Bitcoin’de kurumsallar 2026’da agresif alımda, borsalardaki arz hızla düştü!

Bitcoin piyasasında 2026 yılı itibarıyla çarpıcı bir değişim yaşanıyor. Kısa vadeli yatırımcılar, son bir ayda yaklaşık 290.000 BTC’lik bir çıkış gerçekleştirirken, uzun vadeli yatırımcılar, ETF’ler ve çeşitli portföy yönetimleri aynı dönemde 370.000 BTC’nin üzerinde alım yaptı. Bu büyük ölçekli el değişimi, Bitcoin’in bireysel yatırımcıların yönlendirdiği riskli bir varlık olmaktan uzaklaşıp, kurumlar tarafından tutulan uzun vadeli bir strateji aracına dönüştüğüne işaret ediyor.

Uzun vadeli yatırımcıların hakimiyetindeki artış dikkat çekiyor

2026’nın ilk aylarından bu yana uzun vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin miktarı önemli ölçüde arttı. Yıl başında 5,26 milyon BTC olarak kaydedilen uzun vadeli yatırımlar, nisan ayının ortasına gelindiğinde 8,32 milyon BTC’ye yükseldi. Yani toplam dolaşımdaki BTC arzının yüzde 75’i, 14,8 milyon adedi, artık uzun vadeli yatırımcıların kontrolüne geçti. Böylece piyasadaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığı, Bitcoin fiyatının ise daha sağlam bir taban bulduğu gözlemleniyor.

Kurumsal talebin etkisiyle, 2026’nın başlarında madencilerden çıkan Bitcoin miktarının altı katı kadar yeni talep geldi. Bu alımlar, genellikle halving sonrası arza bağlı olarak görülen satış baskısını neredeyse tamamen dengeledi; bu da önemli bir yapı değişikliğine işaret ediyor.

“Uzun vadeli coin sahipleri, ETF’ler ve büyük kurumsal portföyler, son aylarda, madencilerden çıkan yeni BTC’lerin tamamını satın alarak borsalardaki satış baskısını ciddi oranda törpüledi.”

ETF’lere kurumsal girişler rekor seviyede

Nisan 2026’da, Bitcoin ETF’lerine kurumsal girişler devam ederken, piyasa korkusunu gösteren Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi ise aşırı korku seviyesindeydi (7-9 arası). Bu durum, klasik yatırımcı davranışından ters olarak, kurumsal sermayenin bireysel panikten bağımsız hareket ettiğini net biçimde ortaya koydu.

Spot Bitcoin ETF’lerinin rezervi 1,3 milyon BTC’yi aşarak toplam arzın yüzde 6-7’sine ulaştı. ETF’lerin yaklaşık yüzde 24,5’i kurumsal yatırımcı tarafından tutuluyor, böylece kısa vadeli dalgalanmalara karşı daha dirençli bir yapı oluştu. Fiyat üzerindeki baskı artık daha çok geleneksel finans göstergelerine (örneğin Sharpe oranı, korelasyon modeli vb.) göre şekilleniyor; kitlesel hype ve sosyal medya etkisi ise belirgin şekilde azaldı.

2025 sonunda kabul edilen GENIUS ve CLARITY adlı düzenlemeler, fonlar ve büyük emeklilik hesaplarının Bitcoin’e sistematik olarak yatırım yapmasının önünü açtı. Böylece profesyonel piyasa oyuncuları, yasal koruma altında daha rahat hareket edebiliyor.

Borsalardaki BTC arzı rekor hızla azalıyor

Kurumsal talebin etkisiyle günlük üretilen tüm yeni BTC’ler neredeyse tamamen ETF ve kurumsal kasalara çekildi; borsalardaki arz ise çok yıllık dip seviyelere geriledi. Analistlere göre, özellikle 74.000-75.000 dolar aralığı, profesyoneller için yeni bir destek bölgesi olup, bu alan uzun vadeli toplama fırsatı olarak görülüyor.

2023’te merkezi borsalarda 3,2 milyonun üzerinde BTC varken, 2026 yılı martına gelindiğinde bu miktar 2,7 milyonun altına indi. Aynı süreçte Bitfinex ve Kraken gibi büyük platformlardan sırasıyla 1,57 milyar ve 728 milyon dolar tutarında Bitcoin çıkışı yaşandı; bu da coinlerin borsadan kurumsal-rezervlere çekildiğini gösterdi.

Şirketlerin bilançolarındaki toplam Bitcoin miktarı da artışta. Özellikle tarihi olarak MicroStrategy adıyla faaliyet gösteren ve şimdi “Strategy” olarak bilinen şirket, sadece bir haftada 34.164 BTC aldı ve toplam portföyünü 815.000 BTC’ye çıkardı. Dünyada yaklaşık 160 halka açık şirketin bilançosunda toplam 1,1 milyon BTC bulunuyor.

ABD’de spot ETF’lere nisan ayında dört haftada yaklaşık 2 milyar dolar net giriş oldu. Sektörde BlackRock’un IBIT’i ve Morgan Stanley’in nisan 2026’da başlattığı yeni ETF’i “MSBT”, düşük komisyon oranlarıyla büyük pay sahibi olmaya başladı.