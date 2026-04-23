Pantera’dan Satsuma’ya flaş talep: 50 milyon dolarlık Bitcoin satışı gündemde

Kripto varlık yönetimi alanında önde gelen firmalardan Pantera Capital, Londra merkezli Satsuma şirketinden elindeki Bitcoin rezervini nakde dönüştürüp yatırımcılara dağıtmasını istedi. Bu talep, şirketin bir zamanlar yoğun ilgi gören ve umut vadeden stratejisinde önemli bir kırılmaya işaret ediyor.

Satsuma’da dramatik değer kaybı

Pantera tarafından yönetilen DAT Opportunity Fund, Satsuma’nın yaklaşık yüzde 6,7’sine sahip bulunuyor. Fon ve beraberindeki bazı büyük yatırımcılar, şirketin elinde tuttuğu yaklaşık 50 milyon dolarlık, yani 646 adet Bitcoin’in tamamen satılıp faaliyetlerin sonlandırılmasını savunuyor. Şirket geçen yıl 14 pounda kadar yükselmişti; ancak o zirveden bu yana değerinin yüzde 99’unu kaybederek yatırımcıların beklentilerinin tam tersine bir seyir izledi.

Satsuma’dan yapılan açıklamada, yatırımcılardan sermayenin iadesi yönünde talepler geldiği doğrulandı. Ancak hangi yatırımcıların bu talepleri ilettiği bilgisi paylaşılmadı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ranald McGregor-Smith, hâlihazırda çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini, bu değerlendirmelerde tüm hissedarların menfaatlerinin göz önünde bulundurulacağını belirtti.

Krizlerin ardı arkası kesilmiyor

Satsuma, 2025’in Ağustos ayında Pantera, ParaFi, Kraken ve Digital Currency Group gibi önde gelen kripto yatırımcılarının katılımıyla, beklentilerin çok üzerinde bir taleple 164 milyon sterlinlik (221 milyon dolar) vadeli tahvil ihracı yapmıştı. Bu fonlama, dönemin en güçlü şirket finansmanlarından biri olarak görülüyordu.

Ancak Bitcoin fiyatlarındaki sert dalgalanmalar süreçte belirleyici rol oynadı. Bitcoin, o dönemde 126 bin doları aşmıştı; fakat kısa süre içinde yüzde 50’ye yakın düşüşle Şubat başında 60 bin dolara geriledi. Büyük şirketlerin bu tür dijital varlıklara yüksek oranda bağlı kalması, yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı.

Yönetim krizi ve piyasa tepkisi

Satsuma’nın hisse değeri, sahip olduğu 646 Bitcoin’in toplam piyasa değerinin bile altına indi. Ayrıca, şirket yönetimi de zorlu bir dönem geçiriyor. Şubatta bir yönetim kurulu üyesi istifa ederken, Mart ayında CEO Henry Elder görevi bıraktı. Bu yapısal değişiklikler, hem yatırımcı güveninde hem de piyasa değerinde çok ciddi bir erozyonun önünü açtı.

CryptoAppsy verilerine göre, şirketin elindeki Bitcoin’in toplam değeri 50 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Satsuma hisseleri perşembe günü 21 peniye kadar gerileyerek, günlük bazda yüzde 12,5’lik bir düşüş kaydetti ve 0,28 dolar seviyesine indi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Satsuma ve Pantera cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, sektör kaynaklarında tartışmalar devam ediyor.

