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  •   Balinalar Tetikte Bekliyor! Bitcoin Satıp Bu Altcoinleri Alıyorlar! ADA Coin’e Dikkat!

Balinalar Tetikte Bekliyor! Bitcoin Satıp Bu Altcoinleri Alıyorlar! ADA Coin’e Dikkat!

Bitcoin balinaları kripto para piyasalarından gerçekten uzaklaştı mı? Sıcak para hangi nereye gitti?
16:00
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaygın görüşü alt üst eden enteresan rapor güvenilir bir kripto analiz şirketi tarafından yayınlandı. Bitcoin balinaları geçtiğimiz aydan bu yana satışlarını durdurmasa da azalttı. Peki ne alıyorlar? Herkes onların itibari paraya döndüğünü ve piyasadan paralarını çektiğini düşünüyor. Peki ya böyle değilse? Son Santiment raporu bize çok fazla şey anlatıyor. Heyecan verici raporun detayları ve kriptonun geleceği.

Bitcoin Balinaları

Kripto para analiz platformu Santiment, geride bıraktığımız boğa piyasasının ardından Bitcoin balinalarının elde ettiği kazançları nakde çevirmediğini söylüyor. Bu şaşırtıcı çünkü yaygın görüş, balinaların yüklü satışlardan sonra itibari parada beklediği yönündeydi. Analiz platformuna göre, 100.000 doların üzerinde dolara sabitlenmiş kripto varlık tutan stablecoin adreslerinin sayısı bir yılda %53 ile %1.689 arasında artış gösterdi.

“Kripto piyasaları 2022’de geri çekilirken Bitcoin’in balinalarının damping yaptığı bir sır değil. Ancak 2021 karları itibari paraya çevrilmek yerine stablecoin üzdanlarında duruyor. Görüldüğü gibi USDT, USDC, DAI ve BUSD yeni büyük adreslerle patladı.”

Balinaların Aldığı Altcoinler

Santiment, büyük Tether (USDT) adreslerinin sayısının bir yılda %53 arttığını, Dai (DAI), USD Coin (USDC) ve Binance USD (BUSD) adreslerinin sayısının ise aynı dönemde sırasıyla %271, %926 ve %1,689 arttığını ortaya koyuyor. Bu da balinaların tetikte olduğunu ve piyasada bir trend dönüşü başlamadan önce diğer altcoinlere parayı dağıtmaya hazırlandıklarını gösteriyor. Birçok analist kripto para piyasalarından sıcak paranın ciddi anlamda çekildiğini ve itibari paralara dönüldüğünü iddia ediyordu. Ancak son veriler paraların bankalara değil stablecoinlere aktığını gösteriyor.

Santiment popüler bir altcoin olan Cardano (ADA) üzerinden balina davranışlarına dikkat çekiyor. Akıllı sözleşme platformu Cardano’nun balinaları geçen yılın sonlarında ADA Coinlerini boşalttıktan sonra 60 milyon doların üzerinde ADA Coin satın aldı.

“Cardano şu anda mini bir dalgalanmanın tadını çıkarıyor ve bir milyon ila 100 milyon ADA tutan adresler, fiyat kırılmasını izlemek için ana doğrulayıcı olabilir. 2022’nin son iki ayında 568,4 milyon coin boşalttıktan sonra, 2023’e başlamak için 217,2 milyon ADA geri eklediler.”

Cardano (ADA) yazı hazırlandığı sırada 0,277 dolarda bulunuyordu.

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