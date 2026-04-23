XRP’de dev borsa hareketi: İşlem hacmi 28 milyon doları aştı, kritik kırılım sinyali güçlendi

XRP’de son günlerde büyük borsalarda dikkat çekici bir işlem hacmi artışı yaşanıyor. İşlem yoğunluğundaki bu yükseliş, kripto piyasasında XRP’ye olan ilgiyi ve yatırımcı hareketliliğini öne çıkarıyor.

Başlıca borsalarda hacim artışı ve piyasa etkileri

Kripto analisti Chad Steingraber, XRP işlem hacminin önde gelen platformlarda hızla yükseldiğini ve bu dinamiğin piyasadaki nabzı değiştirdiğini ifade etti. En yüksek işlem hacmi 28,35 milyon dolar ile Coinbase’de gerçekleşirken, Binance’de bu rakam 26,75 milyon dolar ve Upbit’te 23,82 milyon dolar olarak açıklandı.

Bu hacmin yalnızca tek bir borsada değil de, farklı büyük platformlara dağılması dikkat çekiyor. Dağılımın geniş olması yalnızca yerel bir hareketlenme olmadığını, piyasa genelinde ilginin arttığını gösteriyor.

Borsalardaki hacmin belirgin biçimde yükselmesi genellikle alım-satım ilgisinin yoğunlaşmasına ve yatırımcıların piyasaya daha fazla adım atmasına işaret ediyor. Bu artış, hem fiyat hareketleri öncesinde bir sinyal olarak değerlendiriliyor hem de piyasanın duygusundaki değişimi yansıtıyor.

Chad Steingraber’a göre, “İşlem hacminin yükselmesi genellikle çeşitli haberler, fiyat dalgalanmaları veya beklentilerle tetiklenir; hacim bir borsada değil, farklı platformlarda artınca piyasadaki kararlılık seviyesi güçlenir ve dikkat daha da yoğunlaşır.”

Biriken hacim ve olası fiyat hareketi

Borsalardaki işlemler büyürken XRP fiyatında önemli bir sıçrama olmaması, yatırımcıların sessizce pozisyon aldığı ve potansiyel olarak büyük bir hareketin hazırlık aşamasında olduğu yorumlarına neden oluyor. Bu tür “birikim” süreçleri genellikle ani bir fiyat çıkışıyla sonuçlanabiliyor.

Piyasada hacmin hızla yükselmesi çoğu zaman konsolidasyonun sona ermesi veya yön değişimlerinin başladığına işaret edebiliyor. Bu süreçte yatırımcılar hızlıca pozisyon alıyor ve hacim fiyat hareketinden önce büyüyor. XRP için son dönemde oluşan bu tablo, piyasada bir kırılım beklentisini artırıyor.

Habere konu olan dönemde XRP, 1,42 dolar seviyesinden el değiştiriyor.

Analistlere göre, XRP’nin güncel fiyatı ve işlem bandı piyasanın odağında; yakın vadede fiyat hareketinin hangi yönde olacağı yakından izleniyor.

Altcoin rotasyonu ve arz daralması gündemde

Kripto para dünyasında genel eğilim de XRP’nin görünümünü etkiliyor. Binance’deki veriler, altcoinlerin işlem hacmi payının yüzde 51’in üzerine çıktığını, yatırım akışının Bitcoin’den alternatif varlıklara yöneldiğini ortaya koyuyor. Bu rota değişikliği, XRP gibi önde gelen coin’lerin güç kazanmasına yol açıyor.

Piyasa analizleri, olumlu şartların sürmesi halinde XRP’de 1,90 dolar seviyesine doğru bir yol oluşabileceğini öne çıkarıyor. Bunun yanı sıra, Evernorth kaynaklı değerlendirmeler, borsalar dışına aktarılan token miktarının artmasıyla XRP’deki arzda daralma olabileceği ihtimaline dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin, özellikle kısa vadede fiyat dalgalanmalarını hızlandırabileceği kaydediliyor.

Piyasa genelinde artan hacim, değişen işlem payları ve daralan arz bir araya geldiğinde, XRP için yakından takip edilen ve volatilitenin yükselebileceği bir sürecin içinden geçildiği bildiriliyor.