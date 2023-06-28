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Bitcoin fiyatındaki yükseliş şimdilik devam etmiyor ve volatilite düşmeye başladı. Ancak altcoinlerde kar satışları başladı. Olası düşüş riskine hazırlanan yatırımcılar ellerindeki altcoinleri 10 Haziran tarihine göre çok daha cazip olan fiyatlardan satışa koyuyor. Peki kripto yatırımcılarının yakından takip ettiği isim Bennett neler bekliyor?

Kripto Paralar Uzman Yorumu

Son piyasa değerlendirmesinde trader Justin Bennett, BTC’nin 15 Haziran’dan bu yana “etkileyici” bir ralli başlattığını ve iki haftadan kısa bir süre içinde yaklaşık %25 oranında yükseldiğini söylüyor. Ancak Bennett, kripto kralının ralliye atlamak için geç kalanlara bedava yolculuk vermediğine inandığı için Bitcoin‘in yakında kazançlarının bir kısmından vazgeçebileceğini söyledi.

“Eğer öyleyse, geç kalan BTC longlarını temizlemek için 28.000 dolar alanına bir geri çekilme muhtemel görünüyor. Bitcoin fiyat hareketinin 27.000-28.000 dolar aralığında nasıl gelişeceği ve ne zaman test edileceği BTC’nin Temmuz ayında nereye yöneleceğini belirleyecek.”

Bitcoin Kaç Dolar Olacak?

Kripto stratejistine göre, Bitcoin‘in 31.000 dolarlık direncini aşmayı başarması halinde kısa vadeli düşüş görüşü geçersiz olacaktır. Fakat şimdilik fiyatı 30.400 dolar desteğinin üstünde kapanış yapmakta güçlük çekiyor. Bu durum negatif hissiyatı besliyor. Justin bu konuda şunları söyledi;

“Alternatif olarak, 31.000 doların üzerinde güçlü bir kırılma, boğaların kontrolü elinde tuttuğunu ve 32.500 doları hedeflediğini gösterecek”.

Bennett ayrıca stablecoin USDT‘de depolanan kriptodaki sermaye yüzdesini izleyen Tether baskınlık grafiğini (USDT.D) de takip ediyor. Kısa vadeli yatırımcılar yükseliş hareketleri piyasa katılımcılarının stablecoinlerdeki sermayelerinin değerini korumak için kripto varlıklarını boşalttıklarını gösterdiğinden Tether baskınlık grafiğini izliyor. Bennett, USDT.D için %8 seviyesinin üzerine çıkılmasının BTC’yi önemli bir düzeltme riski altına sokabileceğini söylüyor.

“Bitcoin için yaklaşık %10’luk bir geri çekilmeye denk gelen %8’lik seviyeye doğru bir hareketi izleyin.”

Bu yazının yazıldığı sırada USDT.D %7,23 seviyesinde seyrediyor.