan sonraki hedef ise ADA’nın 0,25 dolar desteğini koruması. Eğer bu seviyenin üzerinde tutunma sağlanırsa, ilk toparlanma hedefinin 0,33 dolar, bu eşiğin aşılması halinde ise 0,42 dolar olacağı belirtiliyor.

Piyasa genel görünümü ve Bitcoin’de ETF etkisi

Bitcoin yerel destek seviyesinin altına sarkarak 79.200–79.700 dolar bandına kadar geriledi. Büyük kurumların ilgi odağı, ABD’nin Çin’le süren ticaret görüşmeleri ve kripto regülasyonunda tarihi Senato oylamasına kaydı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin şu anda 79.729 dolardan işlem görüyor. Spot Bitcoin ETF’lerinde 635 milyon dolarlık rekor tek günlük çıkış, satış baskısını artırdı. Bitcoin’in orta vadede yükseliş potansiyelini koruması için 78.000 doların üzerinde tutunması gerekiyor; aksi halde daha büyük long pozisyon tasfiyeleri gündeme gelebilir ve fiyat nisan sonundaki dibe geri çekilebilir.

ABD Senatosunda CLARITY Act yasa tasarısı oylamasında son aşamaya geçildi. ABD Bankacılar Birliği gibi bazı finans lobileri stabilcoin’lerde ödül ve getiri dağıtımının önünü açan düzenlemeye itiraz ediyor. Klasik bankaların mevduat yapısının zarar görebileceği gerekçesiyle lobi faaliyetleri arttı.

Ayrıca, ABD heyetinin Pekin’e yaptığı resmi ziyaretle birlikte Çin cephesinden gelen sert Tayvan açıklamaları ve karşılıklı ek vergi tehditleri Asya piyasalarını olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler sonucunda piyasa yapıcılar riskli varlık pozisyonlarını azalttı ve Bitcoin’in 80 bin dolar psikolojik sınırının altına inmesinin önünü açtı. Son günlerde Solana fiyatında da kısa vadede yüzde 5 oranında düşüş görüldü.