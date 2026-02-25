Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Portföy Ayarlaması Yapıyorlar ve Kripto Paralar İçin Oyunun Kuralları Değişiyor

Özet

  • Uzun yıllardır net varlıklarının %80 ile tamamını kriptoda tutan insanların kalıcı olarak portföy ayarlaması yapıyor.
  • 2025 yılı başında Güney Koreli yatırımcılarda görülen eğilim kripto paraların geri kalanına da sıçradı. AI, teknoloji yatırımları daha cazip görülüyor.
  • BTC döngü zirvesinin altında kapanışa hazırlanıyor. Bu durum en son 2022'de yaşandığında, Bitcoin tarihi yükselişini başlatmıştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump’ın sabahki açıklamalarını ardından Bitcoin 65 bin dolara geri döndü ancak henüz risk ortadan kalkmış değil. Perşembe günkü müzakereler ve Cuma günkü rakamlar önemli. Evanss6 takma isimli analist ise kriptonun içinde bulunduğu durumun sanıldığı kadar basit olmadığını ve kalıcı portföy ayarlamalarının oyunun kurallarını değiştirdiğini söylüyor.

İçindekiler
1 Kripto Paraların Geleceği
2 Tarih Tekerrür Eder Mi?

Kripto Paraların Geleceği

Analist uzun yıllardır net varlıklarının %80 ile tamamını kriptoda tutan insanların kalıcı olarak portföy değişimi yaptığını söylüyor. Bunu geçen sene Güney Koreli yatırımcılardan bahsederken uzun uzun açıklamıştık. Hatta bunun AI hype güçlü kaldıkça diğer yatırımcılara da sıçrayabileceğinden bahsettik. Nitekim düşen fiyatlara rağmen Asyalı dostlarımız piyasalara geri dönmedi ve ABD’li yatırımcılar da uzun süredir satıcı konumunda. Alıcı kalmadığında BTC böylesi grafikler oluşturur.

Bunun çok fazla nedeni var ve sebebi pek önemli değil;

  • Dört yıllık döngü.
  • Kuantum endişeleri.
  • Trump’ın delilikleri.
  • MSTR hakkındaki manipülasyonlar, mNAV tartışmaları, MSCI ve daha birçok şey.
  • AI, robotik alanındaki coşku.
  • Geciken QE.

Liste uzar gider ve sebepten bol bir şey yok. Asıl sorun Güney Koreli yatırımcılarda gördüğümüz portföy ayarlamasının global kripto yatırımcıları arasında yayılması. Kripto para borsalarının hisse senedi trade yeteneklerini aktifleştirmesinin sebeplerinden biri de bu. Likidite kururken kriptodan daha da çekilmesi için dahiyane (!) adımlar.

“BTC’nin 5 aylık mum çubuklarında %50 düşüş yaşaması için benzersiz bir dizi koşulun bir araya gelmesi gerekti.

Temelde, fiyat duyarlı olmayan DAT’ın son aşamada düşüşe geçmesi, OG’lerin/döngü satıcılarının brüt satışlarını gerçekleştirdiği 4. çeyreğe girilmesi…

Çok sayıda satış, alıcı bulunmaması nedeniyle gerçekleşti.

Gemiyi döndürebilecek şeyler ise şunlar:

-daha fazla zaman/daha düşük fiyatlar (4 yıllık döngü alıcılarının ilgisini çektiği 4. çeyreği tekrar gözden geçirin)

-deflasyon -> para basımı -> UBI

-AI/aşırı zenginlik üzerine yüksek vergiler, el koyma planları

-kuantum direnci?

Bu anlatılar, insanların BTC’nin nedenini anlamalarını sağlayacak.

Ne yazık ki kripto piyasası hala BTC etrafında odaklanıyor. Belki bu durum sonunda değişecek, ancak diğer coinlere iyimser bakıyorsanız, BTC’nin her hafta dünyanın çekirdeğine delip gitmemesi gerekiyor. Bununla birlikte, “bir sonraki döngü”de benim ana yatırımım olmayabilir. Bu döngünün baskın temalarının ETF’ler, DAT’lar ve memler olduğunu ve birçok OG’yi hayal kırıklığına uğrattığını da belirtmek gerekir.

Bu sermayeyi geri kazanmak için çok daha ikna edici bir şeye ihtiyaç var.”

Tarih Tekerrür Eder Mi?

Bitcoin grafiği acı verici hızda büyük kırmızı mumlarla doldu. Ancak tarihsel verilerden bahsediyorsak Bitcoin’in güncel grafiği umut verici olabilir. Bitcoin, önceki döngünün tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında kapanmasına yaklaşık 3 gün kaldı. Bu durum en son 2022’de yaşandığında, Bitcoin tarihi bir yükseliş yaşadı ve 23 aylık yeşil mumla boğa koşusuna başladı, 15,6K dolardan 126 bin dolara tırmandı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Artan Kısa Pozisyonlar ve Negatif Fonlama Oranları Fiyatlarda Baskı Oluşturuyor

2 Seçeneğimiz Var, Bitcoin Hangisini Seçecek? İkisinde de Sonuç Değişmeyecek

Spot Bitcoin ETF’lerde Dört Günlük Yükseliş: Kurumsal Yatırımcılar Piyasayı Hareketlendiriyor

Sıcak Gelişme: Greer’in Açıklamaları Kripto Paraları İlgilendiriyor! Madde 122, 301 ve 232 Ne?

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 25 Şubat Son Durum

Coinbase’den Bitcoin İçin Korkutan Senaryo: O Seviye Kırılırsa Satışlar Durdurulamaz!

Bitcoin’de 6 Ay Boyunca Kimse Para Kazanamayacak mı? Korkunç Tahmin!

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Hong Kong, Dijital Varlık Piyasasında Yeni Platformla Bölgesel Bağlantıyı Hedefliyor
Bir Sonraki Yazı Kripto Türev Pazarında AB ve ABD’den Farklılaştırılmış Düzenleme Yaklaşımları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Artan Kısa Pozisyonlar ve Negatif Fonlama Oranları Fiyatlarda Baskı Oluşturuyor
BITCOIN (BTC)
Coinbase CEO’su Armstrong, İngiltere’nin Stabilcoin Sınırlarına Karşı Tepkisini Dile Getirdi
STABILCOIN
2 Seçeneğimiz Var, Bitcoin Hangisini Seçecek? İkisinde de Sonuç Değişmeyecek
Kripto Para
ABD’de 61 Milyon Dolarlık Tether’a El Konulan Kripto Dolandırıcılığı Operasyonu
Güvenlik
Coinbase Analizinde Bitcoin Piyasasında Gamma Riskine Dikkat Çekildi
Kripto Para
Lost your password?