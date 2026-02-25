Portföy Ayarlaması Yapıyorlar ve Kripto Paralar İçin Oyunun Kuralları Değişiyor

Trump’ın sabahki açıklamalarını ardından Bitcoin 65 bin dolara geri döndü ancak henüz risk ortadan kalkmış değil. Perşembe günkü müzakereler ve Cuma günkü rakamlar önemli. Evanss6 takma isimli analist ise kriptonun içinde bulunduğu durumun sanıldığı kadar basit olmadığını ve kalıcı portföy ayarlamalarının oyunun kurallarını değiştirdiğini söylüyor.

Kripto Paraların Geleceği

Analist uzun yıllardır net varlıklarının %80 ile tamamını kriptoda tutan insanların kalıcı olarak portföy değişimi yaptığını söylüyor. Bunu geçen sene Güney Koreli yatırımcılardan bahsederken uzun uzun açıklamıştık. Hatta bunun AI hype güçlü kaldıkça diğer yatırımcılara da sıçrayabileceğinden bahsettik. Nitekim düşen fiyatlara rağmen Asyalı dostlarımız piyasalara geri dönmedi ve ABD’li yatırımcılar da uzun süredir satıcı konumunda. Alıcı kalmadığında BTC böylesi grafikler oluşturur.

Bunun çok fazla nedeni var ve sebebi pek önemli değil;

Dört yıllık döngü.

Kuantum endişeleri.

Trump’ın delilikleri.

MSTR hakkındaki manipülasyonlar, mNAV tartışmaları, MSCI ve daha birçok şey.

AI, robotik alanındaki coşku.

Geciken QE.

Liste uzar gider ve sebepten bol bir şey yok. Asıl sorun Güney Koreli yatırımcılarda gördüğümüz portföy ayarlamasının global kripto yatırımcıları arasında yayılması. Kripto para borsalarının hisse senedi trade yeteneklerini aktifleştirmesinin sebeplerinden biri de bu. Likidite kururken kriptodan daha da çekilmesi için dahiyane (!) adımlar.

“BTC’nin 5 aylık mum çubuklarında %50 düşüş yaşaması için benzersiz bir dizi koşulun bir araya gelmesi gerekti. Temelde, fiyat duyarlı olmayan DAT’ın son aşamada düşüşe geçmesi, OG’lerin/döngü satıcılarının brüt satışlarını gerçekleştirdiği 4. çeyreğe girilmesi… Çok sayıda satış, alıcı bulunmaması nedeniyle gerçekleşti. Gemiyi döndürebilecek şeyler ise şunlar: -daha fazla zaman/daha düşük fiyatlar (4 yıllık döngü alıcılarının ilgisini çektiği 4. çeyreği tekrar gözden geçirin) -deflasyon -> para basımı -> UBI -AI/aşırı zenginlik üzerine yüksek vergiler, el koyma planları -kuantum direnci? Bu anlatılar, insanların BTC’nin nedenini anlamalarını sağlayacak. Ne yazık ki kripto piyasası hala BTC etrafında odaklanıyor. Belki bu durum sonunda değişecek, ancak diğer coinlere iyimser bakıyorsanız, BTC’nin her hafta dünyanın çekirdeğine delip gitmemesi gerekiyor. Bununla birlikte, “bir sonraki döngü”de benim ana yatırımım olmayabilir. Bu döngünün baskın temalarının ETF’ler, DAT’lar ve memler olduğunu ve birçok OG’yi hayal kırıklığına uğrattığını da belirtmek gerekir. Bu sermayeyi geri kazanmak için çok daha ikna edici bir şeye ihtiyaç var.”

Tarih Tekerrür Eder Mi?

Bitcoin grafiği acı verici hızda büyük kırmızı mumlarla doldu. Ancak tarihsel verilerden bahsediyorsak Bitcoin’in güncel grafiği umut verici olabilir. Bitcoin, önceki döngünün tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında kapanmasına yaklaşık 3 gün kaldı. Bu durum en son 2022’de yaşandığında, Bitcoin tarihi bir yükseliş yaşadı ve 23 aylık yeşil mumla boğa koşusuna başladı, 15,6K dolardan 126 bin dolara tırmandı.