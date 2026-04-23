SKR’da yüzde 5.4 düşüş yatırımcıyı tedirgin etti

Solana ekosisteminin mobil ayağını güçlendirmek için hayata geçirilen Solana Mobile Seeker (SKR) tokeninde son 24 saatte yüzde 5.4’lük bir değer kaybı görüldü. Şu an 0,0145 dolar seviyesinde işlem gören SKR, bu gerilemeye rağmen lansmandan bu yana toplamda yüzde 37 yükselişini koruyor. Son günlerdeki düşüş trendi ve azalan işlem hacmi, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin odağını tekrar SKR’ye çevirdi.

Solana Mobile ve SKR tokenin özellikleri

Solana Mobile Inc., popüler blokzincir ağı Solana Labs’in doğrudan bir iştiraki olarak, mobil ekosistemi merkeziyetsizleştirmek ve geliştiricilerin piyasaya geleneksel uygulama marketlerinin komisyonlarına takılmadan uygulamalarını sunmasını sağlamak amacıyla kuruldu. SKR, Solana Mobile platformunun yerel tokeni olarak işlev görüyor ve ekosistemin büyümesinde hem yönetişim hem de ödül aracı olarak kritik rol oynuyor.

SKR’nin kısa sürede ciddi likidite toplaması, toplam kilitli varlık tutarını 152 milyon dolara kadar çıkardı. Özellikle Seeker akıllı telefonunun piyasaya çıkışıyla birlikte kullanıcıların platforma katılımı ve uygulama mağazasında listelenen uygulama sayısında belirgin artışlar oldu. Son verilere göre Solana dApp Store üzerindeki uygulama sayısı 700’ü aştı.

Fiyat analizi ve güncel teknik göstergeler

SKR’nin 24 saatlik fiyat grafiğinde baskın bir satış dalgası göze çarpıyor. Dünkü kapanışta 0,0162 dolar direncini test eden SKR, satış baskısıyla birlikte bugünkü işlemlerde 0,0145 dolara kadar geriledi. Kripto piyasasındaki genel korku seviyesini ölçen endeks ise 32 puanda ve duygunun negatif olduğunu gösteriyor. Teknik indikatörlerin gözlemlendiği 3, 5, 10, 21 ve 50 günlük hareketli ortalamalar da satış sinyali üretiyor.

Satış baskısının bir diğer sebebi de ‘akıllı para’nın son günlerde pozisyonlarını azaltmaya başlaması olarak ortaya çıkıyor. Özellikle kurumsal ve büyük yatırımcıların satışa geçmesi, piyasanın kısa vadede daha temkinli davranmasına neden oldu. Ancak bazı piyasa takipçileri 0,0135 dolar seviyesinin destek olarak çalışabileceğini, bu seviye altında ise 0,011 doların radarına girebileceğini belirtiyor.

Solana Mobile ekosistemine dair yapılan analizlerde şu görüş dikkat çekti: SKR, Seeker akıllı telefonla doğrudan entegre olması sayesinde, merkeziyetsiz mobil platformun ve kullanıcı topluluğunun büyümesinde belirleyici bir araç oldu. Lansman sırasında 100.908 Seeker telefon kullanıcısına ve 188 geliştiriciye yaklaşık 2 milyar SKR token dağıtıldı; bu da fiyatın kısa sürede hızlı yükselmesini sağladı.

SKR fiyat tahmini: Orta ve uzun vade beklentileri

Mevcut tabloda CryptoAppsy verilerine göre, SKR 0,0145 dolar civarında işlem görüyor. Kısa vadede 2026 yılı sonu için öngörülen en yüksek fiyat 0,033471 dolar olarak paylaşıldı. 2028 fiyat tahmini ise 0,059505 ile 0,070662 dolar aralığında; ortalama beklenti ise 0,065083 dolar seviyesinde. 2032’ye gelindiğinde, fiyatların 0,133885 ile 0,145043 dolar arasında değişebileceği belirtiliyor. Bu tahminler kesin öngörüler içermemekle birlikte, kullanıcı ve geliştirici katılımının artmasının fiyat performansına olumlu yansıyacağı öne çıkarılıyor.

SKR’nin uzun vadeli başarı grafiğinde, ilk gün ulaşan 400 milyon dolarlık FDV ve lansman sonrası yaşanan airdrop etkili oldu. Uzmanlara göre ekosistemin hızla büyümesi ve cihaz tabanlı dağıtım, Solana mobil platformunda benzeri olmayan bir momentum yarattı. Fakat piyasa dalgalanmaları ve regülasyon riskleri fiyat üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Analistlere göre 2027 yılında SKR’nin 0,040909 ile 0,052067 dolar aralığında, 2028’de ise daha yüksek bantlarda ilerlemesi bekleniyor. 2030 yılında ise 0,102274 dolar civarında bir ortalama fiyat öngörülüyor. 2032 sonrası için ise öngörüler yarım dolara yaklaşan rakamlara ulaşamasa da yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

SKR’nin mevcut volatilitesi yüzde 7,17 olarak ölçülürken, yeşil gün oranı yüzde 30 seviyesinde, son 30 günde ise 9 gün olumlu kapanış yapıldı. Airdrop ile dağıtılan token miktarı toplam arzın yüzde 20’sine denk geliyor; bu da fiyat stabilitesinde önemli bir denge noktası olarak gösteriliyor.

Özetle, Solana Mobile ekosisteminde yaşanan son dalgalanmalar ve token fiyatındaki düzeltmeye karşın, geleceğe dönük beklenti olumlu tarafta kalmaya devam ediyor. Yine de yeni yatırımcılar için piyasa volatilitesine dikkat edilmesi ve bağımsız araştırma yapılması tavsiye ediliyor.