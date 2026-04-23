XRP’de aylık 7 milyar adedin borsalardan çıkışı fiyat sıkışıklığına yol açtı

XRP piyasasında son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. XRP varlıklarını yöneten en büyük halka açık kurum olarak bilinen Evernorth, piyasadaki arz dinamiklerinde belirgin sıkılaşmaya işaret etti. Şirket, hem borsalarda tutulan XRP miktarında sert gerileme hem de büyük yatırımcıların cüzdanlarındaki istikrarlı artışa odaklanan güncel bir analizini paylaştı.

Borsalardan Tarihi XRP Çıkışı

Şubat ayında borsalardan toplamda 7 milyardan fazla XRP’nin çekildiği açıklandı. Bu, Kasım 2025’ten bu yana gözlenen en büyük aylık XRP çıkışı oldu. Oldukça büyük hacimli bu transferlerin rastgele olmadığı, piyasadaki likit arzı doğrudan düşürdüğü belirtiliyor. Çünkü borsadaki bakiyeler, yatırımcıların hemen satabileceği token’ları temsil ediyor. Balinalar veya büyük yatırımcılar varlıklarını borsalardan çıkarıp soğuk cüzdanlarda sakladıklarında, bu XRP’ler kısa vadede yeniden satışa çıkmıyor ve böylece satış baskısı azalıyor.

Geçmiş veriler bu tip hareketlerin çoğunlukla spekülasyon yerine uzun vadeli tutma eğilimine işaret ettiğini gösteriyor. Analistler, yılbaşından bu yana devam eden borsa çıkışlarının “satış niyeti” yerine birikim amaçlı olduğunu düşünüyor.

Yaygın Katılım ve Derinleşen Talep

Nisan ayı başındaki güncel veriler, özellikle büyük oyuncuların ciddi oranda XRP toplamaya devam ettiğini gösterdi. Bu yatırımcıların günde ortalama 11 milyon XRP biriktirdiği raporlandı. Sadece “balina” hesapları değil, orta büyüklükte (1.000–100.000 XRP arasında) bakiyeye sahip cüzdanlar da rekor seviyede arttı ve 1,1 milyon adrese ulaştı. Gözlemlenen bu artış, XRP piyasasının sadece birkaç büyük elde toplanmadığına; daha yaygın bir yatırımcı kitlesinin de birikim yaptığına işaret ediyor.

Evernorth’ın analizinde, “Borsalardaki XRP miktarındaki hızlı düşüş ve aynı anda çeşitli büyüklükteki adreslerdeki artış, piyasada yalnızca birkaç büyük fon tarafından değil, tüm yatırımcı katmanlarında geniş çaplı bir birikim yaşandığını ortaya koyuyor” ifadesine yer verildi.

Bu tablo, çoğu zaman likiditenin sıkıştığı dönemlerde görülüyor. Sınırlı kalan arz karşısında alıcılar çoğaldığında ise fiyatlar küçük talep artışlarından dahi hızlı şekilde etkilenebiliyor.

Fiyat Sıkışması ve Kurumsal Yenilikler

Borsa bakiyelerindeki düşüşle paralel şekilde XRP fiyatında da önemli bir konsolidasyon yaşandığı gözlemleniyor. Şu sıralarda fiyat, 1,38 dolar ile 1,42 dolar aralığında dar bir bantta dalgalanıyor. Analistler bu aralığı, alıcıların birikim yaptığı bir bölge olarak tanımlıyor. Eğer fiyat bu bandın üzerine çıkarsa, hedefin 1,55–1,72 dolar arasındaki direnç seviyeleri olacağı vurgulanıyor.

Piyasadaki bu arz daralmasının yanında, yeni kurumsal gelişmeler de dikkat çekiyor. Coinbase, 1 Mayıs 2026 itibarıyla XRP vadeli işlemleri için yeni bir “Trade at Settlement (TAS)” özelliği devreye alacak. Bu uygulama sayesinde kurumsal yatırımcılar, gün sonu kapanış fiyatından XRP vadeli işlem pozisyonları açıp kapatabilecek. Amaç, büyük hacimli işlemler için anlık oynaklık riskini azaltmak ve daha isabetli fiyatlama sağlamak.

Kısacası, hem borsa bakiyelerinin hızla azalması hem de uzun vadeli birikim eğiliminin güçlenmesiyle birlikte XRP’de kritik bir kurulum dönemi yaşandığı aktarılıyor. Analistler, mevcut yapının piyasada “arz sıkışıklığı” yaratabileceği ve fiyat hareketlerinin kısa süre içinde sertleşebileceği uyarısında bulunuyor.