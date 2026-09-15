BlackRock, 20 günde 1,08 milyar dolarlık Bitcoin aldı

BlackRock, Bitcoin varlıklarını büyütmeyi sürdürürken kurumsal yatırımcılardan gelen talep de güçlü seyrini korudu. Arkham Intelligence verilerine göre şirket, son 20 günde yaklaşık 1,08 milyar dolar tutarında Bitcoin alımı yaptı. Bu dönemde BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ürünü IBIT’e düzenli para girişi gerçekleşti.

Kurumsal talep öne çıktı

Söz konusu alımlar, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e doğrudan sahip olmak yerine düzenlenmiş yatırım ürünleri üzerinden pozisyon almayı tercih ettiğine işaret etti. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak özellikle spot Bitcoin ETF pazarında önemli bir ağırlık taşıyor.

Arkham Intelligence verileri, BlackRock’ın son 20 günde yaklaşık 1,08 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptığını ve bu süreçte IBIT’e güçlü sermaye girişi yaşandığını ortaya koydu.

Veriler, BlackRock’ın alım faaliyetinin son bir aydaki ETF işlem günlerinin yedisinde gerçekleştiğini gösterdi. Düzenli alım temposu, fon tarafındaki talebin kısa süreli dalgalanmalara rağmen sürdüğünü ortaya koydu.

Toplam Bitcoin varlığı 785.900 BTC’ye ulaştı

Son alımlarla birlikte BlackRock’ın toplam Bitcoin varlığı 785.900 BTC’ye yükseldi. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 61 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece şirket, Bitcoin tutan en büyük kurumlar arasında konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

Kurumsal yatırımcıların ilgisinin sürmesi, spot Bitcoin ETF ürünlerinin piyasa içindeki etkisini artırırken, sermaye akışlarının hangi fonlarda yoğunlaştığı da rekabet açısından belirleyici hale geldi.

Grayscale tarafında çıkışlar sürdü

Aynı dönemde Grayscale tarafında ise ters yönde bir tablo oluştu. Grayscale Bitcoin Trust, yaklaşık 254,7 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu durum, yatırımcıların fondan para çekmeye devam ettiğini gösterdi.

Grayscale Bitcoin Trust aynı dönemde 254,7 milyon dolar net çıkış gördü ve yatırımcı hareketleri iki büyük fon arasındaki ayrışmayı belirginleştirdi.

BlackRock düzenli birikimle öne çıkarken, Grayscale ve diğer büyük fonların daha dalgalı piyasa koşulları altında satış baskısıyla karşı karşıya kaldığı görüldü. Fon performanslarındaki bu fark, kurumsal yatırımcı tercihlerinin son haftalarda belirgin biçimde BlackRock lehine şekillendiğine işaret etti.